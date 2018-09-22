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الرئيسية | مجتمع | أمهات مغربيات يقدن حملة لتحسيس الأطفال بخطر "قوارب الموت"

أمهات مغربيات يقدن حملة لتحسيس الأطفال بخطر "قوارب الموت"

أمهات مغربيات يقدن حملة لتحسيس الأطفال بخطر "قوارب الموت"
هسبريس - عبد السلام الشامخ
السبت 22 شتنبر 2018 - 16:00

"توفيَّ ابني الوحيد (16 سنة) وهو يحاولُ الوصولَ إلى ساحل "لانزروتي" بحزر الكناري.. خرجَ من المنزل ولم يُودِّعني.. خرج ولم يعدْ"، تحْكي حليمة بحوش، أمّ محمد العلاوي، القاصر المغربي الذي توفي الأسبوع الماضي غرقاً في سواحل الأطلسي. وتضيفُ السيدة المكلومة: "لقد سلبوا مني ابني..ترك المدرسة وذهبَ راكباً في "الباطيرا" واختفى..".

ولثنْي شباب منطقة وادي الذهب الواقعة في أقاصي الجنوب المغربي عن ركوب قوارب الموت، تنخرط حليمة بمعية أمهات أخريات في حملة تحسيسية داخل المدارس والمعاهد تستهدفُ الطلبة والتلاميذ، وهي حملة تؤطرها جمعية واد نون للهجرة والتنمية، تسردُ من خلالها الأمهات قصصهنَّ مع "الحريك" وكيف أسقطت شبكات تهريب تنشط خلال هذه الفترة من السنة أطفالهنَّ.

وتعمل جمعية واد نون للهجرة والتنمية، التي يرأسها عبد الله الكاوا، منذ فاجعة انقلاب قارب للهجرة السرية وعلى متنه 20 مغربيا، في ساحل جزيرة الكناري الواقعة في المحيط الأطلسي، في نشر الوعي بمخاطر الهجرة في صفوف الأمهات وأطفالهن عبر عرض مسرحيات تتناول موضوع الهجرة غير الشرعية في المدارس، وتقديم الدعم النفسي للعائلات التي تفقد أبناءها في البحر.

وتقوم هذه المنظمة الحقوقية بوضع خطط تطوعية في المراكز التعليمية بالساحل المغربي من أجل تقديم المساعدة النفسية للعائلات التي تفقد أطفالها في البحر، وتنفيذ حملات للتحذير من مخاطر الهجرة عبر "الباطيرا".

محمد امبارك واحد من هؤلاء الذين فقدوا أبناءهم غرقاً في البحر بعدما قررّ ابناه عياد (15 سنة) ومحمد (17 سنة) ترك المنزل ذات صبيحة صيفية من شهر يوليوز الماضي والتوجه إلى ساحل جزر الكناري القريبة من الصحراء المغربية. يقول محمد: "لقد تركا المدرسة وفقدا أمل العيش في مدينة أوسرد وقررا ركوب البحر أملاً في الوصول إلى الجزيرة الإسبانية، بعدما تمكنا من جمع المال الكافي للرحلة التي خطفت حياتهما".

ويضيف امبارك: "طفلاي ذهبا دون علمي إلى مدينة العيون، ومن هناك انطلق قاربهما قبل أن يتم إبلاغي في ما بعد بوفاتهما"، وزاد: "لقد عملا لفترة في التجارة لجمع ما يكفي من المال، ولم يطلبا منا المساعدة لأنهما كانا خائفين من السفر".

وجرى توقيف مجموعة من 32 مهاجرا الأسبوع الماضي من قبل خفر السواحل الإسباني، كانوا على بعد 55 مترا من شمال جزيرة "كراسيوسا"؛ في حين اعتقلت السلطات الموريتانية 41 مهاجراً من جنوب الصحراء الكبرى على بعد 470 كيلومتراً شمال نواكشوط، كانوا على وشك السفر إلى جزر الكناري.

ويتخذ الشباب قرار الهجرة غير الشرعية نتيجة انعدام فرص الشغل بالمنطقة، وسيطرة اليأس على أسرهم الفقيرة التي تقترض المال لدفع تكاليف رحلة نحو المجهول.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - قنيطري السبت 22 شتنبر 2018 - 16:13
لن تنفع لا حملات تحسيسية و لا اشهارية و لغة الخشب مع شباب فاقد لأمل الشباب المغربي محتاج للكرامة و الكرامة هي شئ واحد ان لا يحتاج لمد يديه لاي احد حتى لوالديه وذلك بتخصيص راتب شهري لاي شاب مغربي لم يجد عملا وتوفير سكن محترم وهذا سهل و امر بسيط تستطيع الدولة المغربية توفيره ان هي ارادت.
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2 - محمد السبت 22 شتنبر 2018 - 16:16
خطر قوارب الموت معرووف ، يجب إزالة السبب الذي يجعل الشباب بخاطر بحياته من أجل مغادرة هاد البلاد السعيدة ..
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6
3 - محمد السبت 22 شتنبر 2018 - 16:16
لا تعليق اصلا في بلاد ميت في نظري الهم قبر عامر ولا جيب خاوي الحكرة مكيحس بيها عاليعايشها
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4 - حنان السبت 22 شتنبر 2018 - 16:18
إنا لله وإنا إليه راجعون.
مبادرة طيبة علها توقظ ضمائر كل من يرغب ركوب البحر جريا وراء السراب.
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5 - حاقد السبت 22 شتنبر 2018 - 16:21
الموت هو لي كنعيشوه كل نهار فهاد لبلاد
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6 - السلام عليكم السبت 22 شتنبر 2018 - 16:21
وهل تظن أن هذا الجيل له ثقافة الانصات للاخر حتى ينصت للامهات أو الآباء أو المدرسين.لا شيء يثنيه عن حلم العبور للفردوس.انه جيل ضاءع وتاءه
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7 - حديدان السبت 22 شتنبر 2018 - 16:23
بعد تحسيس الشباب بمخاطر الحريك، أوصي الامهات بالتوجه نحو مقر الحكومة والبرلمان لتحسيس المسؤولين بالأمل المفقود عند الشباب في إيجاد فرصة عمل توفر له عيشا كريما بعد ان حصد المسؤولون عن هذا البلد الأخضر واليابس ولم يتركوا إلا "العجاجة"(تأثير بغررة التعليم) للشعب.
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8 - مغربي كندي السبت 22 شتنبر 2018 - 16:24
لما تشوف شباب في ريعان العمر يركبون قوارب الموت و يصارعون الزمن و المخاطر للوصول للضفة الاخرى بعثا عن فرص جديدة للحياة..منهم من يصل و من هم من يموت غرقا ليموت معه حلمه الابدي......لو وجد عملا او وجد كرامة لو وجد فرصة تهطيه امل البقاء لو وجد على الاكل كرامة تصونه كمواطن و تحفظ ماء وجهه كشاب قادم على تحديات الحياة و هي الزواج و اولا و تكوين اسرة لو يجد من يعلمه حتى ينال شواهد تمكنه من العمل و ليس ليضعها في رفوف مكتبه و لو يجد من يقبله بعد مقابلة عمل معروف من سيقبل فيها سابقا لو يجد برلمانيا يتكلم عن معاناته و يوصل صوته لو يجد رجل امن يعامله باحترام حتى لو يخطء و لو يجد و لو يجد ..........ما كان شبابنا فكر لحظة ترك بلده.......كمهاجر و مقيم و مجنس في بلد اعطاني ما كنت ابحث عنه لما كنت شابا متحمسا بعد نيل شهادتي و قادر على العمل اصبحت اؤمن بشيء= الولاء لمن اعطاء و ووفر لك كرامة ووجدان
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9 - bitali السبت 22 شتنبر 2018 - 16:28
اللهم ياكلنا الحوت ولا ياكلنا الدوود والبطالة
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