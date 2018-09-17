24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|17
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:42
|07:09
|13:27
|16:52
|19:36
|20:51
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- تعليم جامعي مغربي عتيق: واقع قيد التشكل
- هل يحدد مسار الحوار الاجتماعي مستقبل الحكومة المغربية؟
- الزيجات المختلطة بين مغاربة وأوروبيات .. مصلحة أم حب حقيقي؟
- "إغلاق الباب" .. ترامب يفرغ برنامج اللجوء الأمريكي من الأحلام
- باحث إسلامي يُرسي الفوارق بين "أعجمية عيوش" وعربية القرآن
الحكومة تمهد لاستفادة المهن الحرة من التأمين الإجباري عن المرض (5.00)
تراجع الاستثمارات وعجز الميزان التجاري يؤزمان الاقتصاد المغربي (5.00)
- قرار مراقبة تعاليق زوار الجرائد الإلكترونية يثير جدل حرية التعبير - (105)
- "ما بعد بوتفليقة" .. الجيش يديم عقيدة الاستعداء بين المغرب والجزائر - (72)
- لمهور: التدريس بالدارجة مفيد .. والتعليم التكويني ينفع التلميذ - (71)
- احتجاج ضد قتل الكلاب - (47)
- باحث إسلامي يُرسي الفوارق بين "أعجمية عيوش" وعربية القرآن - (44)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
وزارة التربية تسحب مقررا دراسيا يمس الذات الإلهية
تفاعلا مع الانتقادات التي طالت مضامين مقرر تعلمي يمس الذات الإلهية، أوضحت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الرباط-سلا-القنيطرة أن الأمر يتعلق بكتاب للغة الفرنسية بمستوى السنة أولى للتعليم الثانوي الإعدادي يستعمل بشكل موازٍ للمقرر الرسمي المعتمد من طرف وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أقدمت على استعماله إحدى المؤسسات الخصوصية بمديرية الرباط بدون ترخيص.
الكتاب المعني، تقول الأكاديمية في بلاغ توصلت به هسبريس، غير مدرج في لائحة الكتب الموازية للمقررات الرسمية المرخص بها من طرف الأكاديمية، "مما يعتبر خرقا لمقتضيات المادة 4 والمادة 8 من القانون 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي"، موردة أنها لم تتوصل بأي طلب من المؤسسة لاستعمال الكتاب المذكور طبقا للمذكرات المنظمة.
وأخبرت الأكاديمية أنه بعد علمها بالنازلة، أوفدت لجنة مختصة للبحث والتقصي في الموضوع. وبناء على تقرير اللجنة، تم سحب جميع نسخ الكتاب من المؤسسة، كما تم سحب ترخيص المديرة التربوية للمؤسسة اعتبارا لمسؤوليتها المباشرة في الموضوع، وتوجيه إنذار للمؤسسة تحت طائلة اتخاذ قرار الإغلاق في حالة العود.
وأشارت ألأكاديمية إلى أنها حريصة على تنفيذ التوجيهات الرسمية المؤطرة لتدبير الكتاب المدرسي بالمؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية التابعة لها.