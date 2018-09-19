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الرئيسية | مجتمع | وزارة أمزازي: مواد التعليم التقني تدرس بالفرنسية

وزارة أمزازي: مواد التعليم التقني تدرس بالفرنسية

وزارة أمزازي: مواد التعليم التقني تدرس بالفرنسية
هسبريس من الرباط
الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 17:27

قالت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي إن جميع مواد التعليم التقني تدرس باللغة الفرنسية، ولم يسبق لها أن خضعت للتعريب.

وأضافت الوزارة في توضيح توصلت به هسبريس، أنها حريصة كل الحرص على احترام مقتضيات دستور المملكة وكذا الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030، القاضية بإعطاء الأهمية القصوى للغتين الرسميتين العربية والأمازيغية، إلى جانب تعزيز التمكن من اللغات الأجنبية الأكثر تداولا.

وأوردت الوزارة أن برنامج العمل الذي عرضه الوزير على أنظار الملك محمد السادس، ينسجم مع التوجيهات الملكية الواردة في الخطاب الملكي بتاريخ 20 غشت 2018، التي تنص على: "وضع برنامج إجباري على مستوى كل مؤسسة لتأهيل الطلبة والمتدربين في اللغات الأجنبية لمدة من ثلاثة إلى ستة أشهر، وتعزيز إدماج تعليم هذه اللغات في كل مستويات التعليم، وخاصة في تدريس المواد التقنية والعلمية".

وأضاف التوضيح نفسه أنه "تم التأكيد في برنامج عمل الوزارة على ضرورة تعزيز التحكم في اللغات الأجنبية؛ وذلك من خلال اعتماد اللغات الأجنبية لتدريس بعض المواد، لا سيما العلمية والتقنية منها".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - haykar الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 18:18
قالت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي إن جميع مواد التعليم التقني تدرس باللغة الفرنسية، ولم يسبق لها أن خضعت للتعريب.ماذا يعني هذا؟ هل سيعاد النظر في لغة التدريس بالنسبة للمواد التقنية أم ان الوزارة تحبد تدريسها باللغة الفرنسية!!!؟
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2 - معلق الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 18:21
العيب ليس في اللغات في حد ذاتها ولكن في من يتكلمها، تنهض اللغات و تسقط بأهلها، اللغة العربية كانت لغة العلم في الماضي و سوف تصبح من جديد إن شاء الله، لكن لبلوغ هذا الهدف لابد من تعلم اللغات الأخرى لنقل العلم و المعرفة، و هذا بالضبط ما فعله الغرب في الماضي مع العربية.

و أنصحكم بتعلم اللغة الإنجليزية لأنها لغة العلم حاليا، كنت آمل لو كانت هي مكان الفرنسية عندنا.
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21
3 - جونيمار الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 18:30
ترجمة الحالة المدنية البطاقة الوطنية التاريخ الشيكات كلشي مفرنس تطلقك العربية تقبضك فرنسا المواطن بين نارين بين بلاده التي تدك فيه ثقافة المستعمر صحة وفرحة المستعمر بلغته بتعلمها المغاربة من ذويهم عنوة يسمى استعمار بارد جل العلوم الفيزياية والطبية والرياصيات والفلك عربية وترجمت الى الانحليزية واصبحت اشهارا للماركات وطابع التصنيع سرقت حضارت المسلمين بفعل الحروب الارشيف هو استمرار الحضارة اسالوا اهل العلم ان كنتم لاتعلمون
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0
4 - ص م الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 18:32
كفاكم كذبا ونفاقا
مدارس بدون أسوار
مدارس بدون حراسة
مدارس بدون مراحيض
اقسام بدون نوافد ولا أبواب
اقسام دون خزانات
طاولات مهترئة سبورات دون أقلام للكتابة الأستاذ وحده من يتكلف بشراء الأقلام
أستاذ يضل طيلة وقت العمل واقفا لا يملك كرسيا ولا مكتبا ........
ماخفي أعظم
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5 - الحسين الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 18:35
قرأت قبل أيام ان 95 في المائة من الفرنسيين يفضلون اللغة الإنكليزية على كل لغات العالم .وان اللغة الثانية التي تدرس في المدارس الحكومية الفرنسية هي اللغة الانجليزية.
والسؤال لما ذا نحن في المغرب مازلنا ندرس اولادنا اللغة الفرنسية في مدارسنا اذا كان الفرنسيين نفسهم متجهين إلى اللغة الإنكليزية.؟ سؤال حيرني فعلا .
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6 - الاتجاه المعاكس الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 19:25
ما تقدمت أمة إلا بلغتها و لنا في تركيا و كوريا الجنوبية خير دليل.
أما عن تدريس المواد التقنية باللغة الفرنسية فهو جهل بالقوة العلمية للغة العربية. فعلم الجبر مثلا الذي هو أساس المعلوميات و العلوم التقنية اسسه الخوارزمي رحمه الله باللغة العربية.
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1
7 - شهادة الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 19:30
بالفعل يا سيدي ؛ فالجذع المشترك التكنولوجي المحسوب على التعلبم التقني تدرس مواده العلمية والتكنولوجية بالفرنسية؛هذا صحيح يا سيدي الوزير، لكن بعض الأساتذة الذين أسندت لهم هذه الأقسام غير مؤهلين أو متقاعسين في أداء الواجب على الوجه المطلوب: مادة علوم المهندس في بعض أقسام الجذع التكنولوجي بثانوية محمد الخامس التقنية ببني ملال نموذجا.
وبهذه المؤسسة أيضا فرض على التلاميذ الينة الماضية اقتناء الكتب المدرسية من المكتبة بمبلغ 100 درهم : الفيزباء _ الكيمياء و الرياضيات وكل مضامينها باللغة العربية..وهذا يتناقض مع لغة التدريس.
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8 - ali الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 19:42
Le malheur c'est que la langue utilisée par la majorité n'est plus la langue française , mais un mélange entre le dialecte arabe et un français scientifique
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9 - غوبر فريد الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 19:44
تكريس الاستعمار الفرنسي بحيث اصبح الطالب المغربي في التعليم العمومي مثل قصة الغراب والحمامة لا يتقن اية لغة رغم ان الجميع يعلم ان الانجليزية لغة العالم في مختلف المجالات وخصوصا التكنلوجيا . لكن ما العمل عندما تكون مصالح اللوبي المسيطر لا يعرف لغة ويبدا في الكون غير فرنسا والفرنسية .
بقينا هنا !!!
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10 - عبدالرحيم الورديغي الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 20:33
غلط كبير لحزب الاستقلال...
سنة 1972,ارتكب حزب الاستقلال وهو في الحكم,غلطا فادحا في تعريب سريع للمواد العلمية في شخص المنافقين امحمد ابوستة وعز الدين العراقي وزيدوا من رايكم ..وقد فقدنا جيلين يتحدثان بلغة charabia,كلمة بالعربية وكلمة بالفرنسية..
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11 - Tazi ahmed الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 20:43
J’ai horreur de cette rédaction il n’y a pas de ministère amzazi il ya le ministère de l’éducation

nationale comme il n’ya pas frere benkirane il y’a le pjd
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12 - hicham الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 20:53
لماذا تدرسون بالفرنسية الفرنسية لغة فاشلة ليست لغة العلم درسو باللغة العربية و الانجليزية شعب متخلف
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13 - no name الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 20:59
يتحدثون عن اللغات الأجنبية وكأنهم يتحدثون عن الأنجليزبة والإسبانة والألمانية والصينية وووو مع أنها لغة أجنبية واحدة يتحدثون بها ويدافعون عنها وهي لغتهم الأم الفرنسية بكل اختصار.
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