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كُتّاب وآراء
الأساتذة المتعاقدون ينقلون "معركة الترسيم" صوب جهات المملكة
يستمر مسلسل الشد والجذب بين الأساتذة المتعاقدين ووزارة التربية الوطنية، بعد أن قررت "تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" نقل معركة الإدماج في الوظيفة العمومية إلى مختلف جهات المملكة؛ وذلك عبر خوض مسيرات موحدة في الزمان، يوم الأحد المقبل، تحت شعار "نعم للإدماج ولا للترسيب وطرد الأستاذة".
بلاغات التنسيقيات المحلية للجهات أكدت أن "المناسبة فرصة جديدة لرفض مخطط التعاقد، ومطالبة الوزارة الوصية بإنهاء الحيف الذي انطلق منذ الشروع في العمل بنظام العقدة، الذي يكرس التمييز والدونية في علاقة الأساتذة بالإدارة التربوية وزملائهم، وكذا تلاميذهم".
وطالب الأساتذة المحتجون بـ"ضرورة فتح حوار جدي مع مصالح وزارة التربية، وإنهاء حالة الجمود التي تطال ملفهم، وإعادة جميع المطرودين والمرسبين إلى فصول الدراسة"، داعين مختلف الهيئات النقابية والسياسية إلى "الانخراط في دعم حراكهم وإسقاط مرسوم التعاقد".
عمر الكاسمي، عضو "المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، أكد أن "المسيرات الجهوية تندرج ضمن البرنامج النضالي الوطني المسطر سلفا، والذي انطلق بندوة صحافية، ثم بمسيرة وطنية واعتصام بطولي أمام وزارة التربية الوطنية؛ وتأتي كذلك كرد على التصريحات غير المسؤولة للناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، بخصوص مرسوم التعاقد، ووضعية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد".
وأضاف الكاسمي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الحكومة تسعى بمثل تصريحات الوزير إلى الخروج من ورطة التعاقد، لكن الأساتذة عازمون على التصعيد إذا لم يلمسوا إجراء إسقاط التعاقد، وذلك عبر إضراب مفتوح يشل المدرسة العمومية"، مشيرا إلى أن "المسيرات الجهوية تهدف كذلك إلى مساندة الأساتذة المرسبين، المعتصمين حاليا لأزيد من أسبوع أمام الوزارة، مقاومين قدومهم من مدن بعيدة مثل وجدة وسطات".
وأردف المتحدث بأن "التنسيقية أصدرت موقفا إيجابيا بخصوص النقابات، وتنسق مع التي تحترم استقلالية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، رغم إقدام البعض منها على تأسيس سكرتاريات وعصب، وهو ما يضرب عن وعي أو عن غير وعي استقلالية ووحدة التنسيقية"، مسجلا أن "جميع النقابات تدعم الخطوة الحالية المتمثلة في مسيرات احتجاجية تجوب مختلف الجهات".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (16)
خلاصة القول قانونيا ما عندك غي تخدم و تصنت ولا قلب على خدمة اخرى لأن الوزارة ذكية خلاتك تسيني على داكشي لي بغات فواحد الوقت كانت النفسية ديالك منهزمة و كنتي باغي غي لي جاب الله.
إصلاح الأمور تكون من القاعدة لا من وسطها أو من أعلاها؟؟
المشكل أكبر بكثير لأن تكوين هؤلاء كان معطوبا وأعرف بعض وأقول بعض الأساتذة لديهم مشاكل كثيرة مع اللغتين وكذلك الرياضيات والفيزياء. فاقد الشيء لا يعطيه وأظن أن الأمر مقصود لأن أصحاب القرار لهم مشاريع في الخصوصي. الأمر يحتاج للتضحية من أصحاب الميدان لأن أكثر رجال التعليم متذمرون.
كما قال صاحب التعليق الاول : تمسكن حتى تتمكن
لا يتوجه للوظيفة العمومية سوى الكسلاء الذين يريدون العيش على ظهر الدولة والشعب بدون اي مقابل من طرفهم
لا يوجد مدرس واحد موظف في أمريكا وفِي كل الدول المتقدمة
العمل بالعقدة والأجرة مقابل المردوية والعمل
اما أن تضع الفيستة فوق الكرسي وتخرج يوم الجمعة للصلة وأنت لا تصلي أصلا ولا ترجع لعملك فهذا فو الإفلاس المبين
يجب طرد جميع هؤلاء الأساتذة لأنهم يعرضون الناشئة على العصيان والاحتجاج وينشرون ثقافة الكسل وعدم المسؤولية
هم خطر على مستقبل التعليم والبلاد
اصلا فين كان عندنا تعليم
ضاع الأستاذ ضاع الوطن..
الم تقبلوا بالعمل باتعاقد
لماذا تلجؤون لسياسة تمسكن حتى تتمكن
أهذه هي الرجولة