24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|18
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:43
|07:09
|13:27
|16:51
|19:34
|20:49
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- مطالب صحية في المغرب
- القيادة الليبية تنتظر خروج الميليشيات من طرابلس
- بنشماش يساهم في تعزيز الروابط المغربية البوسنية
- رصيف الصحافة: الشيعة يخططون للاحتفال علنا بعاشوراء في المغرب
- ميركل تعيد آلاف المهاجرين الجزائريّين إلى بلدهم
الحكومة تمهد لاستفادة المهن الحرة من التأمين الإجباري عن المرض (5.00)
تراجع الاستثمارات وعجز الميزان التجاري يؤزمان الاقتصاد المغربي (5.00)
ساجد يُجري لقاءات واتفاقيات لترويج "المغرب السياحي" في الهند (5.00)
- لمهور: التدريس بالدارجة مفيد .. والتعليم التكويني ينفع التلميذ - (80)
- الملك يترأس تقديم حصيلة إصلاح التعليم ويوشح "أفضل الأساتذة" - (72)
- المغرب والجزائر ينفقان ملايين الدولارات لاستمالة ترامب في الصحراء - (54)
- باحث إسلامي يُرسي الفوارق بين "أعجمية عيوش" وعربية القرآن - (50)
- الزيجات المختلطة بين مغاربة وأوروبيات .. مصلحة أم حب حقيقي؟ - (48)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الرياض تدعم الرباط بـ150 مليارا لتطوير التعليم
بلغت قيمة المساعدات المالية التي حصل عليها المغرب من طرف السعودية لتطوير نظامه التعليمي، عبر مركز سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ما يزيد على 150 مليار سنتيم.
وتمثل الدعم الذي حصل عليه المغرب في ثلاثة مشروعات بقيمة 152 مليونا و55 ألف دولار أمريكي، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية عن عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، المستشار بالديوان الملكي السعودي المشرف العام على مركز سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وإلى جانب المغرب، استفادت عدد من الدول من الدعم الذي يقدمه مركز سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، منها اليمن ومصر وإندونيسيا والصين ولبنان وكوبا... ودول أخرى.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (10)
على هدا الأساس دايزة الصدقة فالمغرب فهاد العيشور