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الرئيسية | مجتمع | "أطر الكفاءة المهنية" يطالبون العثماني بتفعيل "تكوين بنكيران"

"أطر الكفاءة المهنية" يطالبون العثماني بتفعيل "تكوين بنكيران"

"أطر الكفاءة المهنية" يطالبون العثماني بتفعيل "تكوين بنكيران"
هسبريس من الدار البيضاء
الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 01:00

احتج أعضاء التنسيقية الوطنية لحاملي شهادة الكفاءة المهنية ضمن "البرنامج الوطني 25 ألف إطار"، فرع الدار البيضاء، أمام مقر ولاية جهة الدار البيضاء سطات، على "التماطل في إدماجهم في الوظيفة العمومية"، بتعبيرهم.

وردد المحتجون من أطر الكفاءة المهنية مجموعة من الشعارات، مطالبين السلطات والحكومة بالتفعيل الفوري للخطاب الملكي الأخير.

وحمل المحتجون رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، المسؤولية من خلال ترديد شعار: "يا رئيس الحكومة..قلتي البرنامج ناجح..قلي شحال خدمتي فيه.. تاتكذب وجهك قاسح".

ودعا المحتجون إلى منحهم حقهم في الإدماج في الوظيفة العمومية، خاصة أنهم خضعوا لتكوين في عهد حكومة عبد الإله بنكيران السابقة.

وقال عضو في التنسيقية الوطنية لحاملي شهادة الكفاءة المهنية ضمن البرنامج الوطني 25 ألف إطار، في تصريح لهسبريس، "الحكومة تحاول التملص من البرنامج، ونحن مصرون على ضرورة التزامها به، وأن تكون في حجم مسؤوليتها".

وشدد هشام ضريفي على أن الاحتجاج يأتي من أجل دفع الحكومة الحالية إلى الالتزام بالميثاق الذي أقرته الحكومة السابقة في عهد بنكيران.

ولفت عضو التنسيقية الانتباه إلى أن رسالة المحتجين من خلال هذه الوقفة إلى السلطات الولائية بجهة الدار البيضاء سطات تتمثل في ضرورة "تفعيل الخطاب الملكي الأخير الذي شدد على ضرورة تشغيل الشباب"، مشيرا في هذا الصدد إلى أنهم "تلقوا تكوينا وبالتالي وجب الحصول على تشغيل".

وانتقد المتحدث نفسه ما أسماها "عملية الإقصاء والتهميش" التي تعرض لها المعنيون من طرف حكومة سعد الدين العثماني لما يزيد عن سنة، موردا: "عطاونا غير الهضرة الخاوية، ولم يتم استقبالنا ولا التواصل معنا"، وزاد: "وعود الحكومة كانت كاذبة، وتم رمينا في الشارع وإقصاؤنا دون أن نستفيد من وثيقة الكفاءة المهنية التي حصلنا عليها في التكوين".

ويصر أعضاء التنسيقية الوطنية على ضرورة إدماجهم في الوظيفة العمومية، على اعتبار خضوعهم للتكوين قصد التشغيل، وهو ما تم الحديث عنه في عهد الحكومة السابقة.

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