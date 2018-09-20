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الرئيسية | مجتمع | الملك: العمراني رجل دولة واقتصاد ثاقب الفكر

الملك: العمراني رجل دولة واقتصاد ثاقب الفكر

الملك: العمراني رجل دولة واقتصاد ثاقب الفكر
هسبريس - و.م.ع
الخميس 20 شتنبر 2018 - 18:22

بعث الملك محمد السادس، برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة المرحوم محمد كريم العمراني، الذي وافته المنية فجر اليوم الخميس بالدار البيضاء، وذلك عن عمر يناهز 99 سنة.

وبهذه المناسبة الأليمة، أعرب الملك، لأسرة الفقيد ومن خلالهم لكافة أهله وذويه، عن "أحر تعازينا وصادق مواساتنا لكم في هذا المصاب الجلل، الذي لا راد لقضاء الله فيه، داعين العلي القدير أن يلهمكم جميعا جميل الصبر وحسن العزاء".

ومما جاء في هذه البرقية "لقد كان الفقيد الكبير من الوطنيين الصادقين المتشبثين بثوابت الأمة ومقدساتها، والعاملين بكل إخلاص ونكران ذات واجتهاد في خدمة وطنهم. فتقلد أكبر المسؤوليات في عهد والدنا المنعم جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني، أكرم الله مثواه، مستشارا لجلالته ووزيرا أول، ومديرا عاما للمكتب الشريف للفوسفاط، ومؤسسا للعديد من المؤسسات الاقتصادية المغربية، مبرهنا خلال قيامه بما تقلده من مهام عن كفاءته وتبصره، وحنكته كرجل دولة ورجل اقتصاد مشهود له ببعد النظر وثاقب الفكر".

وتضرع الملك إلى الله عز وجل أن يجزي الراحل "خير الثواب عما أسدى لوطنه من خدمات جليلة، وما قدمه من أعمال مشكورة، ليجد ذلك يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - احمد الخميس 20 شتنبر 2018 - 18:46
رحمه الله وأدخله فسيح جناته وانا لله وانا اليه راجعون البقاء لله.
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3
2 - الحسين الخميس 20 شتنبر 2018 - 18:49
يقول النبي صلى الله عليه وسلم . اذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة، جارية اوعلم ينتفع به او ولد صالح يدعوا له.
يكفي بالموت واعظا . ولهذا اليوم فليعلم العاملون.
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29
3 - ozou الخميس 20 شتنبر 2018 - 18:58
من الصعب ان تجد مثل هذا الرجل في زماننا هذا .تغمض الله الفقيد بواسع رحمته وانا لله وانا اليه راجعون .
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4
4 - مغربي الخميس 20 شتنبر 2018 - 18:59
اللهم دم العز و النصر و التمكين والصحة و السلامة و الافراح و المسرات و التوفيق و التفوق على ملكنا المفدى يارب العالمين وكن له ولي و الحافظ و المعين أينما حل و ارتحل الراءد بالجميع المقاييس في الخدمة المغاربة في السراء و الضراء دون ملل او كلل و بالنكران الذات.
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-7
5 - سعيد الخميس 20 شتنبر 2018 - 19:03
رحمه الله، لقد كان رمزا ل العصامية ،و التكوين الذاتي، لا ثقافيا و لا ماليا، من بائع لااواني على الرصيف في عمر 13 سنة إلى وزير اول و أغنى رجل في المغرب في فترة ما بعد الاستقلال، يجب أن يدرس مساره في الجامعات ليكون مثالا للشباب الطموح (بغض النظر عن الحيتيات الظروف التي تولى فيها المسؤولية )
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4
6 - احمد الخميس 20 شتنبر 2018 - 19:04
ادكروا امواتكم بالرحمة كل نفس داىقة الموت
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11
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