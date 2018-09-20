"تأشيرات معلقة" تحرم أجانب من الالتحاق بزوجاتهم المغربيات

هسبريس - محمد الراجي

تعُجّ مواقع الاستشارات القانونية على الأنترنت بأسئلةِ مواطنات مغربيات متزوجات بأجانبَ يجدون صعوبات جمّة في الدخول إلى المغرب، خاصة من بعض بلدان الشرق الأوسط والخليج، كالعراق وسوريا واليمن، بسبب تعقيدات إدارية تحُول دون حصولهم على تأشيرة المملكة، بالرغم من زواجهم من مغربيات.

لطيفة واحدة من عشرات المغربيات اللواتي يعانين الأمرّين جرّاء منع أزواجهن من الدخول إلى المغرب، وبالتالي حرمانهنّ من لمّ الشمل العائلي؛ فزوجُها العراقي، الذي تزوجت به شرعا وقانونا، ما زال ينتظر أن تمنحه السلطات المغربية تأشيرة الدخول إلى المملكة، دون أن يتوصلّ بأي ردّ.

تقول لطيفة إنها أرسلت طلب استضافة مصادقا عليه من الخارجية المغربية والقنصلية العراقية بالمغرب إلى زوجها المقيم في العراق؛ "لكنه كلما اتصل بالسفارة يتلقى نفس الردّ: انتظر".

وتضيف المتحدثة أنّ آخر جواب تلقاه زوجها من السفارة المغربية بالعراق هو أنهم أخبروه بأنهم أرسلوا طلبه إلى المغرب، وطلبوا منه التواصل مع المديرية العامة للأمن الوطني.

توجّهت لطيفة إلى المديرية العامة للأمن الوطني، لمعرفة مصير ملف طلب زوجها الحصول على تأشيرة الدخول إلى المغرب؛ لكنها لم تحصل على أيّ جواب، إذ طُلب منها أن تتوجه إلى وزارة الخارجية، وهناك أيضا لم تجدْ أيَّ جواب، "بل إنهم رفضوا استقبالي، وقالوا لي عليك أن تعودي إلى المديرية العامة للأمن الوطني، وهناك طلبوا مني أنْ أًحضر رقم ملف الزوجي من وزارة الخارجية"، على حد تعبيرها.

ومن إدارة إلى أخرى، ظلّت لطيفة تبحث عن خيط أمَل تمدّه إلى زوجها العراقي للدخول إلى المغرب؛ غير أنها لمْ تَجد أي جهة تمدّ إليها يدَ المساعدة، "ولو بإرشادي إلى أين أذهب أو ما هي الإجراءات اللازمة والمساطر التي يتعيّن علي أن أسلكها، ليبقى زواجي معلقا هكذا.. فلا أنا أعرف متى سيحصل زوجي على تأشيرة الدخول للمجيء عندي إلى المغرب، أو أنه لن يحصل عليها أبدا"، كما جاء على لسانها.

وتتساءل المغربيات المتزوجات من أزواج يحملون جنسية بعض بلدان الشرق الأوسط والخليج عن أسباب الغموض الذي يلف منع السلطات المغربية أزواجهن من دخول المغرب، بالرغم من وجودهم في وضعية قانونية سليمة، كما هو الحال بالنسبة لزوج لطيفة، التي تقول: "نحن مستعدّون لأي بحث للتأكد من انتفاء أي مشاكلَ قانونية تحول دون دخول زوجي إلى المغرب".

ويعزو عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، الذي سبق أن اشتغل على هذا الموضوع قبل أربع سنوات، سبب منع مواطنين من بعض الجنسيات من الدخول إلى المغرب، بالرغم من زواجهم بمغربيات، إلى "اعتبارات أمنية صِرْفة"، قائلا: "محدّد تعامل السلطات المغربية مع هذا الموضوع هو هاجس أمني صرْف، يُلغي كل الاعتبارات الإنسانية والاجتماعية".

وألقى الخضري باللوم على المؤسسة التشريعية، التي قالَ إنّ عليها أن تسائل الحكومة حول هذا الموضوع، وتدافعَ عن المغربيات اللواتي يؤرّقهن منع أزواجهنّ من الالتحاق بهن في المغرب، مشدّدا على أنّ "البُعد الإنساني والاجتماعي يجب أن يكون حاضرا في التعاطي مع مثل هذه القضايا، خاصة وأنّ الكثير من الأسر تعرّضت للتشتت أو الطلاق".

وأكّد رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان أنَّ من حق السلطات المغربية أنْ تتخذ ما تراه مناسبا من الإجراءات لمراقبة الوافدين على المملكة؛ "لكن لا يجب أن يتمّ وضعُ جميع القادمين من البلدان التي تعرف توترا في سلّة واحدة، بل يجب التعامل مع كل حالة على حدة".

وفيما تعيش عدد من الأسر المشكّلة من زوجات مغربيات وأزواج أجانبَ تمزّقا، بسبب عدم السماح للأزواج بالدخول إلى المغرب، تتساءل لطيفة، على غرار زوجات مغربيات أخريات في مثل وضعيتها، "ما ذنب زوجي أن يُحرم من الالتحاق بي أو زيارتي حتى، أو العيش معي في المغرب، طالما أنَّ عَقد زواجنا قانوني وشرعي، وزوجي ليست له أية مشاكلَ أمنية مطلقا، هو رجل محترم ويشتغل في عمل شريف ومستقر ماديا والحمد لله؟".

وتُضيف موجّهة سؤالها إلى السطات المغربية: "عدم السماح لزوجي بدخول المغرب أثر كثيرا على استقرار عائلتي، ولا أستطيع أن ألتحق به؛ لأنّني أعمل هنا في المغرب ولدي عمل رسمي، فهل ترضون لنساء المغرب أن يتجرّعْن مرارة هذه "الحُكرة"، وأن يكون الحل هو طلاقي من زوجي؟".