24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

17/09/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4207:0913:2716:5219:3620:51
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. المقاطعة تدفعُ مخرجة مغربية إلى الانسحاب من مهرجان إسرائيلي (5.00)

  2. بائعــــــــــة البطبــــــــــوط (5.00)

  3. ترامب يُجرب رسائل تحذير إلى الهواتف المحمولة (5.00)

  4. إعصار "فلورنس" يواصل حصد ضحاياه بأمريكا (5.00)

  5. "عمال الإنعاش" ينددون بضعف التعويض ويهددون الحكومة بالتصعيد (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | الحكومة تمهد لاستفادة المهن الحرة من التأمين الإجباري عن المرض

الحكومة تمهد لاستفادة المهن الحرة من التأمين الإجباري عن المرض

الحكومة تمهد لاستفادة المهن الحرة من التأمين الإجباري عن المرض
هسبريس - محمد بلقاسم
الاثنين 17 شتنبر 2018 - 08:00

حالة من الاستنفار القصوى تعيش على وقعها حكومة سعد الدين العثماني لتنزيل نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، بعد مصادقتها على المراسيم التطبيقية لهذا القانون.

وعلمت هسبريس من مصدر حكومي أن القطاعات الحكومية دشنت سلسلة لقاءات لبحث أفضل طريقة لإنجاح هذا الورش الاجتماعي الذي يهدف إلى تعميم الاستفادة من التغطية الصحية بالنسبة إلى هذه الفئات، التي تمثِّل مع أفراد عائلاتها أزيد من 10 ملايين من ساكنة المملكة، وهو ما سيمكن من تحقيق التغطية الصحية لكل المغاربة.

وتبعا لذلك، يرتقب أن تعقد اللجنة المشتركة، المكونة من وزاراتي الشغل والصحة ومؤسسة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، اجتماعا ثانيا اليوم الاثنين بهدف الاتفاق على خارطة طريق لاستفادة المهن الحرة من التغطية الصحية.

وأبدى المصدر الحكومي الذي تحدث لهسبريس مخاوفه من إفشال بعض الفئات لهذا الورش، في ظل الخرجات الإعلامية التي أدلت بها نقابات قطاعات عمالية مهمة برفضها المراسيم الحكومية.

ونبه المصدر الحكومي إلى ضرورة إنجاح هذا الورش الاجتماعي، خصوصا أن السلطة التنفيذية فتحت مشاورات مع المهنيين خلال مرحلة الإعداد، مؤكدا أن حكومة العثماني ستُنجح هذه العملية النوعية في تاريخ المغرب بهدف تمكين هذه الفئات من تحسين ظروفها.

وضمن مرسوم لها، حددت الحكومة نسب الاشتراكات الواجب أداؤها من طرف المهنيين والعمال المستقلين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتنزيل نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

وفي هذا الصدد، أعلنت الحكومة أن نسبة الاشتراكات بالنسبة للمؤمّن له الذي ما يزال يمارس نشاطه حددت في 6.37 في المائة من الداخل الجزافي المطبق على الصنف أو الصنف الفرعي أو مجموعة الأصناف التي ينتمي إليها.

أما بالنسبة لصاحب المعاش، فقدد حدد مشروع المرسوم نسبة اشتراكه في 4.52 في المائة من المبلغ الإجمالي لمجموع المعاشات الممنوحة من قبل أنظمة المعاشات التي ينتمي إليها المؤمن له.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.