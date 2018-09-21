العدوي تحقق في اتهامات لمسؤول بمحاولة انتزاع أرض بالملايير

هسبريس- عبد الإله شبل

تحقق زينب العدوي، الوالي المفتش العام للإدارة الترابية، في ملف كبير على مستوى جماعة تيط مليل الواقعة ضواحي الدار البيضاء، على إثر شكايات تتعلق باتهام مسؤول جماعي بمحاولة انتزاع أرض تقدر قيمتها بما يفوق 34 مليار سنتيم.

وكشفت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أن المفتشية العامة للإدارة الترابية بدأت التحقيق في الموضوع، بعد توصلها بمجموعة من الشكايات من طرف مستثمر ببلدية تيط مليل يتهم فيها مسؤولا نافذا بالجماعة بمحاولة "ابتزازه" عن طريق ممارسة ضغوط لانتزاع أرض تفوق مساحتها خمسة هكتارات، من خلال محاولة تهديده بمشاريع يديرها المستثمر المذكور تقع على أرضية الجماعة نفسها.

وبحسب مصادر هسبريس، فإن الملف الذي وصل إلى القضاء، بين المستثمر والمسؤول الجماعي، بدأت تفاصيله حين شرع المسؤول في الضغط على المعني بالأمر عن طريق السماح له بتملك بقعتين أرضيتين تحملان رقم T210071/12 وT210073/12 بحي أمل، فوقهما محل تجاري يستغله منذ سنة 2009، مقابل التخلي عن أرض قدرت قيمتها بحوالي 34 مليار سنتيم، كان قد حصل على وعد بالبيع من طرف إحدى الأسر.

وسبق للمفتشية العامة أن وجهت مراسلة إلى عمالة مديونة، تحمل رقم 3293، تستفسر مسؤولي جماعة تيط مليل حول مصير المحلات التجارية التي تتواجد بحي الأمل، والتي يديرها المستثمر المذكور.

ويتهم المستثمر مسؤولا نافذا بالجماعة بالضغط عليه من أجل التنازل عن ملفين يوجدان بالمحكمة، يحملان رقم 41.26.2010 و15.26.2010، غير أنه مصر على المضي في هذه القضية إلى آخر المطاف.

وما يزال المسير للمحلات التجارية المتواجدة فوق بقعتين بالجماعة المذكورة يطالب مصالح تيط مليل بتفويتها له بالثمن الذي تم التفويت به لباقي المستفيدين من تجزئة أمل 2، خاصة أنه يستغلها منذ عشر سنوات كما توضح الوثائق التي توصلت بها هسبريس.

ووضع الشخص المعني بالأمر مجموعة من الشكايات على مكاتب كل من وزير الداخلية، ووزير العدل، ورئيس النيابة العامة، يلتمس من خلالها التدخل لإنصافه والاستنجاد بهم من نفوذ المسؤول الجماعي.