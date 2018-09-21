24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

21/09/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4507:1213:2616:4919:3020:45
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. عمى طفلة يضاعف محنة أسرة ضواحي تونفيت (5.00)

  2. رفض تكليفات تدريس اللغتين العربية والفرنسية يوحّد أساتذة الأمازيغية (5.00)

  3. تصنيف "فيفا" يضع المغرب في المرتبة 45 عالميا (5.00)

  4. معاقبة رجل وامرأة بـ24 جلدة في إندونيسيا (5.00)

  5. ارحلوا.. أنتم المسؤولون ! (4.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | العدوي تحقق في اتهامات لمسؤول بمحاولة انتزاع أرض بالملايير

العدوي تحقق في اتهامات لمسؤول بمحاولة انتزاع أرض بالملايير

العدوي تحقق في اتهامات لمسؤول بمحاولة انتزاع أرض بالملايير
هسبريس- عبد الإله شبل
الجمعة 21 شتنبر 2018 - 03:00

تحقق زينب العدوي، الوالي المفتش العام للإدارة الترابية، في ملف كبير على مستوى جماعة تيط مليل الواقعة ضواحي الدار البيضاء، على إثر شكايات تتعلق باتهام مسؤول جماعي بمحاولة انتزاع أرض تقدر قيمتها بما يفوق 34 مليار سنتيم.

وكشفت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أن المفتشية العامة للإدارة الترابية بدأت التحقيق في الموضوع، بعد توصلها بمجموعة من الشكايات من طرف مستثمر ببلدية تيط مليل يتهم فيها مسؤولا نافذا بالجماعة بمحاولة "ابتزازه" عن طريق ممارسة ضغوط لانتزاع أرض تفوق مساحتها خمسة هكتارات، من خلال محاولة تهديده بمشاريع يديرها المستثمر المذكور تقع على أرضية الجماعة نفسها.

وبحسب مصادر هسبريس، فإن الملف الذي وصل إلى القضاء، بين المستثمر والمسؤول الجماعي، بدأت تفاصيله حين شرع المسؤول في الضغط على المعني بالأمر عن طريق السماح له بتملك بقعتين أرضيتين تحملان رقم T210071/12 وT210073/12 بحي أمل، فوقهما محل تجاري يستغله منذ سنة 2009، مقابل التخلي عن أرض قدرت قيمتها بحوالي 34 مليار سنتيم، كان قد حصل على وعد بالبيع من طرف إحدى الأسر.

وسبق للمفتشية العامة أن وجهت مراسلة إلى عمالة مديونة، تحمل رقم 3293، تستفسر مسؤولي جماعة تيط مليل حول مصير المحلات التجارية التي تتواجد بحي الأمل، والتي يديرها المستثمر المذكور.

ويتهم المستثمر مسؤولا نافذا بالجماعة بالضغط عليه من أجل التنازل عن ملفين يوجدان بالمحكمة، يحملان رقم 41.26.2010 و15.26.2010، غير أنه مصر على المضي في هذه القضية إلى آخر المطاف.

وما يزال المسير للمحلات التجارية المتواجدة فوق بقعتين بالجماعة المذكورة يطالب مصالح تيط مليل بتفويتها له بالثمن الذي تم التفويت به لباقي المستفيدين من تجزئة أمل 2، خاصة أنه يستغلها منذ عشر سنوات كما توضح الوثائق التي توصلت بها هسبريس.

ووضع الشخص المعني بالأمر مجموعة من الشكايات على مكاتب كل من وزير الداخلية، ووزير العدل، ورئيس النيابة العامة، يلتمس من خلالها التدخل لإنصافه والاستنجاد بهم من نفوذ المسؤول الجماعي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.