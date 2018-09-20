محمد كريم العمراني في ذمة الله عن 99 سنة

هسبريس من الرباط

توفي، اليوم الخميس، محمد كريم العمراني، الوزير الأول الأسبق، عن سن تناهز 99 سنة.

يذكر أن محمد كريم العمراني، المزداد في فاتح ماي 1919، هو سياسي ورجل أعمال مغربي شغل ثلاث مرات منصب الوزير الأول في عهد الملك الراحل الحسن الثاني: أولا من 6 غشت 1971 إلى 2 نونبر 1972، ثم من 30 نونبر 1983 إلى 30 شتنبر 1986، وأخيرا من 11 غشت 1992 إلى 25 ماي 1995.

كما شغل الراحل، كذلك، منصب رئيس مدير عام المكتب الشريف للفوسفاط. وأسس مجموعة اقتصادية أصبحت تعد من أكبر الشركات المغربية، والتي خلفته على رأسها ابنته سعيدة العمراني.