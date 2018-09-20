مدير أعمال لمجرد: "المعلم" بريء ينفي الاغتصاب

هسبريس من الرباط

أفاد كريم أبي ياغي مدير أعمال الفنان سعد المجرد بأن هذا الأخير لم يصدر ضده أي حكم يدينه في تهمتي الاغتصاب اللتين تلاحقانه سواء في ملف باريس أو سان تروبيه.

وأورد مدير أعمال صاحب أغنية "المعلم" بأن "السلطات القضائية الفرنسية وضعت يوم الثلاثاء المجرد رهن السجن الاحتياطي حتى اكتمال التحقيق، بعد مثوله أمام قضاة محكمة الاستئناف، وقد مثل سعد بهذه المحكمة بعد استئناف الوكيل العام على قرار قاضي الحريات يوم 28 غشت بإخلاء سبيل سعد، وتم وضعه تحت المراقبة القضائية إلى حين نهاية التحقيق.

وزاد المصدر مبينا بأنه في هذا السياق قامت فتاة فرنسية الجنسية برفع شكوى يوم 26 غشت بمدينة سان تروبيه، تدعي فيها بأن سعد لمجرد قام باغتصابها"، قبل أن يشدد على أن "سعد ينفي الاتهامات الموجهة إليه، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته".