مساطر إدارية تعيق تفعيل صندوق التعويضات لضحايا مافيا العقارات

هسبريس - محمد الراجي

موازاة مع الاجتماعات الدورية التي تعقدها اللجنة المكلفة بتتبُّع موضوع الاستيلاء على عقارات الغير، استأنف البرلمان متابعة دراسة مقترح قانون تعديل الفصل 106 من الظهير المتعلق بقانون الالتزامات والعقود، من أجل سدّ الثغرات القانونية التي تشوبه، والتي تُستغلُّ للاستيلاء على أراضي الغير.

ويأتي مقترح تعديل الفصل 106 من الظهير الصادر عام 1913، بعد التعليمات التي وجهها الملك محمد السادس إلى وزير العدل متمَّ شهر دجنبر 2016، من أجل اتخاذ إجراءات وتدابير صارمة للحدّ من عمليات الاستيلاء على عقارات الغير، والتي استفحلتْ بشكل كبير خلال الآونة الأخيرة.

وقال محمد أوجار، وزير العدل، إنّ الرسالة الملكية "شكّلت نقطة مفصلية للتعامل مع ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير"، مشيرا إلى أنَّ الوزارة تعتمد مقاربة تشاركية مع مختلف الجهات المعنية للحدّ من هذه الظاهرة عن طريق تتبّع قضايا الاستيلاء على العقارات، وضمان التطبيق السليم للقانون لمواجهة المتورطين فيها.

وتسعى وزارة العدل إلى إحداث صندوق خاص لتعويض ضحايا الاستيلاء على عقارات الغير، غير أنَّ إحداث هذا الصندوق تعترضه عوائق إدارية، إذ يُواجَه بتحفّظ من طرف وزارة المالية، ومازالت المشاورات جارية لإيجاد صيغة قانونية لإخراجه إلى حيّز الوجود.

وحسب المعلومات التي حصلت عليها هسبريس من مصدر مسؤول في وزارة العدل فإنَّ الصندوق الخاص بتعويض المواطنين الذين تمَّ السطو على أراضيهم لا يطرحُ مُشكلا من حيث التمويل، إذ يُمكن توفير الاعتمادات المالية الضرورية لتعويض الضحايا، مشيرا إلى أنَّ التفكير جارٍ لإيجاد صيغة قانونية لإخراج الصندوق إلى حيز الوجود.

وأكّد المصدر ذاته أنَّ هدف وزارة العدل من إحداث صندوق تعويض ضحايا الاستيلاء على أراضي الغير هو صيانة حقوق المواطنين، قائلا: "حتى إذا تمّ سَجنُ شخص استولى على أرضِ مواطن فإنَّ الضحية يجب أن يجدَ جهة تعوّضه عن حقه الضائع".

وتعود الأسباب الكامنة وراء تفشي ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير في المغرب، حسب التشخيص الذي قامت به اللجنة المكلفة بتتبع الموضوع، إلى اعتماد الوكالات العرفية أثناء إبرام العقود الناقلة للملكية العقارية، ووجود بعض أوجه القصور من الناحية التشريعية في ما يخص صلاحيات السلطة القضائية المختصة لنقل العقارات محل الاعتداء ومنع التصرف فيها إلى حين البتّ في القضية.

وثمّة أسباب أخرى، من قبيل اختلاف العقوبات الزجرية بخصوص جرائم التزوير التي يرتكبها محررو العقود، ووجود قصور تشريعي في تنظيم عقد الوكالة والتنظيم القانوني للشركات المدنية، لاسيما تلك التي يكون محلّها عقارات.