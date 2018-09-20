24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

20/09/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4407:1113:2616:4919:3120:46
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. عمى طفلة يضاعف محنة أسرة ضواحي تونفيت (5.00)

  2. رفض تكليفات تدريس اللغتين العربية والفرنسية يوحّد أساتذة الأمازيغية (5.00)

  3. محمد كريم العمراني في ذمة الله عن 99 سنة (5.00)

  4. تصنيف "فيفا" يضع المغرب في المرتبة 45 عالميا (5.00)

  5. أكاديمية المملكة تستشرف مستقبل العالم في الثلاثين سنة المقبلة (5.00)

قيم هذا المقال

2.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | رئيس الحكومة يعد المواطنين بجني ثمار الجهود الاجتماعية للملك

رئيس الحكومة يعد المواطنين بجني ثمار الجهود الاجتماعية للملك

رئيس الحكومة يعد المواطنين بجني ثمار الجهود الاجتماعية للملك
هسبريس من الرباط
الخميس 20 شتنبر 2018 - 15:45

تعهد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، بأن تصل ثمار الجهود الاجتماعية إلى المواطنين، خصوصا من الطبقات الفقيرة الهشة ومن الطبقة المتوسطة، واصفا السنة الجارية بالاجتماعية.

وقال رئيس الحكومة، اليوم الخميس خلال اجتماع المجلس الحكومي، "سنسهر على أن تصل آثار الجهود الاجتماعية إلى المواطنين، خصوصا من الطبقات الهشة والفقيرة، دون إغفال الطبقة المتوسطة"، مشيرا إلى أن ملامح التوجه الاجتماعي التي أمر بها جلالة الملك في خطاب العرش الأخير بدأت تظهر من خلال البرامج المتتالية التي أطلقت بإشراف من جلالته، والتي تتحمل الحكومة مسؤولية إنجازها.

سعد الدين العثماني، وسيرا على نهج المجالس الحكومية السابقة، طالب كافة أعضاء حكومته بالتعبئة الميدانية لإنجاح الأوراش الاجتماعية، سواء تلك المتعلقة بالتربية والتكوين أو بالتنمية البشرية، مبرزا اهتمام الملك الخاص بهذين المجالين؛ وهو ما تجسد بإطلاقه للورش المرتبط بالتربية والتكوين.

ووصف رئيس الحكومة البرنامج الملكي بذي الطابع الاجتماعي، موضحا أنه "يهدف بالأساس إلى تعميم التمدرس وتقليص الهدر الدراسي والرفع من جودة التكوين والتركيز على دعم الفئات الفقيرة والهشة، من خلال عدد من البرامج التي تبين جهد الدولة الكبير لدعمها؛ لأنها سترفع من مستوى التعليم في المغرب".

ونوه العثماني بإشراف الملك على إطلاق البرنامج الثالث للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والذي يهدف إلى معالجة الخصاص الاجتماعي في المناطق القروية وشبه الحضرية الهشة، علما أن جزءا من هذه البرامج، يضيف رئيس الحكومة، "ركّز على التمدرس وتعميمه وعلى جودة التعليم من خلال البعد الاجتماعي، باعتبارها أولوية نسهر على التنفيذ الدقيق لبرامجها ومتابعتها".

وأبرز رئيس الحكومة، في هذا الصدد، أن هناك عددا من البرامج الأخرى ترتبط بالسكن وبالحماية الاجتماعية تناقشها حاليا الحكومة، وتسعى إلى التنسيق بينها ضمانا لنجاعتها ولتحقيق أثرها الإيجابي على المواطن في حياته اليومية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (22)

1 - احمد الخميس 20 شتنبر 2018 - 15:49
حفظ الله صاحب الجلالة الملك سيدي محمد السادس نصره الله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-102
2 - كاذب الخميس 20 شتنبر 2018 - 15:58
وقتاش ما يكون شي إحتقان إجتماعي زيدو فالوتيرة ديال صناعة الكذوب و الوهم.. و ديما العام زين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
80
3 - عادل الزراري الخميس 20 شتنبر 2018 - 16:02
مجرد أوهام فأنتم تقولون ولا تفعلون.إفعلوا مثل رئيس جمهورية تركيا الإسلامية سيد رجب طيب اردوغان الذي ينفذ وعوده ليس مثلكم.فالشعب المغربي أصبح واعيا وذكيا وسلاحه هو التواصل الاجتماعي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
18
4 - مواطن الخميس 20 شتنبر 2018 - 16:03
الثمار سوف تصل إلى المسؤولين أما الطبقة الفقيرة والمتوسطة فلها الله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
19
5 - abdou rabat الخميس 20 شتنبر 2018 - 16:04
أودي الله يشوف فحالنا من عندو والله يسهل على جميع الناس الدراوش فالصحة والتعليم والشغل. اما ايلا بقينا تابعين المشاريع الإفتراضية والخيالية ديالكم سنجني السراب وليس الثمار
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
6 - الصويري الخميس 20 شتنبر 2018 - 16:04
المرجو من الحكومة الإلتقات للمقاولة الصغرى التي تعاني خصوصا في آجال تسديد الفواتير التي غالبا ما تستوفي الآجال القانونية مما ينعكس عليها بالسلب و هذا يخص جميع القطاعات و خصوصا المكتب الوطني للكهرياء و الماء و المكتب الوطني للسكك الحديدية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
7 - نجيب الخميس 20 شتنبر 2018 - 16:05
بالله عليكم أين هي هده الطبقة المتوسطة راكم تضحكو علينا لقد افقرتمنا بكترة الزيادات الموضف يعاني في صمت والعامل يعاني في صمت لقد سئمنا من الاقوال .المغرب لديه طبقة فقيرة هشة وطبقة برجوازية وبينهما مواطنين يعانون في صمت
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
8 - الهاشمي123 الخميس 20 شتنبر 2018 - 16:05
تعهدت الحكومة و ننتظر التفعيل على أرض الواقع...يجب الإجتهاد في صيغ تطبيق ما جاء به الملك.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
9 - d'aghbal الخميس 20 شتنبر 2018 - 16:08
لكل امرىء ما تعودا ،،،وعادة س العثماني التغني بالعام زين.لقد فات الاوان عن تبراحكم ايها الرءيس،الشعب عاق و فاق بكم ان مصالحكم فوق رؤوس الفقراء والمقهورين،لقد هرمنا وهرمنا،والحالة لا تبشر بالاخضر#:::::
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
10 - مغربي الخميس 20 شتنبر 2018 - 16:08
الصحة اولا نريد التطبيب في المستوى الاوروبي وفيه جميع التخصصات وفيه الاطباء المتخصصين وفيهم حسن الانسانية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
11 - عبد الرحيم الخميس 20 شتنبر 2018 - 16:08
المشكلة يا سعادة رئيس الحكومة أن هذه البرامج تسير بسرعة السلحفاة بل أقل من ذلك لأننا ننتظر منذ عشرين عاما ان يخرج تصميم تهيئة بني ملال العمراني ولم نرى شيئا يتتحقق عل أرض الواقع فكيف يمكن للمستثمرين ان تكون لهم رؤية استراتيجية للرفع من نمو اقتصاد المدينة وشكرا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
12 - ماجد واويزغت الخميس 20 شتنبر 2018 - 16:10
أنا متفق مع صاحب التعليق رقم 2
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
13 - Nour الخميس 20 شتنبر 2018 - 16:10
بيني وبينكم مابقيتش كانتيك في هاد الكلام الخاوي اوهوما تايبان ليهوم عامر..الواقع يكذب كل شي..مراتي 4 سنين وهي عندها الماستر وبدون فائدة خدامة ب 2000 درهم في مدرسة خاصة وقبلات حيت هناك اكراهات والزمان فاصح وبغاوني نصدق هاد البلا البلا...!!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
14 - ماعندنا زهر الخميس 20 شتنبر 2018 - 16:10
لاافهم معنى التنمية البشرية.وغيرها من المصطلحات والعبارات التي لاتسمن ولا تغني من جوع..ياسيدي المحترم ..هموم وانشغال المواطن المغربي معروفة ولاتحتاج لهذه التعابير:الشغل..الصحة.. التعليم..غلاء المعيشة ...الامن..انتهى الكلام..وراي المواطن لايهمكم كالعادة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
15 - bac+10 الخميس 20 شتنبر 2018 - 16:12
حلول المشاكل الإجتماعية = تقديم تعليم جيد مجاني لكافة الشعب + تقديم خدمات صحية جيدة مجانية + رفع الأجور لجميع العاملين سواء في القطاع العام أو الخاص. (مما يمكن من خفض نفقات الأسر في التعليم والصحة الخصوصيتين) + تقديم عرض جيد للسكن بأثمنة مناسبة للجميع.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
16 - amine الخميس 20 شتنبر 2018 - 16:12
الإصلاح الحقيقي هو ترفعو من السميك إلى 3000درهم أو أكثر ، و الزيادة في الأجور 800 درهم على الأقل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
17 - حمري مهاجر و خاوي البلاد الخميس 20 شتنبر 2018 - 16:13
سئم الشعب المغربي من معسول كلامهم و كاذب وعودكم يا حكومتنا " الموقرة "...أصلحوا التعليم و انهضوا به و قلصوا الفرق بين جودة التعليم في المدارس الخاصة و العمومية....و عليكم بقطاع الصحة، و طهروا مستشفياته من فساد و تسيب و ظلم مسئوليه و رجال....و السلام.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
18 - adil الخميس 20 شتنبر 2018 - 16:13
خفضو من الضرائب عن الذخل و زيدو للناس فلخلاص ، راه كلشي تقصر فهاذ لبلاد السعيدة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
19 - ser. hane الخميس 20 شتنبر 2018 - 16:16
كلام في كلام وهكذا دواليك وتستمر الحياة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
20 - abderrahim الخميس 20 شتنبر 2018 - 16:17
انتم تعلمون ونحن نعلم أن الفقراء سيبقون فقراء ولن يصلهم شيء مما تقولون وحتى وإن وصل شيء فلن يصل إلا للمتملقين والحترافة لاسيادهم بالإضافة إلا كل هذا فالشعب لا يحتاج إلى صدقاتكم يحتاج إلى حقه في العيش الكريم حقه في تعليم أبناءه تعليم جيد حقه الصحة حقه في السكن الكريم حقه في الأمن والعدل وحقه في محاسبة الفاسدين والمفسدين ومن نهبوا أموال هذا الوطن فحاسبوهم ولن ينقصنا شيء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
21 - ali الخميس 20 شتنبر 2018 - 16:20
الله يسمح لينا منكم .لم نعد نثق في كلامكم .على العكس كلما وعدتم بتحسين الكعيشة زاد الخناق اكثر فاكثر .والله لقلل من مثالكم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
22 - مهندس الخميس 20 شتنبر 2018 - 16:20
نشكر جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، ونطلب من المواطنين أن تتظافر الجهود والتفاني في خدمة الوطن كل من موقعه حتى أن نقف في صف الدول العظمى
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 22 | عرض: 1 - 22

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.