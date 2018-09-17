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وزارة التربية تسحب مقررا دراسيا يمس الذات الإلهية

وزارة التربية تسحب مقررا دراسيا يمس الذات الإلهية
هسبريس من الرباط
الاثنين 17 شتنبر 2018 - 17:10

تفاعلا مع الانتقادات التي طالت مضامين مقرر تعلمي يمس الذات الإلهية، أوضحت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الرباط-سلا-القنيطرة أن الأمر يتعلق بكتاب للغة الفرنسية بمستوى السنة أولى للتعليم الثانوي الإعدادي يستعمل بشكل موازٍ للمقرر الرسمي المعتمد من طرف وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أقدمت على استعماله إحدى المؤسسات الخصوصية بمديرية الرباط بدون ترخيص.

الكتاب المعني، تقول الأكاديمية في بلاغ توصلت به هسبريس، غير مدرج في لائحة الكتب الموازية للمقررات الرسمية المرخص بها من طرف الأكاديمية، "مما يعتبر خرقا لمقتضيات المادة 4 والمادة 8 من القانون 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي"، موردة أنها لم تتوصل بأي طلب من المؤسسة لاستعمال الكتاب المذكور طبقا للمذكرات المنظمة.

وأخبرت الأكاديمية أنه بعد علمها بالنازلة، أوفدت لجنة مختصة للبحث والتقصي في الموضوع. وبناء على تقرير اللجنة، تم سحب جميع نسخ الكتاب من المؤسسة، كما تم سحب ترخيص المديرة التربوية للمؤسسة اعتبارا لمسؤوليتها المباشرة في الموضوع، وتوجيه إنذار للمؤسسة تحت طائلة اتخاذ قرار الإغلاق في حالة العود.

وأشارت ألأكاديمية إلى أنها حريصة على تنفيذ التوجيهات الرسمية المؤطرة لتدبير الكتاب المدرسي بالمؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية التابعة لها.

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