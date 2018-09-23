"حقائب الأموال" تغري المغاربة .. وملايير وهمية تتبخر في السماء

هسبريس - محمد الراجي

بعد أنْ كان المهاجرون المنتمون إلى بعض الدول التي تعرف توتّرات يستغلون وسائل التواصل الحديثة من أجل ممارسة النصب، من خلال بعْث رسائلَ عبر البريد الإلكتروني، أو مواقع التواصل الاجتماعي، إلى ضحاياهم المفترضين، يطلبون فيها مساعدتهم على إدخال أموال طائلة من بلدانهم الأصلية إلى المغرب، مقابل نيْل نصيب من تلك الأموال، نَقَل بعض المهاجرين عمليات النصب هذه من الفضاء الافتراضي إلى العالم الواقعي.

وتعجّ الشبكات الاجتماعية بتحذيرات ينشرها مغاربة، ممَّن سبق لهم أن كانوا عُرضة لهذا النصب، يحذّرون فيها من إغراء "حقائب الأموال" التي يَعد ممارسو النصب ضحاياهم بالاستفادة من حقهم منها، إذا تمكنوا من إدخالها إلى المغرب، إذ يطالبون الضحية المفترضة بتمكينهم من مبلغ مالي معيَّن، من أجل إعداد أوراق إدخال الأموال إلى المغرب، وما إن يحصلوا على المبلغ المالي المطلوب حتى يختفوا عن الأنظار.

هسبريس التقت مهاجرا يمارس هذا النوع من النصب. بعد موعد عبر الهاتف؛ وبوجه مكشوف وتقاسيمَ تنمُّ عن الجدّية، قال هذا المهاجر القادم من غينيا كوناكري، حسب ادّعائه، إنَّه يملك أموالاً طائلة تُقدّر بأزيد من مليون دولار، ورثها عن والده الذي كان جنرالا وتوفي في انقلاب عسكري، وبنظرات ثابتة في عينيْ مُخاطَبه وبثقة عالية في النفس يؤكّد أنّه يحتفظ بتلك الأموال في حقيبة ببيْت أسرته في غينيا كوناكري.

ويؤكّد هذا المهاجر الذي التقينا به في مدينة تمارة أنّه اضطر إلى مغادرة بلاده بسبب الأوضاع غير المستقرة التي تعرفها، والقدوم إلى المغرب بحثا عمّن يساعده في إدخال أمواله إلى المملكة، من أجل استثمارها هنا؛ ولكيْ يُقنع ضحيته المفترض يقول إنه يبحث عن شراء مقهى تقع في موقع متميز بالعاصمة الرباط، قبل الانتقال إلى مرحلة محاوَلة النصب، وذلك بمطالبة الضحية المفترض بتمكينه من مبلغ مالي حدّده في 11 ألف درهم.

وفيما تتوالى دعوات الحذر من عمليات النصب التي يمارسها المهاجرون الوافدون على المغرب، قلّل سعيد الطبل، الرئيس السابق للجنة الهجرة بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان، من خطورة هذه الظاهرة، معتبرا أنَّ تسليط الضوء عليها يأتي في إطار التضييق الممارَس على المهاجرين، وخاصة القادمون من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.

وقال سعيد الطبل، في تصريح لهسبريس: "النصب موجود في المغرب منذ زمن طويل، ولم يبدأ مع وفود المهاجرين. قد يكون هناك بضعة أفراد من المهاجرين يتعاطون النصب، لكنْ لا يجب أن نعمّم هذه الظاهرة". وأضاف المسؤول في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: "لا يمكن أن ننفي وجود حالات نصب، ولكن لا يجب أن يكون هذا مطيّة لنقول إنّ المهاجرين هم مَن أدخلوا هذه الظاهرة إلى البلد".