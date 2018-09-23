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كُتّاب وآراء
فصول تعزز التعليم الأولي بين الدار البيضاء وسطات
بمقر المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بعمالة مقاطعة عين الشق بمدينة الدار البيضاء، تم التوقيع على خمس اتفاقيات شراكة وتعاون بين المديرية ذاتها وجمعيات المجتمع المدني.
وتهدف الاتفاقيات المذكورة، وفق الموقّعين عليها، "إلى تعزيز وترسيخ التعاون بغية المساهمة في تطوير وتعميم التعليم الأولي لفائدة أطفال الفئة العمرية 4-5 سنوات، من خلال إحداث 12 قسما جديدا بخمس مؤسسات ابتدائية متواجدة بكل من منطقة لمكانسة (مدرستي عبد الرحمان احجيرة والاتحاد الإفريقي) وسيدي معروف (مدرسة المتنبي) وعين الشق (مدرستي الأدارسة والوحدة)".
وستتم العملية المذكورة من خلال تجهيز هذه المؤسسات بالمعدات وبالوسائل التربوية الضرورية وتوفير المربيات والمربين؛ "وذلك في إطار تنفيذ البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي الذي أعطت الوزارة انطلاقته الرسمية تحت رعاية الملك محمد السادس تحت شعار "مستقبلنا لا يتنظر"، وتفعيلا للرؤية الاستراتيجية 2015-2030 للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وكذا في سياق تنفيذ مخطط العمل الإقليمي الطموح 2018-2021 لتفعيل الاستراتيجية الجهوية لتعميم وتجويد التعليم الأولي.
حري بالذكر أن الاتفاقيات وقّعت من طرف كل من عبد المومن طالب، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء-سطات، وبشرى أعرف، المديرة الإقليمية للوزارة بعمالة مقاطعة عين الشق، ورئيسات ورؤساء الجمعيات الشريكة وهي "الجمعية المغربية لدعم التعليم الأولي والتربية غير النظامية"، و"مؤسسة الجسر"، و"جمعية هبة للتنمية الاجتماعية والتواصل"، و"جمعية الدرب الجديد"، و"جمعية التحفيز الاجتماعي لأطر ومربي التعليم الأولي".