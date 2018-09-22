مبروكي: لهذه الأسباب يعتبر غالبية المغاربة الفقر "مشيئة إلهية"

جواد مبروكي*

ألاحظ دائما في الأحاديث المغربية أهمية الاعتناء بالفقراء وكأنهم يتحدثون على كيفية الرفق بالحيوان! كما نسمع ونقرأ على كل المنابر أن الفقراء هم أمانة عند الأغنياء، والذي يسهر على هذه الوصية له بيت في الجنة. ولعل إحصاء الفقراء بالمغرب لكي يستفيدوا من مساعدات مالية لدليل على أن الفقر يُعتبر أمرا طبيعيا وعبارة عن رسالة اللا شعورية "حْنا غَدي نْساعْدُكُم لْوْجهِ الله ولَكِّنْ نْتُمَ هِي خْلّيكُمْ ضُعَفاء وكونو هانْيِينْ"!

يزعجني كثيرا هذا الحديث كأننا خُلقنا مند البدء أغنياء وفقراء كما خلقنا إناثا وذكورا ولا تغيير لهذا!.. فما هي الأسباب التي جعلت المغاربة يؤمنون بهذا الفكر؟

1- الدّين:

أ- "الأرْزاقْ مْخْتَلْفَ"

يرسخ الدين مفهوم "الله هو لِكَيْفْرّْقْ الأرزاق" و"هادْشّي لِقْسّْمْ الله" و"هاكّا بْغا يْشوفْنا الله". ولكن أين هو الدليل على أن الله كتب بالضبط على فلان الفقر وعلى الآخر الغنى؟ وهذا الفكر يجعل المغربي يقتنع بأن الفقر أمر طبيعي، ولا يمكن أن نكون كلنا أغنياء. هكذا، جعل الدين من هذا الظلم حقيقة مطلقة وعلى الأثرياء أن يُطعموا الضعيف لكي يستمر الفقير على إغناء الغني!

ب- غياب عقوبة "استدامة الفقر"

كل الديانات تعتبر أن الفقر أمر طبيعي، وهو من مشيئة الله في خلقه. ولهذا، لا نجد شريعة واحدةً أو عقابا واحداً أو أحكاما واضحة ضد من يترك الفقير في فقره، مثل جلد الزاني مثلا وكأن الزنا أخطر من الفقر!؟ وبالتالي، تسهم الديانات في تشجيع الفقر وتكتفي بالوصية على الفقراء بالصدقة الجارية وجزائها الجنة.

ت- الدنيا للأغنياء والجنة للفقراء!

أغلب أتباع الديانات هم فقراء ويعدهم الدّين بالجنة ويبشرهم بأنه بفضل فقرهم هم أقرب إلى الله من الأغنياء. كما يحث الدين على الزهد المادي، ويهنئ الفقراء على إيمانهم، ويترك شهوات الدنيا للأغنياء مُركزا على أن الثروة تُبعد الغني عن الله. وبهذا الفكر العقائدي يشجع الدين الفقير أن يبتهج بفقره (الزهد) وثروته الحقيقية تنتظره في الآخرة! لكن هل الفقير اختار وقرر يوماً الزهد والعيش في الفقر؟

ث- الدين يخدم الأقوياء

بهذه المفاهيم "الخاطئة عمدا" وتقديمها على أنها مشيئة إلهية، يغسل الدين أدمغة الفقراء، ويعِدهُم الجنة ويحُثُّهم على الاستسلام "للقدر الإلهي"؛ ولكن الدين يخدم في الواقع الأقوياء ويُطمئنهم على عدم الخوف من الفقراء، لأنهم سجناء في "الأقفاص الدينية"!

2- السياسة

تستعمل الأحزاب السياسة الفقر في برامجها الانتخابية لتحقيق مصالحها وتحرص على استمراريته؛ لأن جل الأصوات نجدها عند الفقراء. ولهذا، تعد تلك الأحزاب الفقراء بالدفاع عن حقوقهم وتحقيق رخائهم المادي.

3- الفقر عملة صعبة يستعملها الدين والسياسة "القوتين التّوأمين"

السياسة والدين هما في حاجة إلى أموال الأغنياء، والأغنياء في حاجة إلى وجود الفقر، وبدون فقراء يندثر الأغنياء ويتلف الدين وتعود السياسة خدمة تطوعية بدون أرباح. في الواقع، ما زالت العبودية مستمرة بحلية أخرى!

4- سبب الفقر هو الفقير نفسه

في كل عائلة، نجد الفقير والغني ولا نجد عائلة واحدة تقوم على جرد الفقر بين أفرادها؛ بل نرى الغني يسكن ڤيلا يفوق ثمنها على الأقل قيمة 20 شقة اقتصادية، ونراه يزعم أنه حصل على ثروته بعمله وعرق جبينه ويزيد قائلا: "لو أراد الفقير فعلا الخروج من الفقر لَنَهض للعمل ووفر مالا من عرق جبينه"، ويختم تبريراته بِـ"على أيٍّ هادْشّي مَكاتيبْ وكل واحدْ كيفْ بْغاهْ يْشوفو مولاهْ". وهنا نرى تأثير التوأمين (الدين والسياسة) على الغني، ولكي يهدئ ضميره يتبرع بصدقات مالية لا تفوق ثمن حذائه.

كما عودتك، عزيزي القارئ، أترك دائما تحليلي بدون خاتمة وأتركك تستنتج ما شئت.