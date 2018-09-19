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الرئيسية | مجتمع | دراسة: التدين في الصغر يقود إلى السعادة في الكبر

دراسة: التدين في الصغر يقود إلى السعادة في الكبر

دراسة: التدين في الصغر يقود إلى السعادة في الكبر
هسبريس - متابعة
الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 14:28

أظهرت دراسة أمريكية حديثة أن الأطفال والمراهقين الذين ينشؤون على أداء العبادات والإلتزام بالروحانيات يشعرون بالسعادة وأنهم أفضل جسديا وذهنيا خلال مراحل العمر القادمة.

الدراسة أجرتها مدرسة "هارفارد تي إتش تشان للصحة العامة"، ونشرتها "المجلة الأمريكية لعلم الأوبئة" في عددها الأخير.

وللوصول إلى نتائج الدراسة، راقب باحثون التطور الجسدي والذهني لأكثر من 5 آلاف شخص في الفئة العمرية بين 8 و14 عاما، وذلك حتى بلوغهم الـ20.

ووجدوا أن مستوى سعادة الأطفال والشباب المشاركين في أداء العبادات، ولو لمرة واحدة في الأسبوع، يكون أعلى بنسبة 18 في المئة عندما يصلون إلى سن الـ20، مقارنة بنظرائهم غير المشاركين إطلاقًا.

كما خلصت نتائج الدراسة إلى أن الأطفال والمراهقين الذين يؤدون العبادات يكونون في سن الـ20 أكثر إقبالا بنحو 30% على المشاركة في الأعمال التطوعية، وأقل احتمالا بنسبة 33% للوقوع في شرك إدمان المخدرات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - hicham الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 14:40
الإحساس بوجود رقيب يجعل الإنسان يتفانى في واجباته. للدين دور أكيد في ذلك كما للضمير و للقوانين البشرية الدنوية دورهم. الأجمل أن يكمل بعضهم بعضا
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7
2 - nour الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 14:41
لهذا ااسبب السلطات تحارب الدين حتى تججعل هستقبل الشباب يعمه الغموض و فراغ روحي . وفي نفس الوقت تشجيع الاجرام ، لان هدا في مصلحتهم .ايكلو معاك خبيز
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3 - عبالله وجدة الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 14:41
الحمد لله رب العالمين. اللهم ابصرنا بعيوبنا
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4 - سعيد الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 14:43
صحيح ونعم الكلام اللهم ثبت أبناءنا على دينك واهديهم
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9
5 - الإسلام الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 14:48
الإسلام وعبادة الله تربي الإنسان من الصغر على احترام الآخرين والاستقامة وعدم أكل أموال اليتامى الحرام وعدم النميمة والمحبة بين الناس وعدم الكره والتفرقة وإعطاء لكل دي حق حقه فهذا هو ديننا الإسلامي الحق اللدي نسيناه فنسانا. اللهم ردنا إلى ديننا ردا جميلا
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8
6 - الله اكبر الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 14:57
بعد الدراسة التي قامت بها الايسييكوا حولة الرصيد اللغوي و طرق تنميته عند الأطفال و التي خلصت فيه الي أقوي رصيد يكتسبه الأطفال الدين يتعلمون و يحفظون القرآن في سن مبكرة داخل الكتاب القرآني. و ها هو تأكيد آخر. شهد شاهد من أهلها يا عيوش
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4
7 - علي الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 15:01
يقود إلى السعادة صحيح ولكن يلا طحتي فشي بلاد من غير هادي
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8 - أحمد الادريسي الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 15:02
الله اكبر الحق ما شهدت به الأعداء ظهر الحق وزهق الباطل
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9 - الهاشمي الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 15:03
شاهدت مقطع فيديو للراحل الحسن الثاني وكيف يعطي أهمية للمسيد وأولوية للدارسين فيه للولوج للمدارس العمومية دون أبناء لميسيون.
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