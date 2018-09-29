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كُتّاب وآراء
خبير يحذر من الهوّة بين التلاميذ العصريين والأساتذة التقليديين
كشفت معطيات ميدانية عن انخفاض نسبة أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي والعالي الذين يخضعون لدورات تكوينية، لرفع مستوى مهاراتهم المهنية والعلمية في مجال التلقين الدراسي؛ وهو ما يتسبب في تأخرهم وعدم قدرتهم على مواكبة التطورات المتسارعة التي تطال متطلبات التلميذ العلمية والتقنية واللغوية والمعرفية.
عبد الرحمان لحلو، الخبير التربوي، قال إن ما يناهز 90 في المائة من الأساتذة لا يخضعون لدورات تدريبية مهنية، مقابل أقل من 10 في المائة التي تخضع بشكل منتظم لمثل هذه الدورات.
وسجل لحلو وجود تفاوت كبير في طريقة تفكير واستيعاب الجيل الجديد من التلاميذ والطريقة المعتمدة من لدن الأساتذة في التلقين، والتي أصبحت تتميز بالبطء نظرا للتباين الكبير في طريقة التفكير بين هؤلاء الصغار والأساتذة الذين يدرسونهم بالطرق التقليدية.
وأوضح الخبير في مجال التربية، الذي يشرف على المركز الدولي لتكوين وتأهيل الأساتذة، أن هذا التباين اتسعت هوته بسبب الاستعمال الواسع للأجهزة المعلوماتية الذكية من لدن الأطفال؛ وهو ما يتطلب مواكبة المؤسسات التعليمية للتطورات التكنولوجية في هذا المجال.
وأوضح المتحدث نفسه، في لقاء مع هسبريس، أن 98 في المائة على الأقل من المؤسسات التعليمية المغربية لا تتوفر على النظم التكنولوجية البيداغوجية، كالسبورات التفاعلية وتوظيف أجهزة التابليت (الكمبيوتر اللوحي)، والتي لا يتقن نسبة كبيرة من الأساتذة التعامل معها، خاصة فيما يتعلق بالسبورات التفاعلية.
وأضاف عبد الرحمان لحلو: "حتى بالنسبة إلى السبورات التفاعلية التي تستعملها بعض المؤسسات التفاعلية الخصوصية، فإننا نجد أنه لا تستغل سوى 25 في المائة من وظائفها الإجمالية".
وأكد لحلو أن هناك رغبة كبيرة لدى أعلى سلطة في البلاد من أجل تدارك مشكل التعليم، والمتمثل بالدرجة الأولى في الموارد البشرية، وهذا مؤشر مشجع ومحفز يدعو إلى الاطمئنان على أن الأمور ستتغير في قطاع التعليم؛ وهو ما يتطلب تأهيل الأطر التعليمية والتركيز أكثر على التكنولوجيات التكنولوجية والمحتوى الرقمي.