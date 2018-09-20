طلبة معهد الإحصاء يخوضون إضرابا إنذاريا

هسبريس من الرباط

خاض طلبة المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي إضرابا إنذاريا اليوم الخميس، يشتكون من خلاله "سوء التسيير بعد تسعة أشهر من عمر الإدارة بالنيابة".

ووصف طلبة "INSEA" في بيان لهم وضعية معدهم بـ"الكارثية"، موضحين أن الشقّ البيداغوجي بالمعهد في تدهور مستمر "بسبب ضعف تكوين بعض الأساتذة وعشوائية البعض الآخر، حيث وصل الحد بأحدهم إلى التحرش بطالبات المعهد".

واستنكر مكتب جمعية طلبة المعهد عدم وجود "أي نية من طرف الإدارة في الإصلاح البيداغوجي وتجديد المقررات وفق مستجدات سوق الشغل"، إضافة إلى عدم إصلاح المدرجات والقاعات، "وهو التدهور الذي يضر بسمعة المعهد وخريجيه وتكوينه".

وأضاف البيان أن الطلبة تفاجؤوا بكون مطبخ المعهد الذي تم الاتفاق مع الإدارة على تجديده لم يتم إصلاحه خلال العطلة الصيفية، وعوض تأجيل إصلاحه إلى عطلة الصيف المقبلة كما اقترح ممثلو الطلبة، قرّرت الإدارة بدأ الإصلاح في بداية الموسم الدراسي وإغلاق المطعم إلى أجل غير معلوم".

وندّد طلبة "INSEA" بتجديد العقد مع شركة إطعام رغم شكاوى "العديد من الطلبة الذين عانوا من إسهالات متكررة إلى حد مقاطعة حوالي ثلاثة أرباع منهم المطعم منذ مدة".

وطالب الطلبة في ختام بيانهم رئيس الحكومة والمندوب السامي للتخطيط بعدم تعيين المدير بالنيابة الحالي مديرا دائما، بسبب ما وصفوه بـ"عدم استحقاقه لهذا المنصب، نظرا للتراجعات الخطيرة التي قام بها خلال الأشهر التسعة الماضية كمدير بالنيابة".