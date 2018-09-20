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كُتّاب وآراء
مدير أعمال لمجرد: "المعلم" بريء ينفي الاغتصاب
أفاد كريم أبي ياغي مدير أعمال الفنان سعد المجرد بأن هذا الأخير لم يصدر ضده أي حكم يدينه في تهمتي الاغتصاب اللتين تلاحقانه سواء في ملف باريس أو سان تروبيه.
وأورد مدير أعمال صاحب أغنية "المعلم" بأن "السلطات القضائية الفرنسية وضعت يوم الثلاثاء المجرد رهن السجن الاحتياطي حتى اكتمال التحقيق، بعد مثوله أمام قضاة محكمة الاستئناف، وقد مثل سعد بهذه المحكمة بعد استئناف الوكيل العام على قرار قاضي الحريات يوم 28 غشت بإخلاء سبيل سعد، وتم وضعه تحت المراقبة القضائية إلى حين نهاية التحقيق.
وزاد المصدر مبينا بأنه في هذا السياق قامت فتاة فرنسية الجنسية برفع شكوى يوم 26 غشت بمدينة سان تروبيه، تدعي فيها بأن سعد لمجرد قام باغتصابها"، قبل أن يشدد على أن "سعد ينفي الاتهامات الموجهة إليه، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (11)
و أكثر الناس تمردا على الأخلاق و على السلوك الإنساني السوي هم الفنانون.
الفنان بطبعه جريء، و إذا مزجت هذه الجرأة مع غرور الشهرة و النرجسية
و الغنى، ينجرف الفنان بسهولة إلى مستنقعات الرذيلة و الإنحطاط.
الفنان يعتقد أنه أفضل من الأخرين و أذكاهم، و يستحق حياة إستثنائية لا تشبه حياة الأناس العاديين، فيصبح مهووسا بالرغبة في الإختلاف و تجربة كل ما هو متطرف، و تصبح رسالة الفن عنده التحرر من قيم المجتمع و التمرد عليها.
و يزكي هذا السلوكات المتطرفة، على الجنس و المثلية و الإدمان و المغامرة
و غيرها، الإعلام و وسائل التواصل الإجتماعي الذي يجعل من الفنانين "آلهة" تُمجَد و تُقدَس، و تصبح نزواتهم و مغامراتهم الجنسية هوس جماعي للمراهقين و الشباب، و الكل يحلم بالمستحيل الذي يمكن أن يحققه مغني أو ممثل أو نجمة إباحية !!!!!!!!!!!!!!
فلا تستغربوا و تصدموا من مثل هذه الأخبار، أو من سلوكات رعناء و هوجاء و طائشة من سعد لمجرد أو دنيا باطمة أو سكينة دارابيل، فهذه العينة من الفنانين المغاربة هي الموجة الجديدة لفنان يريد تجربة "الألوهية الفنية".
و لا حول و لا قوة إلا بالله.