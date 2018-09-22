بنعبد القادر: هذه أسباب عدم تفعيل اللاتمركز بالمغرب

هسبريس - عبد الإله شبل

أكد محمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، أن من أسباب عدم تفعيل اللاتمركز بالمغرب "استمرار ثقافة إدارية غير مستعدة للثقة وتفويض الاختصاصات، إذ نجد أن اللاتمركز الإداري المفروض يظل بعيدا عن مصاحبة الجهوية ودعمها لتصير مثل التجارب الدولية".

وأوضح بنعبد القادر، في ندوة عقدت بمدينة المحمدية، نظمها حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن "المغرب بات يتوفر حاليا على جهوية متقدمة"، وزاد: "الجهات لديها مخططات جهوية للتنمية، لكن هناك إدارات ممركزة تتمتع بسلطة القرار".

وشدد الوزير في مداخلته بحضور الكاتب الأول للحزب، إدريس لشكر، على أن الدستور المغربي الجديد أقر الجهة كجماعة ترابية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ولها دور في النهوض بالتنمية؛ "غير أنها لم تجد إلى جانبها مصالح خارجية غير ممركزة، تتماشى مع المنتخبين وتدبر معهم طموحاتهم ومشاريعهم التنموية"، مضيفا أن هذه المصالح "تظل مرتبطة بالقرار المركزي على مستوى العاصمة".

وأوضح الوزير الاتحادي: "الدستور اعتبر الجهة نظاما لتفعيل اللاتمركز الإداري، ما سيجسد وعيا لدى مختلف الفاعلين بأن الجهوية لا يمكن أن تتقدم ولا يمكن أن يكون لها معنى دون إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة"؛ ذلك أنه، يردف بنعبد القادر، "في لحظة نقل السلطة إلى الجهات سنعيد هيكلة الإدارة المركزية وستتقلص وستصير لها مهام خاصة".

وتابع المسؤول الحكومي بأنه في ما يتعلق بورش اللاتمركز "هناك العديد من المبادئ التي انطلق فيها، كمبدأ التعاقد بين الإدارة اللامركزية والمنتخبين، والإنصاف والتضامن والتعاضد في الموارد البشرية بين الجهات، وربط المسؤولية بالمحاسبة؛ وهي مبادئ تم التأكيد عليها في المجلس الوزاري الأخير"، على حد قوله.

وأوضح الوزير أن التعليمات الصادرة عقب المجلس الوزاري الأخير "كانت خطوة حاسمة بعد التردد والتعثر رسم فيها الأفق، على أساس وضع ميثاق شهر أكتوبر له مبادئ وقواعد تحدد مجال اللاتمركز".

وأكد بنعبد القادر أنه بعد إخراج الميثاق ستكون المرحلة الأصعب هي تنزيله، مردفا: "سنرسم آجال نقل السلط، ونحدد السلط التي ستنقلها القطاعات الوزارية، مع تجميع بعض الإدارات".