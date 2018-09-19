24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

19/09/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4407:1013:2616:5019:3320:48
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. رئيسة وزراء بريطانيا تتعهد بالدفاع عن إسرائيل (5.00)

  2. ميركل تُحرج الجزائر وتربط قضية الصحراء بجهود الأمم المتحدة (5.00)

  3. مساطر إدارية تعيق تفعيل صندوق التعويضات لضحايا مافيا العقارات (5.00)

  4. أول خط جوي مباشر يجمع قريبا الدار البيضاء ومطار أنديرا غاندي (5.00)

  5. بعد اعتقال سعد لمجرد .. حملة تطالب الإذاعات بتجنّب أغاني "المعلّم" (5.00)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | مساطر إدارية تعيق تفعيل صندوق التعويضات لضحايا مافيا العقارات

مساطر إدارية تعيق تفعيل صندوق التعويضات لضحايا مافيا العقارات

مساطر إدارية تعيق تفعيل صندوق التعويضات لضحايا مافيا العقارات
هسبريس - محمد الراجي
الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 11:00

موازاة مع الاجتماعات الدورية التي تعقدها اللجنة المكلفة بتتبُّع موضوع الاستيلاء على عقارات الغير، استأنف البرلمان متابعة دراسة مقترح قانون تعديل الفصل 106 من الظهير المتعلق بقانون الالتزامات والعقود، من أجل سدّ الثغرات القانونية التي تشوبه، والتي تُستغلُّ للاستيلاء على أراضي الغير.

ويأتي مقترح تعديل الفصل 106 من الظهير الصادر عام 1913، بعد التعليمات التي وجهها الملك محمد السادس إلى وزير العدل متمَّ شهر دجنبر 2016، من أجل اتخاذ إجراءات وتدابير صارمة للحدّ من عمليات الاستيلاء على عقارات الغير، والتي استفحلتْ بشكل كبير خلال الآونة الأخيرة.

وقال محمد أوجار، وزير العدل، إنّ الرسالة الملكية "شكّلت نقطة مفصلية للتعامل مع ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير"، مشيرا إلى أنَّ الوزارة تعتمد مقاربة تشاركية مع مختلف الجهات المعنية للحدّ من هذه الظاهرة عن طريق تتبّع قضايا الاستيلاء على العقارات، وضمان التطبيق السليم للقانون لمواجهة المتورطين فيها.

وتسعى وزارة العدل إلى إحداث صندوق خاص لتعويض ضحايا الاستيلاء على عقارات الغير، غير أنَّ إحداث هذا الصندوق تعترضه عوائق إدارية، إذ يُواجَه بتحفّظ من طرف وزارة المالية، ومازالت المشاورات جارية لإيجاد صيغة قانونية لإخراجه إلى حيّز الوجود.

وحسب المعلومات التي حصلت عليها هسبريس من مصدر مسؤول في وزارة العدل فإنَّ الصندوق الخاص بتعويض المواطنين الذين تمَّ السطو على أراضيهم لا يطرحُ مُشكلا من حيث التمويل، إذ يُمكن توفير الاعتمادات المالية الضرورية لتعويض الضحايا، مشيرا إلى أنَّ التفكير جارٍ لإيجاد صيغة قانونية لإخراج الصندوق إلى حيز الوجود.

وأكّد المصدر ذاته أنَّ هدف وزارة العدل من إحداث صندوق تعويض ضحايا الاستيلاء على أراضي الغير هو صيانة حقوق المواطنين، قائلا: "حتى إذا تمّ سَجنُ شخص استولى على أرضِ مواطن فإنَّ الضحية يجب أن يجدَ جهة تعوّضه عن حقه الضائع".

وتعود الأسباب الكامنة وراء تفشي ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير في المغرب، حسب التشخيص الذي قامت به اللجنة المكلفة بتتبع الموضوع، إلى اعتماد الوكالات العرفية أثناء إبرام العقود الناقلة للملكية العقارية، ووجود بعض أوجه القصور من الناحية التشريعية في ما يخص صلاحيات السلطة القضائية المختصة لنقل العقارات محل الاعتداء ومنع التصرف فيها إلى حين البتّ في القضية.

وثمّة أسباب أخرى، من قبيل اختلاف العقوبات الزجرية بخصوص جرائم التزوير التي يرتكبها محررو العقود، ووجود قصور تشريعي في تنظيم عقد الوكالة والتنظيم القانوني للشركات المدنية، لاسيما تلك التي يكون محلّها عقارات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - سواوه الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 11:08
الشفافية .. والرأي العام

 

عندما يتولى الشخص مسؤولية تتجاوز مسؤوليته الفردية يصبح ملتزما بالمسؤولية responsibility أمام من ولاه هذه المسؤولية. في البدء كانت المسؤولية تقع بين المالك وبين الإدارة المحترفة التي أوكلت إليها مهمة إدارة وتشغيل أمر ما، والنتائج تحسب من خلال العوائد التي تتحقق وفقا لتطلعات وطموحات الملاك. نشأ حينها مفهوم المسألة Accountable الذي يمنح الحق للمالك أن يسأل المسؤول عما يقوم به، ليتأكد أنه يعمل لمصلحته دون أي تعارض للمصالح.


 عامر بن محمد الحسيني
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
2 - hicham الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 11:08
النصب والاحتيال كتر بالبلاد او المشكل هم الضحايا الدين هم بنفسهم يعيشون ازمة اقتصادية في الوقت الراهن...وجب ضرب بيد من حديد على النصابين وتشديد العقوبات الحبسية مع الحجز لجميع ممتلكتاهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
3 - Rhiwi الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 11:26
المساطر الادارية شكون لي دارها ؟ ماشي ليهودي و لا النصراني ولا الامم المتحدة، المساطر دارها المغربي لاخوه المغربي. والمغربي عزيز عليه يجرجر خوه المغربي، شكون اللي غادي يبسط العراقيل؟ هو الموظف المغربي لو انه قام بواجبه والاخر قام بواجبه لسقطت العراقيل وقضيت الحواءج، لدلك القضية ماشي فالمساطر، القضية قضية عقلية ، اعرف عن مادا اتكلم، هاهما جالسين معي فالمقهى ويشتكون من ضعف الإدارة وهم انفسم تاركين المكاتب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
4 - brahim الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 11:28
خاص ديما لي ينغزكم عاد تحركوا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.