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كُتّاب وآراء
الملك: العمراني رجل دولة واقتصاد ثاقب الفكر
بعث الملك محمد السادس، برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة المرحوم محمد كريم العمراني، الذي وافته المنية فجر اليوم الخميس بالدار البيضاء، وذلك عن عمر يناهز 99 سنة.
وبهذه المناسبة الأليمة، أعرب الملك، لأسرة الفقيد ومن خلالهم لكافة أهله وذويه، عن "أحر تعازينا وصادق مواساتنا لكم في هذا المصاب الجلل، الذي لا راد لقضاء الله فيه، داعين العلي القدير أن يلهمكم جميعا جميل الصبر وحسن العزاء".
ومما جاء في هذه البرقية "لقد كان الفقيد الكبير من الوطنيين الصادقين المتشبثين بثوابت الأمة ومقدساتها، والعاملين بكل إخلاص ونكران ذات واجتهاد في خدمة وطنهم. فتقلد أكبر المسؤوليات في عهد والدنا المنعم جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني، أكرم الله مثواه، مستشارا لجلالته ووزيرا أول، ومديرا عاما للمكتب الشريف للفوسفاط، ومؤسسا للعديد من المؤسسات الاقتصادية المغربية، مبرهنا خلال قيامه بما تقلده من مهام عن كفاءته وتبصره، وحنكته كرجل دولة ورجل اقتصاد مشهود له ببعد النظر وثاقب الفكر".
وتضرع الملك إلى الله عز وجل أن يجزي الراحل "خير الثواب عما أسدى لوطنه من خدمات جليلة، وما قدمه من أعمال مشكورة، ليجد ذلك يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا".
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تعليقات الزوّار (6)
يكفي بالموت واعظا . ولهذا اليوم فليعلم العاملون.