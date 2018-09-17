"البيجيدي": تدريس الدارجة اختراق للغة العربية

هسبريس من الرباط

أعلن أعضاء المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية رفضهم لما وصفوه بـ"المحاولات البئيسة الرامية إلى التشويش على المحاولات الجدية لإصلاح منظومة التربية والتكوين"، في سياق النقاش الدائر بالمغرب حول الدارجة وإقحام بعض مفردات الدارجة ضمن المناهج الدراسية.

وعبّر المجلس الوطني، المنعقد نهاية الأسبوع، في بيانه الختامي، عن رفضه القاطع لما اعتبرها "كافة أشكال الاختراقات التي تستهدف المس باللغة العربية في مجال التدريس"، مشددا على "رفضه للسعي إلى هيمنة أي لغة أجنبية على البرامج والمواد الدراسية".

برلمان "البيجيدي" أكد أنه "على الحزب، باعتباره وبدون منازع القوة السياسية الأولى، أن يقوم بدوره للمساهمة القوية في تأطير النقاش العمومي وتوجيهه نحو الأولويات الوطنية والتنموية الحقيقية والاستجابة لانتظارات المواطنين"، داعيا إلى "مواجهة تنامي خطاب الإحباط والركون إلى الانتظارية والذي منه ما يحاول جاهدا تكريس أطروحة أفول الحزب ومحاولة إقرارها في إطار حرب نفسية مدروسة ضد العمل السياسي والحزبي الشريف".

وعاد حزب "المصباح" إلى لغة التشويش، حيث عبر أعضاء المجلس الوطني عن "تشبتهم بمواصلة أداء مهامهم السياسية والتمثيلية على أفضل الوجوه الممكنة، بالرغم حجم الإكراهات والتحديات، وفي مواجهة حملات التبخيس والتشويش"، مطالبا بـ"ضرورة التعاطي مع الانتظارات والمطالبات الاجتماعية بلغة الحكمة والإنصات والمقاربة التنموية المندمجة، بما يدعم استعادة الثقة والأمل اللازمين لكل عملية تنموية مدمجة وعادلة، حتى تواصل بلادنا بثبات ترسيخ دولة الحقوق والحريات".

ولأول مرة منذ تعيين الحكومة، أكد المجلس الوطني "دعمه لها ولمبادراتها النوعية والتنويه بالعمل الحكومي بقيادة الحزب وبمباشرتها لأوراش الإصلاح الاجتماعية والاقتصادية"؛ لكنه دعاها في المقابل إلى "مضاعفة الجهود من أجل الاستجابة أكثر لانتظارات المواطنين، ولا سيما المتابعة الحثيثة وتسريع الأوراش والبرامج التنموية المقررة في مجموعة من المناطق كالحسيمة وجرادة وغيرها".

وعن العلاقة مع حزب "الكتاب"، أكد برلمان "المصباح" على أهمية التحالف الإستراتيجي المتميز والفريد الذي يجمع العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية ويثمن عاليا دوره الأساسي وتضحياته في سبيل الديمقراطية، مشيرا إلى "تشبثه بالشراكة النوعية والعمل المشترك الذي يجمع الحزبين والقائمة على دعم البناء الديمقراطي والإصلاحات بحس اجتماعي كبير يشكل قاسما مشتركا بين الحزبين".

ودعا أعضاء المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية القيادات الحالية في حزب التقدم والاشتراكية إلى "المحافظة على هذا التحالف السياسي والحكومي تقديرا للمصلحة العليا للوطن وتعزيزا للمكتسبات ومواصلة للبناء الديمقراطي والأوراش الإصلاحية، مشددا على ضرورة التصدي المشترك لكل محاولات النكوص عن المكتسبات المهمة والنوعية التي تحققت منذ الخطاب الملكي لـ9 مارس 2011 وما تبعه من محطات وتطورات سياسية".