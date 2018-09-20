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كُتّاب وآراء
رئيس الحكومة يعد المواطنين بجني ثمار الجهود الاجتماعية للملك
تعهد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، بأن تصل ثمار الجهود الاجتماعية إلى المواطنين، خصوصا من الطبقات الفقيرة الهشة ومن الطبقة المتوسطة، واصفا السنة الجارية بالاجتماعية.
وقال رئيس الحكومة، اليوم الخميس خلال اجتماع المجلس الحكومي، "سنسهر على أن تصل آثار الجهود الاجتماعية إلى المواطنين، خصوصا من الطبقات الهشة والفقيرة، دون إغفال الطبقة المتوسطة"، مشيرا إلى أن ملامح التوجه الاجتماعي التي أمر بها جلالة الملك في خطاب العرش الأخير بدأت تظهر من خلال البرامج المتتالية التي أطلقت بإشراف من جلالته، والتي تتحمل الحكومة مسؤولية إنجازها.
سعد الدين العثماني، وسيرا على نهج المجالس الحكومية السابقة، طالب كافة أعضاء حكومته بالتعبئة الميدانية لإنجاح الأوراش الاجتماعية، سواء تلك المتعلقة بالتربية والتكوين أو بالتنمية البشرية، مبرزا اهتمام الملك الخاص بهذين المجالين؛ وهو ما تجسد بإطلاقه للورش المرتبط بالتربية والتكوين.
ووصف رئيس الحكومة البرنامج الملكي بذي الطابع الاجتماعي، موضحا أنه "يهدف بالأساس إلى تعميم التمدرس وتقليص الهدر الدراسي والرفع من جودة التكوين والتركيز على دعم الفئات الفقيرة والهشة، من خلال عدد من البرامج التي تبين جهد الدولة الكبير لدعمها؛ لأنها سترفع من مستوى التعليم في المغرب".
ونوه العثماني بإشراف الملك على إطلاق البرنامج الثالث للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والذي يهدف إلى معالجة الخصاص الاجتماعي في المناطق القروية وشبه الحضرية الهشة، علما أن جزءا من هذه البرامج، يضيف رئيس الحكومة، "ركّز على التمدرس وتعميمه وعلى جودة التعليم من خلال البعد الاجتماعي، باعتبارها أولوية نسهر على التنفيذ الدقيق لبرامجها ومتابعتها".
وأبرز رئيس الحكومة، في هذا الصدد، أن هناك عددا من البرامج الأخرى ترتبط بالسكن وبالحماية الاجتماعية تناقشها حاليا الحكومة، وتسعى إلى التنسيق بينها ضمانا لنجاعتها ولتحقيق أثرها الإيجابي على المواطن في حياته اليومية.