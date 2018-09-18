الرياض تدعم الرباط بـ150 مليارا لتطوير التعليم

هسبريس من الرباط

بلغت قيمة المساعدات المالية التي حصل عليها المغرب من طرف السعودية لتطوير نظامه التعليمي، عبر مركز سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ما يزيد على 150 مليار سنتيم.

وتمثل الدعم الذي حصل عليه المغرب في ثلاثة مشروعات بقيمة 152 مليونا و55 ألف دولار أمريكي، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية عن عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، المستشار بالديوان الملكي السعودي المشرف العام على مركز سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وإلى جانب المغرب، استفادت عدد من الدول من الدعم الذي يقدمه مركز سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، منها اليمن ومصر وإندونيسيا والصين ولبنان وكوبا... ودول أخرى.