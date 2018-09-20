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الرئيسية | مجتمع | الحكومة تُخرج "العين الحمراء" لمواجهة مستعملي مفرقعات عاشوراء

الحكومة تُخرج "العين الحمراء" لمواجهة مستعملي مفرقعات عاشوراء

الحكومة تُخرج "العين الحمراء" لمواجهة مستعملي مفرقعات عاشوراء
هسبريس - محمد بلقاسم (صور: منير محيمدات)
الخميس 20 شتنبر 2018 - 20:30

أعلنت الحكومة المغربية، اليوم الخميس، عن مواجهة أي متورط في أعمال الشغب التي رافقت الاحتفال بليلة عاشوراء أمس الأربعاء بـ"العين الحمراء"؛ وذلك بعدما تحولت العديد من المدن المغربية إلى ساحة لـ"المعارك" وفضاء لإشعال النيران في الإطارات المطاطية.

مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، قال، في الندوة الصحافية التي عقدها مساء الخميس بعد انعقاد المجلس الحكومي، إن "استعمال المفرقات والعجلات المطاطية ضمن احتفالات عاشوراء أمر ممنوع"، مضيفا أن مبررات المنع لا تعود فقط إلى اعتبارات أمنية، بل إن الأمر مرتبط كذلك بالجوانب البيئية.

وتحدث الخلفي عن "يقظة كبيرة خلال هذين اليومين"، معلنا أن "الحالات التي سجلت سيطبق فيها القانون بشكل حازم، لأنه لا يمكن التساهل مع أعمال تؤدي إلى إلحاق الضرر بالغير".

وكانت الأعمال التخريبية التي رافقت الاحتفالات بيوم عاشوراء قد أدت إلى وفاة شخص في الدار البيضاء، انتشرت صوره بمواقع التواصل الاجتماعي إلى جانب فيديو يوثق لحظة سقوطه مدرجا في الدماء إثر إصابته بواحد من أنواع المفرقعات.

وفي هذا الصدد، قال بلاغ صادر عن ولاية أمن الدار البيضاء إن مصالحها تمكنت من توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية يشتبه في تورطه في استعمال المفرقعة التي تسببت في هذه الواقعة، وجرى وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، بينما تم إيداع جثة الهالك بمستودع الأموات رهن التشريح الطبي.

وتعليقا على الأمر، أشادت الحكومة بالعمل الذي تقوم به المصالح الأمنية المغربية ومسؤولي وأطر الجماعات الترابية، منوهة بمواجهة إحراق العجلات المطاطية أثناء الاحتفالات بمناسبة عاشوراء أمس الأربعاء.

وتعرف مدينة الدار البيضاء ترويجا واضحا للمفرقعات دون تدخل السلطات لمنع ذلك؛ إذ يشهد درب عمر بيع مختلف أنواع "القنبول" بشكل علني، بينما المصالح المختصة لا تحرك ساكنا بالرغم من سن الحكومة لقانون خاص بالمفرقعات والشهب الاصطناعية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (23)

1 - الطنز البنفسجي الخميس 20 شتنبر 2018 - 20:53
نهار تتفركع شي قنبولة على وجه ولد شي مسؤول كبيييير فالبلاد عاد غادي يحيد القنبول بمرة.. اما غير ولاد الشعب الدونيا هاااانية.. ماشي اول مرة يموت شي حد..
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2 - N.H الخميس 20 شتنبر 2018 - 20:54
اين هم أعوان السلطة و الشرطة من هذا حتى فات لي فات عاد نايض تكدب أراس طارو أقسم بالله حتى جميع أنواع المفرقعات تباع بالدار البيضاء بالعلن لا من يحرك ساكنا
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3 - ReD الخميس 20 شتنبر 2018 - 20:55
واش هاد فقتو من النعاس ؟ اللي تفركع تفركع البارح العوافي شاعلة في الرباط حتي دازت عاشورة عاد طفات عليكوم الشمعة أصبحت أحس بالغثيان عندما أسمع إسم المحكومة.
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4 - abdul الخميس 20 شتنبر 2018 - 20:55
ادا كانت لكم الجراة الغوا احتفالات
عاشوراء. ويجب استفتاؤ السعب .ومن المستفيد؟
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5 - شعيب الخميس 20 شتنبر 2018 - 20:55
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
علمت من خلال هذه الجريدة بوفاة شاب بسبب المفرقعات.
اولا : رحم الله الفقيد بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته مع النبئين والشهداء.
ثانيا: حسبنا الله ونعم الوكيل على كل من ساهم في إدخال هذه المفرقعات الى هذا البلد الحبيب.
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6 - اللحية ماني الخميس 20 شتنبر 2018 - 20:59
عاشورا راه سالات ولي دا شي داه ولي مات الله ارحمو ولي تضرر من الاوباش الله اكون في عونو ولي باع الما قاطع باعو ولي باع المفرقعات دار الصرف في الكونط عاد نتوما فقتو ...حتى عمرتو الشكارة عاد باغين تخرجو عينيكم ...دولة السيبة سايبة بحال ديما ...الله يعطينا شي فيزا نهربو قبل متنوض
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7 - الفساد.... الخميس 20 شتنبر 2018 - 21:00
نريد من الحكومة-المحكومة-ان تضرب بيد من حجر على الفساد والمفسدين..سبق لبنكيران ان طالب احد النواب باعطائه معلومات في ملف معلوم...تقدم المستشار بملف كامل متكامل بعدما شرح تحت القبة وقدم اسماء وحالات تم قدم الملف لبنكيران امام البرلمانيين وشاشة التلفزة وطالب بنشماس بنسخة من الملف ..لم نر اثرا للملف ولا لبنكيران ولا لبنشماس وظهر المعني بالملف اخيرا على قناة يتعنتر على المغاربة باسم وزارة التعليم...الحكرة غير على اصحاب الكرارس والببوش وحمص كامون والبغرير اما الدين يلهفون الميزانيات بالملايير فلا سلطة لكم عليهم..لعنة الله على المنافقين..النار تقترب من الحطب والغريق لا يخشى البلل...
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8 - Hss الخميس 20 شتنبر 2018 - 21:01
بداية جيدة، بعدها اخراج العين الحمراء لمواجهة البطالة، القهر، التشرد، الفقر، الامية، الامراض، الجهل، الاوبئة و الجوع المتفشي في البلاد، و ربما كافضل حل اخراج العين الحمراء في وجه السلطات الاسبانية لترك الحدود مترعة في وجه الشباب، الهربة لمن استطاع
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9 - المهدي الخميس 20 شتنبر 2018 - 21:02
سوف تقوم الحكومة راه عاشورا سالات أسيك الخلفي بعدما رهبوا الناس هاد جيل قيمش حكومة دار غفلون ثم السؤال هو كيفاش دازت كل هذه المفرقعات من أمام الجمارك هذا رآه البيع والشراء بالعين باين
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10 - المتتبع الخميس 20 شتنبر 2018 - 21:03
ما هي الجدوى من أن تخرج الحكومة عينها الحمرا أو السوداي أو البيضا المهم معاقبة من قام باستيراد هذه المفرقعات ومن سمح بادخالها لبلادنا ومن زوجها ماشي طاحت الصومعة علقوا الحجام
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11 - أمينة الخميس 20 شتنبر 2018 - 21:03
المسؤولية ديال السلطات علاش تيتباعو المفرقعات فين هي المراقبة . والمسؤولية تتحملها الأسرة والمجتمع ل تيخرجو يشعلو العافية ويتفرجو فيها وفالفقنابل. والاحتفال بعاشوراء بعيد كل البعد على هد شي. خاص الوعي.
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12 - م ن الخميس 20 شتنبر 2018 - 21:03
يجب علا الحكومة ان تخرج العين الحمرا في نفسها اولا محاربة الرشوة في لادارات واصلاح المستشفيات وحجر التعليم و اخراج فرص الشغل للشباب. قلو اشخصك العريان قلو الخواتم املاي
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13 - ميساء الخميس 20 شتنبر 2018 - 21:03
قوم أنعم عليهم الله بهواء نقي يلوثونه بحرق العجلات. ماهذا التخلف والجهل الذي يعيشه هذا الجيل؟
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14 - سعيد الخميس 20 شتنبر 2018 - 21:05
فعلا هدا ما يجب إتخاده فالشوارع أصبحت مثل ساحات الحرب ونفس الشئ يجب إتحاد في حق المجرمين والمشرملين الدين أصبحوا يتجولون في شوارع مدن المملكة حاملين الأسلحة البيضاء من سيوف وخناجر كبيرة الحجم الدين إتخاد في حقهم أقصى العقوبات و يجب إستتنائهم من العفو الملكي
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15 - مسلم الخميس 20 شتنبر 2018 - 21:05
لديا سوال واحد من المسوول علی ذخول هده المفرقعات الی المغرب اليس الحكومۃ?
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16 - إبراهيم ٠ الخميس 20 شتنبر 2018 - 21:05
ليلة عاشوراء كانت الأربعاء و الحكومة فاقت نهار الخميس لهو زمزم في تقاليد المغاربة ترشوها بالماء عاد فاقت
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17 - سعيد الخميس 20 شتنبر 2018 - 21:06
والله مكتحشمو خصكم تحبسو لي كيذخل هاذ شي ولا مقدينش عليه ياكما تمساح كبير
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18 - هشام ل الخميس 20 شتنبر 2018 - 21:06
إنها لمفارقة غريبة حيث الحكومة تسمح بدخول المفرقعات والشهب الاصطناعية من الصين وفي نفس الوقت تمنع الاحتفال بها !!!
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19 - المغرب الغير النافع.خنيفرة الخميس 20 شتنبر 2018 - 21:07
من سمح بدخول هذه المواد الخطيرة الى المغرب ومن سمح لتسويقها هو المسؤول على ماحدث. هذه الليالي الماضية كنا ونحن في منازلنا نحس كأننا نسكن فب ساحة حرب لا نوم ولا هم يحزنون. أين الدولة من كل هذا. احراق الاطارات المطاطية في الشوارع والمفرقعات له تأثير كبير في تنمية الحس التخريبي لدى الاطفال والشباب.
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20 - Mohaicom الخميس 20 شتنبر 2018 - 21:09
عوض بسط مثل هكذا قرارات للمستعملين الشباب والأطفال،يجب أخذ قرارات قبل ذلك بكثير،أين كان المؤتمر الصحفي بحكومته حين ولجت هاته "الممنوعات" ارض الوطن أليس هناك حدود جمارك . أسقطت من الهواء أم صنعت في معامل محلية سرية.
كفانا هراء وإلقاء القوانين والتدخلات على الحلقة الأضعف.
مؤتمر لا لشيء سوى "حنا راه كاينن وفايقين" والبركة في مواقع التواصل.
ونتمنى من أولياء الأمور يحسسوا أبنائهم بخطورة وعواقب ما ينتج من طيش جراء استعمال هاته المفرقعات وما جاوراها.
~وَطَنِيٌّ~
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21 - Kamal Deutschland الخميس 20 شتنبر 2018 - 21:10
أنا لست من الذين يرمون دائما باللوم على الدولة.لأن الدولة هي مؤسسات وشعب،وإذا لم يكن هناك تكامل وتعاون لا يمكن لأن تكون الدولة دولة بمعناها الحقيقي.لكن الغريب أسي الخلفي هو أنني والله أتساءل هل هناك فعلا قانون ؟ لأنني شخصيا لا أرى ذلك.الدليل هو في عيد الأضحى قلتم لن تباع الأكباش عشوائيا وستمنع كراء المحلات التجارية les garages لبيع الأكباش،ومع ذلك شاهدناها في كل مكان.عندما قلتم الميكا ممنوعة،هاهي تباع علنا في المحلات،عندما قلتم ممنوع بيع المفرقعات هاهي تباع علنا في الشارع العام.المغرب بلد الفوضى بأمتياز، يجب عليكم بذل مجهود أكثر بالعقاب الفعلي وعدم التساهل مع المخالفين.كي نكون منصفين حتى المواطن خبيث،لاأخلاق ولاتربية ولاإنسانية،الأنانية هي السائدة.أمس لم ننم بالطبول والحرائق والمفرقعات.وجوه الشر في كل مكان.الإسلام أنقرض وتلاشى في هذا البلد.أنامتأكد الغالبية لاتعرف ماهي عاشوراء.مشكل كبير نعيشه.اللهم ٱرحمنا يارب.
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22 - وجهة نظر الخميس 20 شتنبر 2018 - 21:10
سؤال الى كل من يهمه الامر ؟؟؟ من المسؤول عن هدا كله هل الاسرة ام المدرسة ام الدولة كيف وصل الحال بابنائنا الى هدا المستوى المتدني بالمقارنة مع ابناء الدول الغربية (اوربا.امريكا.اسيا...) ام العيب في تطبيق القانون ام ان السياسة الجنائية في المغرب هي السبب بتساهلها مع المجرمين اد كيف يعقل على سبيل المتال لا الحصر ان يتم ايقاف شخص وبحوزته ساطور او سيف دون اي مبرر قانوني ويخلى سبيله في نفس اليوم او في اليوم الموالي .
..... علينا ان نعيد النظر في متل هده القوانين او على الاقل تطبيقها بحدافرها دون تساهل مع المجرمين
انه في حال ادا ما استمر الحال على دلك فان الامر لايبشر بالخير ولم يعد بمقدور الناس مغادرة مساكنهم في واضحة النهار .في رايي المتواضع ان رجال الامن يقومون بواجبهم على احسن وجه رغم الصعوبات التي يواجهونها ليل نهار ويجب على السلطات القضاءية الحزم في زجر المجرمين وعدم التساهل معهم ودلك بعدم التساهل وبتطبيق الحد الاقصى للعقوبة وعلى الخصوص في قضايا الضرب والجرح والسرقات بجميع انواعها
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23 - Fouad الخميس 20 شتنبر 2018 - 21:10
الحكومة تبارك الله عليها ز الله يحفضها من العين ديما عندها ديكالاج ديال 24ساعة عاشوراء سالات عادا هيا تالعا بالبالاغات
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