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الرئيسية | مجتمع | أطباء الأسنان يحتجون ضد "دخلاء المهنة" ويشتكون ثقل الضرائب‬

أطباء الأسنان يحتجون ضد "دخلاء المهنة" ويشتكون ثقل الضرائب‬

أطباء الأسنان يحتجون ضد "دخلاء المهنة" ويشتكون ثقل الضرائب‬
هسبريس - عبد السلام الشامخ (صور: منير امحيمدات)
الاثنين 17 شتنبر 2018 - 15:00

تستمرُّ لعبة شد الحبل بين أطباء الأسنان بالقطاع الحر ووزارة الصحة، فقد عاد أصحابُ البذلة البيضاء إلى الشارع للاحتجاج على ما اعتبروهُ "استمرار الحكومة في نهج سياسة التفقير للقطاع الصحي وسن إجراءات تعسفية جديدة على حساب قدرة وطاقة مهنيي القطاع المنهوك بالسياسة الضريبية المجحفة"، داعين إلى الإسراع في "تنظيم وهيكلة المهن الصحية ومحاربة الدخلاء على المهنة".

وتشكل هذه الوقفة الاحتجاجية الخطوة التصعيدية الثانية ضمن البرنامج النضالي المسطر للفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر، حيث رفع أطباء الأسنان الذين قدموا من مختلف جهات المملكة للاحتجاج أمام مقر وزارة الصحة بالرباط شعارات تستنكرُ تبني الحكومة سياسة فرض الأمر الواقع لتنزيل وتطبيق القوانين دون أي إشراك لممثلي الجسم النقابي للقطاع الصحي الخاص، في خرق سافر ومسبوق لتقاليد الحوار والمفاوضات والمقاربة التشاركية التي نص عليها دستور 2011.

كما استنكر الأطباء استمرار الحكومة في نهج سياسة التفقير للقطاع الصحي وسن إجراءات تعسفية جديدة على حساب قدرة وطاقة مهنيي القطاع المنهوك بالسياسة الضريبية المجحفة، مهددة بذلك السلم والاستقرار الاجتماعي للقطاع برمته عوضا عن توفير الشروط الموضوعية والذاتية لتدعيم القطاع الصحي الخاص، الذي يلعب دورا اجتماعيا أساسيا رغم معاناته وخطر الإفلاس الذي يداهمه.

نوال ربيعي، نائبة رئيس الفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب، أوردت، في تصريح لجريدة هسبريس الالكترونية، أن "وقفة اليوم هي شكل آخر للتعبير عن التنديد بالتجاهل الحكومي ودعوة أخرى إلى الحكومة من أجل أن تتدارك تحمل مسؤولياتها كاملة أمام ما قد تؤول إليه الأمور نتيجة الاستخفاف بالملف المطلبي".

وتطالب الفدرالية بضرورة وضع حد للخروقات القانونية للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي "كنوبس" وتعاضدياته، موردة أن هذه الأخيرة باتت ترفض عددا من الملفات التي يتقدم بها الأطباء "في خرق واضح للاتفاقية التي تجمع هيئة الأطباء الوطنية بها".

ودعت المسؤولة النقابية الحكومة إلى وضع حد نهائي لكل الخروقات المرصودة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي Cnops، ولحالة التنافي في الجمع بين التدبير لنظام التغطية الصحية وتقديم الخدمات العلاجية من طرف تعاضدياتها؛ مطالبة بوقف نزيف المراجعات الضريبية غير المعقولة والإسراع في إعادة النظر في السياسة الضريبة للقطاع وعدم إخضاعه للمنطق التجاري.

وفي السياق ذاته، قال محمد مشرق، رئيس لجنة التواصل والإعلام في فيدرالية نقابات أطباء الأسنان، إن "القطاع يواجه إكراهات اقتصادية وقانونية ترتب عنها معاناة أطباء الأسنان ماديا بثقل تكلفة وجود عياداتهم ومعنويا بغياب أدنى حقوق الوجود كمواطنين لتغطية صحية محترمة ولتقاعد مناسب؛ بالإضافة لعدم صون كرامتهم بتواجد المتطفلين على مهنتهم دون دراسة أو شواهد من الممارسين اللاشرعيين لمهنة طب الأسنان".

وانتقد مشرق ما اعتبره "استبعاد النقابات عن الحوار الاجتماعي في ما يخص كل القوانين التي تخص وضعيتهم الاجتماعية التي انتظروها لسنوات خلت؛ حتى لقي من لقي نحبه، وحتى عانى الكثير منهم ويلات الأمراض المزمنة، وحتى أفلست عيادات الأطباء؛ وأصبحت الهجرة إلى الخارج عنوان يأس لكل المهنيين بهذا القطاع الذي يعد دعامة أساسية للصحة".

وتدعو نقابات أطباء الأسنان إلى تدخل وزارة الصحة كمسؤول مباشر عن الأمن الصحي للمواطنين ووقف الممارسة اللاشرعية التي أصبحت عاملا أساسيا في انتشار داء التهاب الكبد الفيروسي والسيدا وغيرها من أمراض تثقل كاهل الدولة ماديا وتودي بحياة المواطنين وتهدد سلامتهم.

كما طالب بإلغاء الضرائب المباشرة وغير المباشرة على الآليات والمواد المستعملة؛ ومن بينها الضريبة على القيمة المضافة، والتي تجعل تكلفة العلاج مرتفعة وتحد من ولوجية المواطن إلى التطبيب.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - DR Najib الاثنين 17 شتنبر 2018 - 15:17
les dentistes plus Nombreux que les Dents hahahahahah! les dentistes profitent tous de 2 ans de Période de Grace donnée par l'Etat, donc je les vois durant ces é ans, s"acheter des voitures luxueuses, Casquer l'argent dans de la débauche, ,,, et maintenant ils crient, Si vous êtes Compétents je vous jure que vous auriez trouvés des Clients il y a longtemps
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-5
2 - وجدي الاثنين 17 شتنبر 2018 - 15:19
ادا استمرت الدولة في صمتها تجاه الممارسين العشوائيين لطب الأسنان فلن نستغرب مستقبلا عندما نشاهد ممارسين لمهنة طب العيون او العظان العظام والمفاصل ووو.راه هي هي.الحماق هدا الطبيب يدرس ويتفوق ويتفرد وينفق ويسافر من اجل ان يكون طبيبا وياتي ممارس ربما لا يملك حتى البكالوريا ويغامر بافواه الناس باثمنة بخسة .الدولة مسؤولة أمام هؤلاء
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5
3 - المغربي الاثنين 17 شتنبر 2018 - 15:20
دخلاء المهنة معاكم اما ثقل الضرائب فلا ..فانتم من اثقلتم كاهل المواطن بتصرفاتكم وعملكم المغشوش ......واش باغيين غي الدخل بلا ماتخرجو حتى ريال
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4 - اللوز عزوز الاثنين 17 شتنبر 2018 - 15:20
وهبطو الثمن شوية واش أعباد الله البغيتيي تصايب سنة ولاضرسة خصك بحال الغتجلج صلا ولغتبني بيت زدتو فيه قالك قاريين آش قريين واش اعباد الله ست سنوات مور الباك قراية ولنفرض قريتو مابنا ومال قرايتكم... الزاحموكم الغرباء سولو علاش. فامنا تريبو بالسوسة..
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9
5 - Wislani الاثنين 17 شتنبر 2018 - 15:22
لا يفهم حتى اسم الدواء فينزع الضرس ويكتب وصفة الدواء ..وباز ..هذا نموذج* لقالع* الأسنان قرب بلدية وسلان ...ويضيف ان اسمه الدكتور .ج.أين المراقبة يا وزارة الصحة !!
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6 - amine الاثنين 17 شتنبر 2018 - 15:29
أطباء الأسنان من أرقى المهن ، و يجني أموالا كبيرة كل من يمارسها
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7 - ahelame الاثنين 17 شتنبر 2018 - 15:30
ولفو الربح الكبير ، أما صناع الأسنان قد الدرواش
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8 - DRISS الاثنين 17 شتنبر 2018 - 15:31
انتم تشكون الضرائب و المواطن البسيط يشكو غلاء اسعار اطباء الاسنان و ضعف او غياب هاته الخدمة في المستشفيات العمومية.حتى صار المغربي البسيط معروفا باسنانه المهترئة كالاطلال. انا شخصيا لا اعرف طبيبا للاسنان ليس من الاغنياء..
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9 - Hamido الاثنين 17 شتنبر 2018 - 15:52
كل مافي الأمر هو محاولة هدا اللوبي الدي ينفرد بالمغاربة مند زمن بعيد.وهم يحاولون التضييق على صناع الأسنان الدين يطلبون أسعارا في المتناول.وليس كطبيب الأسنان الدي يتفنن في حلب المواطن.هناك الحل وتأكدوا انه لن يذهب اي مواطن عند (المتطفلين )على المهنة.يكفي أن تضعوا أسعارها مقبولة ومعقولة.فصناعة الابتسامة احسن من أموال الدنيا.
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10 - والله خيانة الاثنين 17 شتنبر 2018 - 16:02
التهرب الضريبي هي السمة التي يتميز بها المغاربة .لو كانت هناك محاسبة ضريبية عادلة ومواطنة على جميع القطاعات الاقتصادية لما بقيت هذه الفوارق الطبقية الفاحشة التي يتميز بها المغرب .خلصوا ضرايبكم ياك كل شي من ضهر المواطن المغلوب ! اما ممتهني علاج وصناعة الاسنان فهم طريق الانقراض حتى ان الدراويش عايشين بلا سنان بسبب جشع الاطباء المغاربة الوصوليين. قريتو وتعلمتو على نفقة الدولة وتمتنعون على اداء الضرايب والله خيانة
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