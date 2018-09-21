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الرئيسية | مجتمع | الأساتذة المتعاقدون ينقلون "معركة الترسيم" صوب جهات المملكة

الأساتذة المتعاقدون ينقلون "معركة الترسيم" صوب جهات المملكة

الأساتذة المتعاقدون ينقلون "معركة الترسيم" صوب جهات المملكة
هسبريس - نورالدين إكجان
الجمعة 21 شتنبر 2018 - 13:00

يستمر مسلسل الشد والجذب بين الأساتذة المتعاقدين ووزارة التربية الوطنية، بعد أن قررت "تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" نقل معركة الإدماج في الوظيفة العمومية إلى مختلف جهات المملكة؛ وذلك عبر خوض مسيرات موحدة في الزمان، يوم الأحد المقبل، تحت شعار "نعم للإدماج ولا للترسيب وطرد الأستاذة".

بلاغات التنسيقيات المحلية للجهات أكدت أن "المناسبة فرصة جديدة لرفض مخطط التعاقد، ومطالبة الوزارة الوصية بإنهاء الحيف الذي انطلق منذ الشروع في العمل بنظام العقدة، الذي يكرس التمييز والدونية في علاقة الأساتذة بالإدارة التربوية وزملائهم، وكذا تلاميذهم".

وطالب الأساتذة المحتجون بـ"ضرورة فتح حوار جدي مع مصالح وزارة التربية، وإنهاء حالة الجمود التي تطال ملفهم، وإعادة جميع المطرودين والمرسبين إلى فصول الدراسة"، داعين مختلف الهيئات النقابية والسياسية إلى "الانخراط في دعم حراكهم وإسقاط مرسوم التعاقد".

عمر الكاسمي، عضو "المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، أكد أن "المسيرات الجهوية تندرج ضمن البرنامج النضالي الوطني المسطر سلفا، والذي انطلق بندوة صحافية، ثم بمسيرة وطنية واعتصام بطولي أمام وزارة التربية الوطنية؛ وتأتي كذلك كرد على التصريحات غير المسؤولة للناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، بخصوص مرسوم التعاقد، ووضعية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد".

وأضاف الكاسمي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الحكومة تسعى بمثل تصريحات الوزير إلى الخروج من ورطة التعاقد، لكن الأساتذة عازمون على التصعيد إذا لم يلمسوا إجراء إسقاط التعاقد، وذلك عبر إضراب مفتوح يشل المدرسة العمومية"، مشيرا إلى أن "المسيرات الجهوية تهدف كذلك إلى مساندة الأساتذة المرسبين، المعتصمين حاليا لأزيد من أسبوع أمام الوزارة، مقاومين قدومهم من مدن بعيدة مثل وجدة وسطات".

وأردف المتحدث بأن "التنسيقية أصدرت موقفا إيجابيا بخصوص النقابات، وتنسق مع التي تحترم استقلالية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، رغم إقدام البعض منها على تأسيس سكرتاريات وعصب، وهو ما يضرب عن وعي أو عن غير وعي استقلالية ووحدة التنسيقية"، مسجلا أن "جميع النقابات تدعم الخطوة الحالية المتمثلة في مسيرات احتجاجية تجوب مختلف الجهات".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (16)

1 - مغربي الجمعة 21 شتنبر 2018 - 13:20
وكذلك يجب نجاح جميع التلاميذ الراسبين و المطرودين ....كان عليكم ان لا تقبلوا التعاقد من اول الامر..نظرية تمسكن حتى تتمكن.
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2 - حسن الغنيمي الجمعة 21 شتنبر 2018 - 13:29
التعاقد سيبقى هو الصيغة الاهم في التوظيف في كافة القطاعات و اما الترسيم فسوف تفتحه الدولة لكن حسب الحاجة و من خلال معايير و مباريات كما هو معمول به في العالم...و اما قضية فرض التعاقد فهذا لعمري بهتان و امر يستدعي حقا اجاء خبرة نفسية على هؤلاء الاساتذة اذ كيف يعقل ان يمضي شخص على عقد و يلتزم و يوقع على وثائق و في الاخير يقول "لا فرض علي"..لا احد فرض على احد اي شيئ و هذه هي الحقيقة...هل تعتقدون انكم اكثر ذهاء من الحكومة و ذهاتها و ان الامر مجرد لعب اطفال و تفليات؟ طيب كيف يعمل اساتذة التعليم الخاص؟ اليس بعقدة؟ و سائقو الطاكسيات؟ و غيرهم... اليوم التعاقد هو الاساس و الترسيم هو الاستثناء بل ان فرنسا اليوم تعلن عن محو 200 الف وظيفة خلال ولايو الرئيس الحالي..ثم ان التعاقد في صالح الطرفين اي الاستاذ/الدولة و فيه مرونة عكس التوظيف حتى الممات الغير مجدي اذ يسجن المرء في مكان حتى وفاته بلا فائدة او انتاجية عوض تحرير طاقاته في قطاعات اخرى...العقدة 4 او 5 سنوات تجدد هي مجدية و تبقي حرية الطرفين مثل الزواج او الكراء او التأمين او البناء او البيع الخ.. من الاحسن خصخصة التعليم كما قال بنكيران...
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3 - بومنطق الجمعة 21 شتنبر 2018 - 13:32
ا صاحبي انت استاذ مسؤول و قاري زعما. النهار اللول سنيتي باش تكون متعاقد فقط و رهن اشارة الاكاديمية وممكن لو الوزارة وضعت في البنود منحك راتب هزيل لكنت ستوافق. و لكن انت زعما بغيتي دير فيها ذكي بحال حصان طروادة...ندخل بعدا و ندير الصداع...
خلاصة القول قانونيا ما عندك غي تخدم و تصنت ولا قلب على خدمة اخرى لأن الوزارة ذكية خلاتك تسيني على داكشي لي بغات فواحد الوقت كانت النفسية ديالك منهزمة و كنتي باغي غي لي جاب الله.
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4 - MAROC77 الجمعة 21 شتنبر 2018 - 13:36
هذا عالم التجارب ومن يستفيد منه؟؟؟؟
إصلاح الأمور تكون من القاعدة لا من وسطها أو من أعلاها؟؟
المشكل أكبر بكثير لأن تكوين هؤلاء كان معطوبا وأعرف بعض وأقول بعض الأساتذة لديهم مشاكل كثيرة مع اللغتين وكذلك الرياضيات والفيزياء. فاقد الشيء لا يعطيه وأظن أن الأمر مقصود لأن أصحاب القرار لهم مشاريع في الخصوصي. الأمر يحتاج للتضحية من أصحاب الميدان لأن أكثر رجال التعليم متذمرون.
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5 - gabbas الجمعة 21 شتنبر 2018 - 13:40
نظرية تمسكن حتى تتمكن. ا تقبلوا التعاقد من اول الامر
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6 - ans الجمعة 21 شتنبر 2018 - 13:42
السلام عليكم أيها الأعزاء أظن أن قضية التعاقد تمت بلا إلزام ولا إجبار ولذلك فالمسألة مرتبطة بضمير الفرد وكيفية اقتناعه في إيداع الملف وفي الأخير اجتياز المباراة ثم ليخول له أنه استاذا متعاقدا أعتقد ان العملية كانت بإرادة الفرد تجاه التعاقد وليس العكس كما يقال من طرف البعض.
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7 - محمد الجمعة 21 شتنبر 2018 - 13:44
التعاقد هو الحل لجميع الوضاءف في المغرب....التعاقد هو مفتاح اصلاح ادارة الدولة..نحن كمغاربة نعاني في جميع الادارات من تماطل و الرشوة و التأخر من طرف الموضفين في المؤسسات العمومية و هد راجع الى الترسيم في الوضيفة و عدم خوف الموضف من الطرد....اما الموضف المتعاقد فهو داءما في الاجتهاد و الانضباط لانه يعلم انه ادا تخلف عن دلك يكون مصيره الطرد...
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8 - achraf الجمعة 21 شتنبر 2018 - 13:46
كان من الاول عدم قبول التعاقد، وعدم التوقيع والبجث عن عمل اخر، وليس قبول التعاقد حتى تضمن مكان لك في المدرسة وبعدها تقولون نريد الادماج في الوظيفة العمومية، ماهذا النفاق

كما قال صاحب التعليق الاول : تمسكن حتى تتمكن
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9 - Aghbalou الجمعة 21 شتنبر 2018 - 13:48
يجب على الدولة حذف نظام الوظيفة العمومية الذي ورثناه من الاستعمار بشكل نهائي ولا رجعة فيهلانه اصبح يعني النعاس والأجرة مضمونة
لا يتوجه للوظيفة العمومية سوى الكسلاء الذين يريدون العيش على ظهر الدولة والشعب بدون اي مقابل من طرفهم
لا يوجد مدرس واحد موظف في أمريكا وفِي كل الدول المتقدمة
العمل بالعقدة والأجرة مقابل المردوية والعمل
اما أن تضع الفيستة فوق الكرسي وتخرج يوم الجمعة للصلة وأنت لا تصلي أصلا ولا ترجع لعملك فهذا فو الإفلاس المبين
يجب طرد جميع هؤلاء الأساتذة لأنهم يعرضون الناشئة على العصيان والاحتجاج وينشرون ثقافة الكسل وعدم المسؤولية
هم خطر على مستقبل التعليم والبلاد
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10 - Bada khalifa الجمعة 21 شتنبر 2018 - 13:48
ملي سنيتو علی العقد فين كان راسكم ........
اصلا فين كان عندنا تعليم
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11 - أبو نسرين الجمعة 21 شتنبر 2018 - 13:50
الأستاذ يتعرض لحملة هوجاء من التمييز إلى التشهير وصولا للتفقير..
ضاع الأستاذ ضاع الوطن..
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12 - مناضل سابق الجمعة 21 شتنبر 2018 - 13:53
واحد الرسالة بغيت نوصلها للأستاذة المتعاقدين خصوصا لي ما فحالهمش. شوف ما كاين لا نضال لا مظاهرات باش زعما تجيب الترسيم. مشا داك الزمان و خصوصا انا الوزارة خدعاتكم لانك انت وافقتي على داكشي لي بغاو و قانونيا ايلا درتي اضراب فيه غير سيمانة راه يسيفتوك لداركم. كاين واحد الحل هو انك تقبل بفكرة انك مجرد متعاقد و تحني راسك و تدمر في القسم مع التلامذ و داك الاجرة لي كيعتيوك بقا جمعها و زير السمطة و دير شي مشروع محل دجاج او خضر او تبقالت او اي مشروع و من بعد فاش دير لاباس خرج من التعليم و خلي شي محتاج تاني يدخل بلاصتك و ها العجلة دايرا و لاقتصاد محرك.
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13 - Hss الجمعة 21 شتنبر 2018 - 13:53
الى صاحب التعليق الاول : ربما ظروفك تسمح لك باختيار ما يناسبك، واضح انك ولد مو، تعيش في برج عاجي لوحدك، الا ترى شبابا يخاطرون يوميا بحياتهم، الم تسمع بشهيدات الخبز، هل بلدك يسمح بالاختيار، هل تعلم انه لا يوجد رجل تعليم واحد راض عن الوضعية، طبعا باستثناء امثالك،
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14 - مغربي الجمعة 21 شتنبر 2018 - 13:58
العقد شريعة المتعاقدين
الم تقبلوا بالعمل باتعاقد
لماذا تلجؤون لسياسة تمسكن حتى تتمكن
أهذه هي الرجولة
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15 - عبدالصمد الجمعة 21 شتنبر 2018 - 14:00
تحية تربوية، غريب امركم يا مغاربة. تقبلون بالشيء وبعدها تتمردون عليه. هل اجيركم احد ما على توقيع اوراق العقدة؟ هل كنتم لا تعرفون الشروط والحقوق؟ وما يحز في نفسي هو عندما اسمع شعارات على شاكلة انقاد المدرسة العمومية؟ هدا تصريح بالشرف بانكم لستم مؤهلين لتكونو مدرسين ومعلمين. الستم خريجو هده المدرسة العمومية المريضة؟ فكيف للمعاق ان يعالج المريض؟ وكونو على يقين ان امر هذه المدرسة العمومية المريضة سوف يكون اخر اهتماماتكم غي حالة تم ترسيمكم. حينها لن تهتموا الا بانفسكم ومشاريعكم من زواج وعاءلة ومواصلة الدراسة ..... حق عليكم القول المغربي: تمسكن حتا تمكن.
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16 - أستاد الجمعة 21 شتنبر 2018 - 14:13
قبلنا بالتعاقد و الآن نطالب بإسقاطه لأننا في البداية لم يكن لنا إطار ينظم خطواتنا النضالية لصد مخطط التعاقد و بالتالي معركتنا كانت ستبوء بالفشل في غياب أي هيكلة جماهيرية قوية. و بما أنه لا نضال فعال من خارج المنظومة التربوية، لم يكن هناك أي خيار آخر غير الشروع في تسطير برنامج نضالي نحو الإدماج في النظام الأساسي للوظيفةالعمومية و نحن جزء من هذه الوزارة.
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