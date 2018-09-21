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الرئيسية | مجتمع | الجمود وهزالة العرض الحكومي يشعلان جولات الحوار الاجتماعي‬

الجمود وهزالة العرض الحكومي يشعلان جولات الحوار الاجتماعي‬

الجمود وهزالة العرض الحكومي يشعلان جولات الحوار الاجتماعي‬
هسبريس - عبد السلام الشامخ
الجمعة 21 شتنبر 2018 - 21:00

ما زالَ التضارب في المواقف مُشتداً بين العثماني والنقابات المركزية، خاصة بعد إعلان الحكومة "استعدادها لمعاودة الاتصال بالشغيلة من أجل إعادة الرُّوح للحوار الاجتماعي المتعثر"، فقد جاء الرد النقابي سريعا لتعلن النقابات من خلاله إدانتها "بشدة النهج الحكومي المتخاذل والجمود الذي جعل الدخول الاجتماعي فارغا مخيبا لآمال المغاربة وفي طليعتهم الطبقة العاملة".

وفي مقابل تأكيد الحكومة على أن هدفها هو "السعي إلى اتفاق مع المركزيات النقابية، والعمل على أن يكون ذا أثر على تحسين الدخل ودعم القدرة الشرائية وتقليص الفوارق في الدخل"، أورد الاتحاد المغربي للشغل، أحد أكبر المركزيات النقابية بالمغرب، أنه "يرفضُ العرض الحكومي والذي تعتبره الشغيلة لا يرقى حتى إلى الحدود الدنيا من مطالب انتظارات مختلف الشرائح العاملة وكل الأجراء".

واستنكر الاتحاد المغربي للشغل "التعطيل المتعمد للحوار الاجتماعي، واجترار الحكومة لخطاب عدمي فارغ من كل محتوى، بدل الالتزام المسؤول لإخراج الحوار الاجتماعي من النفق المسدود الذي أوصلته إليه، ضدا على المحاولات الجادة والواقعية قامت بها الحركة النقابية وفي طليعتها الاتحاد المغربي للشغل".

ورفضت الهيئة النقابية ذاتها استهداف الحكومة لحقوق ومكتسبات الطبقة العاملة في القطاع الخاص وفي قطاع الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية، مستنكرة "سياستها في المجال الاجتماعي التي لا تتجاوب مع مطالب وتطلعات العمال وكل الأجراء، بل تضرب في العمق قدرتهم الشرائية بتجميد الأجور والزيادات المتتالية في الأسعار".

محمد الوافي، القيادي في الاتحاد المغربي للشغل، أكد أنه "لا بديل أمام السلطة التنفيذية سوى الاستجابة الفورية لمطالب الشغيلة وتفعيل توصيات لجنة تقصي الحقائق المتعلقة بالتقاعد، وكذلك الرفع من الأجور بشكل عام بالنسبة للموظفين والأجراء في القطاع الخاص"، داعيا الحكومة إلى "تغليب صوت الحكمة، وأن يكون تعاملها مع مطالب الحركة النقابية جدي بخلاف من سبقوها من حكومات".

وأكد عضو الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل، في تصريح لجريدة هسبريس، تشبث الشغيلة بمطالبها المشروعة في جولات الحوار الاجتماعي، مجدداً موقفها من أي عرض لا يحقق الحد الأدنى من انتظارات وتطلعات الطبقة العاملة المغربية، وقال "نأملُ أن يفضي هذا الحوار إلى إخراج ميثاق اجتماعي لأن الحوار هو السبيل لإنهاء الخلافات".

وانتقد المسؤول النقابي ما اعتبره "استمرار التطبيق الحرفي لـ"تراتيل" المؤسسات المالية الدولية، ولمنطق التقشف الطبقي رغم الإقرار بفشل النموذج التنموي المتبع الذي أجهز على القدرة الشرائية للطبقة العاملة وأطلق عنان الأسعار وخفض مؤشرات التنمية وعمَّقَ الفوارق الطبقية ورمى بمختلف فئات الطبقة العاملة وأبنائها في براثين اليأس".

وزاد الوافي: "الوضع في البلاد مقلق وينذر بمزيد من الاحتقان الاجتماعي ومع رفض الحكومة الانصات لمطالبنا سيتأزم الوضع أكثر وسنكون أمام شعور عام باليأس والإحباط الذي بدأ يسري في نفوس المواطنين"، على حد تعبيره.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - ع اللطيف الجمعة 21 شتنبر 2018 - 21:13
لا تنتظروا من حكومة الاخوان أي جديد فهم سبب تفقير الشعب
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72
2 - باحث عن الحقيقة الجمعة 21 شتنبر 2018 - 21:15
هذه حكومة صماء عمياء لكنها ليست بكماء بل لسانها طويل بالوعود الكاذبة احيانا والتهديدات احيانا اخرى .
لن نقبل عرض الحكومة ولو على أجسادنا . اما الانصات والاستجابة واما مزيد من الاحتقان الذي لن يكون في صالح الوطن . على الحكومة تنفيذ قرارات الملك بحرفيتها وعدم الهروب الى الامام
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60
3 - amaghrabi الجمعة 21 شتنبر 2018 - 21:17
مصيبة كبرى هذه النقابات وهؤلاء الموظفون لا يفكرون الا في انفسهم,بالله عليكم اليوم مدرس في الابتدائي وصلت ترقيته الى السلم11 او حتى خارج السلم,وتعلمون اجرة هؤلاء الاطارين وحينما تجلس معه يشتكي ويسب الدولة ويشجع النقابة على الاضراب والمعارضة من اجل الزيادة,وهو نفس الموظف يرى امامه شباب يتمنى ان يدخل الوظيفة العمومية ولو بالسلم الأدنى.الا يفكر هؤلاء الموظفون الانانيون في شبابنا العاطل ويقول للدولة وللنقابات ,نحن بخير ونريد من دولتنا ان تتجه فقط نحو شبابنا وتجد لهم ما يلهيهم في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها بلادنا.كفى انانية واجعلوا حديث رسول الله بين اعينكم حينما قال:لو كان لبني ادم وادي من ذهب لتمنى واد اخر ولا يملا عين الا التراب فيما معناه.اتصفوا بشيئ من الايثار وكما يجب على النقابات ان تدافع على العاطلين وتجعل شعارها مرة نحن مع العاطلين ولا احد اخر الا العاطلين,واستسمح من اخواني الموظفين على هذا الأسلوب العنيف الذي تكلمت به اليوم معكم
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-86
4 - دكتور الجمعة 21 شتنبر 2018 - 21:20
اي معنى لحوار اجتماعي لا يشمل المعطلين من حملة الشواهد!!!
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25
5 - hicham الجمعة 21 شتنبر 2018 - 21:22
الأمر تحصيل حاصل فالحكومة تجيد فقط الشفوي لقضاء مصالح الشعب و العملي لتحقيق ريع لزبانيتها. حقا إنها محكومة من قبل البنك الدولي و صندوق النقد الدولي. و ما تهاوي تصنيفات المملكة على مختلف الصعد سوى انعكاس لمحدودية أثرها الإيجابي و كارثية قراراتها السلبية ضدا على وجوب تجاوبها مع تطلعات المغاربة
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25
6 - متتبع الجمعة 21 شتنبر 2018 - 21:23
لا حوار اجتماعي بدون زيادة لجميع الموظفين بدون استثناء.
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36
7 - Mohammed الجمعة 21 شتنبر 2018 - 21:24
لا ادري اين هذه النقابات التي يتكلمون عنها ...شخصيا اصبحت لا اثق لا بالاحزاب ولا بالنقابات... يجب اعادة النظر في كيفية تكوين الاحزاب وجعلها خاضعة للمحاسبة ايضا .وكذلك بالنسة للنقابات التي باعت الماتش...
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18
8 - متتبع 01 الجمعة 21 شتنبر 2018 - 21:30
متى سيتم صرف أجرة سبتمبر؟ لقد طفح الكيل
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18
9 - Fassi الجمعة 21 شتنبر 2018 - 21:32
لا تنتظرو ا لا من النقابات ولا من الحكومة أي خير، لأن كلاهما يدافع عن مصالحه وأحبابه وحقه في الكعكة، الحل هي التنسيقيات، أما النقابات في المغرب فقد ماتت ودفنت يوم أن سمحت بتمرير إصلاح الصندوق المغربي للتقاعد الذي يتضمن الزيادة في الاقتطاعات والنقصان من مبالغ المعاش والزيادة في سن التقاعد من 60 سنة إلى 62 سنة ونصف السنة.
الحل هي التنسيقيات، أما التخدير والعواطف فلا تؤكل خبزا ولا تؤدي كراءا أو ماءا وكهرباء.
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14
10 - التسولي الجمعة 21 شتنبر 2018 - 21:46
الحكومة تنتصر على النقابات بحيث عرضت زيادة في الأجور والنقابات رفضتها
آخر الزمن
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-11
11 - صاغرو الجمعة 21 شتنبر 2018 - 21:47
وظيفة النقابات في بلادنا سلبية.
فهي تهتم بمصالح قياداتها اكثر من مصالح الاجراء البسطاء والمواطنين والاقتصاد.
هناك الكثير كن المقاولات والأنشطة في القطاع الخاص اغلقت بسبب نقابيين.
هل يمكن ان نسمي العمل النقابي نقابيا عندما سيؤدي الى اغلاق المقاولات والأنشطة الاقتصادية وتشرد العاملات والعمال بصفة نهائية???
انه العبث وأتمنى تكذيبا لما قلته.
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6
12 - الزاكوري الجمعة 21 شتنبر 2018 - 21:54
لا ننتظر شيئا مفرحا .لأن هذه الحكومة كما سابقتها لا يهمها هم الفقراء وذوي الدخل المحدود من الموظفين والعمال... لكن إذا كان الأمر يهم المناصب السامية وأحوال الوزراء و البرلمانيين . فالأوضاع تعالج بسخاء ولا يتم التحجج بأن الميزانية لا تسمح !!! شيء غريب حقا!!!
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6
13 - زكرياء اءيت الطالبي الجمعة 21 شتنبر 2018 - 21:56
الزيادة في الأجور مستحيل أن تحقق بدون أن تقوم النقابات بالإعلان عن إضراب عام مفتوح في جميع القطاعات لا يتوقف إلى بالرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص والرفع من الأجور ب ٩٠٠ درهم والتعويض عن العمل في المناطق الناءية والزيادة في التعويضات العاءلية عن الأطفال .
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10
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