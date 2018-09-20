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الرئيسية | مجتمع | مدير أعمال لمجرد: "المعلم" بريء ينفي الاغتصاب

مدير أعمال لمجرد: "المعلم" بريء ينفي الاغتصاب

مدير أعمال لمجرد: "المعلم" بريء ينفي الاغتصاب
هسبريس من الرباط
الخميس 20 شتنبر 2018 - 21:20

أفاد كريم أبي ياغي مدير أعمال الفنان سعد المجرد بأن هذا الأخير لم يصدر ضده أي حكم يدينه في تهمتي الاغتصاب اللتين تلاحقانه سواء في ملف باريس أو سان تروبيه.

وأورد مدير أعمال صاحب أغنية "المعلم" بأن "السلطات القضائية الفرنسية وضعت يوم الثلاثاء المجرد رهن السجن الاحتياطي حتى اكتمال التحقيق، بعد مثوله أمام قضاة محكمة الاستئناف، وقد مثل سعد بهذه المحكمة بعد استئناف الوكيل العام على قرار قاضي الحريات يوم 28 غشت بإخلاء سبيل سعد، وتم وضعه تحت المراقبة القضائية إلى حين نهاية التحقيق.

وزاد المصدر مبينا بأنه في هذا السياق قامت فتاة فرنسية الجنسية برفع شكوى يوم 26 غشت بمدينة سان تروبيه، تدعي فيها بأن سعد لمجرد قام باغتصابها"، قبل أن يشدد على أن "سعد ينفي الاتهامات الموجهة إليه، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - ben hamou الخميس 20 شتنبر 2018 - 22:02
اللهم لا شماته و لكن تلاتة اتهامات بالاغتصاب بزاف
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5
2 - المتتبع الخميس 20 شتنبر 2018 - 22:03
يجب أن لا ننسى أن لمجرد كان يحاكم على ذمة قضية أخرى وكان ممتعا بالسراح المؤقت وفي شهر غشت رفض قاضي الحريات السماح له بمغادرة التراب الفرنسي واتهم من طرف فتاة أخرى في قضية مشابهة للأولى والمحامي المشهور موريتي تنازل عن الدفاع عنه ومتع بالسراح رغم مطالبة وكيل الدولة متابعته رهن الاعتقال وذلك بكفالة مالية 150.000 اورو ولكن النيابة العامة استأنفت قاضي الحريات ووضع من جديد رهن الاعتقال إذا تسلسل الأحداث يعطي أن لمجرد أصبح في خبر كان لأن العدالة الفرنسية نزيهة أكثر مما يتصور الجميع وغالبا القضايا الجنائية التي قبل الاستئناف فيها بمتابعة المتهم في حالة اعتقال غالبا ما تكون الإدانة مشددة
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3
3 - أشداني لاش مشيت الخميس 20 شتنبر 2018 - 22:06
الاشكال كاين مين قنط يمشي للقهوة ـ يضايف عند صاحبو - يتفرج فيلم -يدير شوبينج في شي mall راه عندو الفلوس ..ماشي يمشي فين مشى..اغتاصبها او ما اغتصبهاش علاش مشى لعندها ؟ فأوربا و أمريكا المرأة كتقسم التركة مع راجلها خصوصا الميليارديرين النصف بالنصف، وتقسم الظهر للراجل إلى غي سقلها...الله يكون فعونو راه فنهاية الأمر بشر بحالنا بحالو ...حفلة كان غادي يديرها ففرنسا دخلاتو فدوامة فوقاش يخرج منها ...علاش كيقولك الخيرة فيما اختاره الله ، لو كان الزغبي كان عارف غادي يغرق فالبئر الباسبور ما يصاوبوش ماشي عاد يطلب فيزا فرنسا...فالاخير الله يحسن عاون أمه و أبوه
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4
4 - شاكرة لنعم الله الخميس 20 شتنبر 2018 - 22:08
باركة من الكلام الفارغ هل يعقل ان يكون برئ وان هاتين الفتاتين تدعيان واقعة الاغتصاب وكما يقال ليس هناك دخان بلانار المجرد مدان حتى النخاع ولن يكسب تعاطف المغاربة مرة اخرى لانه شخص مستهتر واهان بفعلته الجمهور المغربي خاصة والعربي عامة ارجو يعاقب لكي ينظج ويتحمل مسؤولية افعاله
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7
5 - سوسي حر. الخميس 20 شتنبر 2018 - 22:08
سعد مريض نفسيا..خاصو علاج نفسي..السيد كان تشد فامريكا بنفس التهمة قبل سنوات..و الثانية لورا بريول...ثم الفرنسية دات الاصول المغربية التي اغتصبها بالمغرب ثم هاد الرابعة...بزاف هادشي..زعما كاع هادو ضلموه...
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8
6 - MDR الخميس 20 شتنبر 2018 - 22:15
المتهم بريئ حتى تتبث ادانته ! هادشي كاتقوله لينا ملي كيحصل شي واحد عندو عمر . وايلا شي واحد منا معندوش الله غالب . هادشي فالموغريب مكاينش المتهم بريئ اوداكشي بمعيت يدان ديريكت ...
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0
7 - مغربية الخميس 20 شتنبر 2018 - 22:16
هههه ينفي!!!!!مسكييين،كان مرفووووع ودابا مجروووور وغدا من اخوان*كان*!!!الله يعفو عليه.
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4
8 - أستاذ الإجتماعيات الخميس 20 شتنبر 2018 - 22:16
ما بين الفن و العفن شعرة.
و أكثر الناس تمردا على الأخلاق و على السلوك الإنساني السوي هم الفنانون.
الفنان بطبعه جريء، و إذا مزجت هذه الجرأة مع غرور الشهرة و النرجسية
و الغنى، ينجرف الفنان بسهولة إلى مستنقعات الرذيلة و الإنحطاط.
الفنان يعتقد أنه أفضل من الأخرين و أذكاهم، و يستحق حياة إستثنائية لا تشبه حياة الأناس العاديين، فيصبح مهووسا بالرغبة في الإختلاف و تجربة كل ما هو متطرف، و تصبح رسالة الفن عنده التحرر من قيم المجتمع و التمرد عليها.
و يزكي هذا السلوكات المتطرفة، على الجنس و المثلية و الإدمان و المغامرة
و غيرها، الإعلام و وسائل التواصل الإجتماعي الذي يجعل من الفنانين "آلهة" تُمجَد و تُقدَس، و تصبح نزواتهم و مغامراتهم الجنسية هوس جماعي للمراهقين و الشباب، و الكل يحلم بالمستحيل الذي يمكن أن يحققه مغني أو ممثل أو نجمة إباحية !!!!!!!!!!!!!!
فلا تستغربوا و تصدموا من مثل هذه الأخبار، أو من سلوكات رعناء و هوجاء و طائشة من سعد لمجرد أو دنيا باطمة أو سكينة دارابيل، فهذه العينة من الفنانين المغاربة هي الموجة الجديدة لفنان يريد تجربة "الألوهية الفنية".
و لا حول و لا قوة إلا بالله.
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9
9 - الوطنية الخميس 20 شتنبر 2018 - 22:18
هذ المرة سير تزوج ليك ليك شي تزويجا تحميك من هذه الاتهامات كنت تشعر انك تعاني من مرض فاعرض نفسك على طبيب وكفاك تهورا ولعبا بعاطفة محبيك لانك بدأت تفقدهم وارحم امك واياك ذوا السمعة الحسنة
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7
10 - meknassi الخميس 20 شتنبر 2018 - 22:21
On en marre de voir la gueule de ce bouffon il ferait mieux de demander pardon à toutes ces pauvres filles qu'il agressé et de la boucler à jamais. ... et ceux qui le défendent vous êtes vraiment débiles avec vos comparatifs avec Michael Jackson .... Omar Raddad. ... il n'y aucun lien et la justice Française est intrettable avec les violeurs d'où qu'il viennent vos délires sur le fait qu'il soit Arabe ne tiennent pas la route ... ici c'est l'état de droit qui prévaut par contre ça serait passé au Maroc on aurait jeté les filles en prison pour dénonciation calomnieuse. ... je lui souhaite un agréable séjours derrière les barreaux et pour longtemps.
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11 - معجبة الخميس 20 شتنبر 2018 - 22:21
سوف يظهر الحق وتخرج بريئ إنشاء الله.
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-8
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