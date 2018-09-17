"قادمون وقادرون" تعلن التوجه صوب العالم القروي

هسبريس من الرباط

انعقد بغرفة الصناعة التقليدية لجهة فاس- مكناس الجمع العام الثاني للهيئة الاستشارية الجهوية لحركة "قادمون وقادرون" جهة فاس. وقد تقرر، في هذا اللقاء بعد الاستماع لمداخلات الأعضاء، توجيه عمل الحركة نحو العالم القروي ومغرب الهامش.

كما جرى خلال الجمع، الذي حضره أعضاء الهيئة التأسيسية الوطنية والمنتدب الترابي الجهوي ورؤساء الديناميات الإقليمية والمحلية والنسائية والشبابية والمقاولاتية والأطر والكفاءات وثلة من النخب الجهوية من أساتذة باحثين وفاعلين اقتصاديين ومدنيين ومثقفين وطلبة باحثين، الاتفاق على تنظيم ندوة جهوية حول الشباب.

وأعلن التنظيم، في بلاغه الصادر عقب الاجتماع، التركيز على شابات وشباب العالم القروي و"إطلاق برنامج عام خاص بالتكوين والتأطير والتأهيل والاعتماد على التطوع والتضامن في إطار ورش متكامل يهدف إلى تحرير الإنسان في هذه المناطق قبل كل شيء".

وكشف البلاغ عزم الحركة إطلاق ورش الشباب المتطوع بجماعة سيدي المخفي- بني زروال/ غفساي بإقليم تاونات، والاستعداد لاستقبال 30 شابا من مدينة أميان الفرنسية للمشاركة في الملتقى الجهوي للشباب المزمع تنظيمه في شهر أبريل المقبل بصفرو، مع إطلاق دينامية جديدة "منتدى شباب العالم القروي" من جهة فاس مكناس وتعميم الانخراط فيه على الصعيد الوطني.

وأورد البلاغ أن الجمع قرر تعزيز آليات الاتصال والتواصل بإطلاق الموقع الإلكتروني للحركة قريبا، وخلق الأندية والمقاهي الثقافية ودعم كل المبادرات التي تخدم الثقافة وطنيا، والاهتمام بالإيكولوجيا والمشاركة في كل الأنشطة والبرامج المرتبطة بها، والتحضير لإطلاق التسجيل في البرنامج السنوي للجامعة الشعبية بمكناس.