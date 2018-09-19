"تغيير المحامي" يؤجل قضية مقتل "أرملة مجيد"

هسبريس من الدار البيضاء

قررت محكمة الاستئناف للقطب الجنحي بالمحكمة الزجرية في عين السبع، بمدينة الدار البيضاء، تأجيل النظر في محاكمة الشاب الذي تسبب في مقتل أرملة الراحل محمد مجيد، الرئيس السابق للجامعة المغربية للتنس، إلى جلسة اليوم الأربعاء، لتعيين دفاع جديد للترافع عن الشاب.

وانفجر والد الشاب المراهق في وجه بعض ممثلي وسائل الإعلام، وهو يعاتبهم على الاهتمام بقضية تورط فيها طفل قاصر. كما شهدت الجلسة حضور ابن أرملة محمد مجيد، الذي يتابع عن كثب أطوار هذه القضية، رفقة ثلة من معارف والديه.

وكانت المحكمة الابتدائية حكمت على الشاب المتسبب في الحادثة بالحبس شهرين نافذين، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، بتهمة القتل الخطأ.

المتهم ينسب إليه التسبب في مصرع الراحلة إثر صدمها بسيارته على مستوى "كورنيش عين الذئاب" بالدار البيضاء، أوائل غشت الماضي، وأنه كان يقود بسرعة مفرطة أدت إلى صدم شخص آخر خلال محاولته الفرار.