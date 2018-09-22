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الرئيسية | مجتمع | إسيسكو تدعو إلى نبذ العنف في يوم السلام العالمي

إسيسكو تدعو إلى نبذ العنف في يوم السلام العالمي

إسيسكو تدعو إلى نبذ العنف في يوم السلام العالمي
هسبريس من الرباط
السبت 22 شتنبر 2018 - 04:44

دعت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) إلى "نبذ الكراهية والعنصرية والتطرف والعمل على نشر السلام والاحترام بين شعوب العالم التي تعبت من الحروب والصراعات والمآسي الناجمة عنها".

وأوردت المنظمة ذاتها، في بيان صادر عنها بمناسبة يوم السلام العالمي الذي يصادف الجمعة 21 شتنبر، أن تعزيز ثقافة الحوار والاحترام المتبادل "مدخل مهم إلى إشاعة السلام واستتباب الأمن في العالم".

كما دعت الإيسيسكو، في بيانها، إلى "ضرورة تفعيل القانون الدولي بشكل عادل في حلّ النزاعات ومواجهة تيارات التطرف والعنف والإرهاب والعنصرية"، مؤكدة مواصلة جهودها "للإسهام في نشر قيم التسامح وقبول الآخر والحوار المبني على الاحترام والتفاهم وتعزيز المشتركات الإنسانية".

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