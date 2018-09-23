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الرئيسية | مجتمع | "حقائب الأموال" تغري المغاربة .. وملايير وهمية تتبخر في السماء

"حقائب الأموال" تغري المغاربة .. وملايير وهمية تتبخر في السماء

"حقائب الأموال" تغري المغاربة .. وملايير وهمية تتبخر في السماء
هسبريس - محمد الراجي
الأحد 23 شتنبر 2018 - 10:00

بعد أنْ كان المهاجرون المنتمون إلى بعض الدول التي تعرف توتّرات يستغلون وسائل التواصل الحديثة من أجل ممارسة النصب، من خلال بعْث رسائلَ عبر البريد الإلكتروني، أو مواقع التواصل الاجتماعي، إلى ضحاياهم المفترضين، يطلبون فيها مساعدتهم على إدخال أموال طائلة من بلدانهم الأصلية إلى المغرب، مقابل نيْل نصيب من تلك الأموال، نَقَل بعض المهاجرين عمليات النصب هذه من الفضاء الافتراضي إلى العالم الواقعي.

وتعجّ الشبكات الاجتماعية بتحذيرات ينشرها مغاربة، ممَّن سبق لهم أن كانوا عُرضة لهذا النصب، يحذّرون فيها من إغراء "حقائب الأموال" التي يَعد ممارسو النصب ضحاياهم بالاستفادة من حقهم منها، إذا تمكنوا من إدخالها إلى المغرب، إذ يطالبون الضحية المفترضة بتمكينهم من مبلغ مالي معيَّن، من أجل إعداد أوراق إدخال الأموال إلى المغرب، وما إن يحصلوا على المبلغ المالي المطلوب حتى يختفوا عن الأنظار.

هسبريس التقت مهاجرا يمارس هذا النوع من النصب. بعد موعد عبر الهاتف؛ وبوجه مكشوف وتقاسيمَ تنمُّ عن الجدّية، قال هذا المهاجر القادم من غينيا كوناكري، حسب ادّعائه، إنَّه يملك أموالاً طائلة تُقدّر بأزيد من مليون دولار، ورثها عن والده الذي كان جنرالا وتوفي في انقلاب عسكري، وبنظرات ثابتة في عينيْ مُخاطَبه وبثقة عالية في النفس يؤكّد أنّه يحتفظ بتلك الأموال في حقيبة ببيْت أسرته في غينيا كوناكري.

ويؤكّد هذا المهاجر الذي التقينا به في مدينة تمارة أنّه اضطر إلى مغادرة بلاده بسبب الأوضاع غير المستقرة التي تعرفها، والقدوم إلى المغرب بحثا عمّن يساعده في إدخال أمواله إلى المملكة، من أجل استثمارها هنا؛ ولكيْ يُقنع ضحيته المفترض يقول إنه يبحث عن شراء مقهى تقع في موقع متميز بالعاصمة الرباط، قبل الانتقال إلى مرحلة محاوَلة النصب، وذلك بمطالبة الضحية المفترض بتمكينه من مبلغ مالي حدّده في 11 ألف درهم.

وفيما تتوالى دعوات الحذر من عمليات النصب التي يمارسها المهاجرون الوافدون على المغرب، قلّل سعيد الطبل، الرئيس السابق للجنة الهجرة بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان، من خطورة هذه الظاهرة، معتبرا أنَّ تسليط الضوء عليها يأتي في إطار التضييق الممارَس على المهاجرين، وخاصة القادمون من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.

وقال سعيد الطبل، في تصريح لهسبريس: "النصب موجود في المغرب منذ زمن طويل، ولم يبدأ مع وفود المهاجرين. قد يكون هناك بضعة أفراد من المهاجرين يتعاطون النصب، لكنْ لا يجب أن نعمّم هذه الظاهرة". وأضاف المسؤول في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: "لا يمكن أن ننفي وجود حالات نصب، ولكن لا يجب أن يكون هذا مطيّة لنقول إنّ المهاجرين هم مَن أدخلوا هذه الظاهرة إلى البلد".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - Jawad الأحد 23 شتنبر 2018 - 10:09
سيادنا الاولين كيكولو الطماع كيديه الكداب
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22
2 - شبه ضحية الأحد 23 شتنبر 2018 - 10:19
انا كنت دائما اتوصل برساىل الكترونية تفيد بانني فزت في يناصيب بريطانيا وان البريد الالكتروني الخاص بي اختير في السحب او بان شخصا توفي وترك الملايير ويمكنني انا تحويلها للمغرب بالمقابل ايضا الهجرة شخص يقول لي ارسل لي الوتائق الشخصية وسارسل لك عقد عمل لاوربا بعدها يطلب واجبات الملف قبل ارسال العقد التي تقدر ب 7000dh مؤخرا جائتني رسالة تفيد بان بريدي اختير لاكون الوريث الشرعي لشخص بريطاني غني اسمه مارشال فصدقت في الاول فتواصل معي شخص على انه المحامي للميت وانني يجب ارسال وتائق الهوية للاستفادة من الارث بعدها بأسبوع طلب مني المحامي مبلغ لفتح حساب بنكي في بريطانيا لوضع المال فيه لتسهيل عملية التحويل حينها علمت انها احتيال فقطعت الاتصال اريد ان اخبر الاخوة القراء ان كل هاؤلاء النصابين افارقة سود و بعض المتمردين المغاربة اللدين يعيشون خارج المغرب
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18
3 - مغربي حر الأحد 23 شتنبر 2018 - 10:20
السبب الحقيقي في هذه الظاهرة هي الحكومة التي تسمح لهذه الفئة المهاجرة بالعيش في المغرب ، كما يقال في المثل الشعبي '' اللي جا يمسح فينا يديه ''
أموال الشعب تأكل والمهاجرون غير الشرعيون ينهبون في الشعب المغربي حتى المسؤولين يساعدونهم ، المغرب خسر والمتبرعون هم المسؤولين عن الدولة. لا أريد ذكر الأسماء لمراعاة حقوق النشر
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7
4 - مواطن الأحد 23 شتنبر 2018 - 10:23
ضحاية هادا النصب هم الطماعين الاثرياء ممايسهل مهامهم أن أغلبهم ضحياهم لا يبلغون بهم خوفا على سمعتهم
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5
5 - yaaaaaaaaadris الأحد 23 شتنبر 2018 - 10:24
قالوا زمان : الطماع تيغلبو الكذاب .
الله يرزقنا و إياكم القناعة ، فهي الكنز الذي لا يفنى
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17
6 - Mostafa الأحد 23 شتنبر 2018 - 10:26
عندما يلتقي الطمع و محاولة الاغتناء السريع بدون جهد فالنتيجة مؤكدة...
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4
7 - السادمي الأحد 23 شتنبر 2018 - 10:29
ومع دلك يبقى المغاربة هم أكبر نصابة لأنه في معاملاتنا اليومية بشكل شبه غريزي...
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8 - سعيد الأحد 23 شتنبر 2018 - 10:33
شكون كيقضي على الطماع الكداب قالوها الناس شحال هادي
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4
9 - كتامي حر الأحد 23 شتنبر 2018 - 10:34
هناك فرق بين من يفبرك قصة و سيناريو لكي ينصب عليك وانت راضٍ عليه ... وبين نصاب يسرق منك أحلامك هويتك وطنك خيراتك يسرق كل ماهو جميل في وطنك في غفلة منك ....
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10 - tangerois الأحد 23 شتنبر 2018 - 10:36
ولما لا نقول ان *الطماع يقضي عليه الكذاب*.
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