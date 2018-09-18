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الرئيسية | مجتمع | الرياض تدعم الرباط بـ150 مليارا لتطوير التعليم

الرياض تدعم الرباط بـ150 مليارا لتطوير التعليم

الرياض تدعم الرباط بـ150 مليارا لتطوير التعليم
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 18 شتنبر 2018 - 00:10

بلغت قيمة المساعدات المالية التي حصل عليها المغرب من طرف السعودية لتطوير نظامه التعليمي، عبر مركز سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ما يزيد على 150 مليار سنتيم.

وتمثل الدعم الذي حصل عليه المغرب في ثلاثة مشروعات بقيمة 152 مليونا و55 ألف دولار أمريكي، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية عن عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، المستشار بالديوان الملكي السعودي المشرف العام على مركز سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وإلى جانب المغرب، استفادت عدد من الدول من الدعم الذي يقدمه مركز سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، منها اليمن ومصر وإندونيسيا والصين ولبنان وكوبا... ودول أخرى.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - غوبر فريد الثلاثاء 18 شتنبر 2018 - 00:28
اكيد ستذهب هذه الاموال كما ذهب اموال المخطط الاستعجالي في ضل اللامحاسبة واللاعقاب مع تفشي الفساد .
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26
2 - sacha الثلاثاء 18 شتنبر 2018 - 00:30
100 مليار في جيوب ... والباقي يتم الترقيع بها في بعض المؤسسات في البادية
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18
3 - عبدالله الثلاثاء 18 شتنبر 2018 - 00:34
حتى الصين استفادت من الدعم
على هدا الأساس دايزة الصدقة فالمغرب فهاد العيشور
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15
4 - الانانبة الثلاثاء 18 شتنبر 2018 - 00:34
الانبوبة ،، هي هي ،، انانية و انانبة خيال و خبال
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6
5 - Ziryab الثلاثاء 18 شتنبر 2018 - 00:40
المغرب يعتمد بطريقة شبه كلية على الخارج. المساعدات و الهبات و التكنوللوجيا و السواح و أموال مغاربة العالم و المستثمرون و القمح و المسلسلات و المسابقات و حتى اللاعبين و المدرب كلهم من الخارج. فماذا تنتج الدولة باستثناء القمع ؟
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14
6 - Mou.Samir الثلاثاء 18 شتنبر 2018 - 00:44
كن نتمنى شي نهار يولي عدنا التعليم بحال هاد التصويره لي فهاد المقال .
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2
7 - ايوا هاه الثلاثاء 18 شتنبر 2018 - 00:49
مشات لميزانية غي بلفن ، ايوا فتش على المليارات
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2
8 - حسونة السوسي الثلاثاء 18 شتنبر 2018 - 00:49
عاشت الاخوة بين المملكة العربية السعودية و المملكة المغربية وشكرا للأخوة السعوديين على مساعدتهم لنا .. وكذلك عهدنا فيهم ..
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0
9 - مواطن الثلاثاء 18 شتنبر 2018 - 00:51
لماذا في نظركم هذا الدعم رغم ان الرياض تعلم ان المغاربة لم ينسوا ماوقع في تصويت المونديال
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0
10 - النوري عبد اللطيف الثلاثاء 18 شتنبر 2018 - 00:52
حفض الله ملوك المملكه العربيه السعوديه العظام وأدامها الله مودة وتعاون.
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