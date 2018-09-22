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الرئيسية | مجتمع | تقرير رسمي يسطر وصفة لحياة أفضل بالمملكة .. تأهيل التعليم أولوية

تقرير رسمي يسطر وصفة لحياة أفضل بالمملكة .. تأهيل التعليم أولوية

تقرير رسمي يسطر وصفة لحياة أفضل بالمملكة .. تأهيل التعليم أولوية
هسبريس ـ و.م.ع (كاريكاتير: مبارك بوعلي)
السبت 22 شتنبر 2018 - 22:00

أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في تقريره السنوي لعام 2017، الصادر اليوم السبت، أن محاربة التفاوتات الاجتماعية والمجالية في المغرب تتطلب تحسين أوضاع الفئات المعوزة من خلال إعادة تأهيل المدرسة العمومية، بحيث تضمن تعليما ذا جودة وفي متناول الجميع.

ويقدم التقرير الرسمي تحليلا للوضع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في المغرب، فضلا عن استعراض نشاط المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي خلال هذه السنة المالية.

كما أوصى المجلس نفسه، في تقريره الذي يسلط الضوء على "التفاوتات الاجتماعية والمجالية"، بتعزيز نظام الحماية الاجتماعية من خلال تسريع الجهود الرامية إلى وضع آلية استهداف للمساعدة العمومية للمواطنين، من خلال استكمال تعميم نظام الحماية الاجتماعية ودمج أنظمة التقاعد.

وأوصى المجلس كذلك، من خلال الوثيقة الصادرة اليوم، بتقليص الفوارق المجالية من خلال تحسين الحكامة والديمقراطية المحلية وتعزيز آليات التضامن الترابي.

ولتقليص التفاوتات الاجتماعية والترابية اعتبر المجلس أنه "من الضروري إعادة الثقة إلى المواطنين في قدرة المؤسسات والسياسات العامة على تحسين ظروفهم المعيشية، وتكريس مبدأ الاستحقاق والتخفيف من حدة التفاوتات".

وتقترح الوثيقة، في هذا الإطار، تركيز الجهود على تعزيز مكافحة الفساد وتعميم المساءلة لتشمل معاقبة الممارسات المنافية للمنافسة والامتيازات، والحد من حالات التأخير في اعتماد القوانين ونشر النصوص التطبيقية.

على الصعيد الاقتصادي، يدعو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى توسيع القاعدة الضريبية، ووضع نظام ضريبي يتسم بالعدل ويفضي إلى إعادة توزيع الدخل والثروة.

ويوصي التقرير، من جهة أخرى، ببلورة سياسة وطنية إرادية كفيلة بتحسين وضع المرأة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، واتخاذ ترتيبات وتدابير لمواكبة القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.

وفي توطئة هذا القسم يشير المجلس إلى أن "الحركات الاجتماعية المسجلة مؤخرا قد أظهرت أن الفقر، وبطالة الشباب، والإقصاء والتفاوتات، عوامل تمثل بشكل متزايد بالنسبة للسكان مظاهر للامساواة". كما أبرز أن الرفض المتزايد للتفاوتات يمكن ربطه بالتغيرات التي اعتملت في المجتمع المغربي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - ابو حنظلة السبت 22 شتنبر 2018 - 22:10
مات التعليم بتعريبه ثم أقبروه بإدخال اللهجة المحلية وقرؤا عليه الفاتحة بتعميم الكونطرة على الأساتذة والمعلمين،متي تفهموا ان القطار لا يعود للخلف أبدا ؟؟؟
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7
2 - المغترب السبت 22 شتنبر 2018 - 22:11
الحل سهل..ما تنفقونه على البوليس والمخازنية والثكنات انفقوه على التعليم ولو مرة واحدة في السنة سيحل المشكل...تجد في كل حي كومسارية بها ضابط وقائد وافراد لو استبدلو بطبيب وممرضين لكل حي لحلينا مشاكل الصحة..ثم عوض تكديس رجال الامن في فاركونيطات اخرجوهم لكي يحرسو الشوارع من الشمكارا...لن تفعلو ذلك لان امن المخزن اهم من امن المواطن
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12
3 - هشام السبت 22 شتنبر 2018 - 22:15
باراكا من الشفوي
عيينا بزاف هرمنا ربما سنة 2150 قد تتحسن بعض اوضاعنا اما اليوم نريد تلحريك لاول بلد اروبي
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13
4 - tarik السبت 22 شتنبر 2018 - 22:16
الله يعفو علينا فهاد البلاد أربعين سنة وحنا كتسمعو الكلام الخاوي وتعمار الشوارج
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13
5 - أمين الغلمي السبت 22 شتنبر 2018 - 22:17
قال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم : تفاءلو بالخير تجدوه. نأمل خيرا إن شاء الله. من منا لا يحب رؤية هذا البلد الحبيب في القمة؟
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1
6 - mohamed السبت 22 شتنبر 2018 - 22:17
أقسم بالله لن نتقدم إلى الامام مادام لم نرجع إلى الله . أحب من أحب و كره من كره
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7 - kamal السبت 22 شتنبر 2018 - 22:17
salam moi je suis profeseur et je compte immigrer
illégalement en Europe car mon salaire ne me permet pas de vivre dignement . C'est trop. le ministère pense à tous sauf aux professeurs . le noyau de toute réforme
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8 - رشادي السبت 22 شتنبر 2018 - 22:18
و تأهيل التعليم مستحيل في غياب لغة رسمية حقيقية بالبلاد
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6
9 - wissal السبت 22 شتنبر 2018 - 22:18
تأهيل التعليم لا يمكن أن يتحقق أن لم يتم إصلاح التعليم العالي و اتخاذ تدابير عاجلة تهدف إلى جودة هذا التعليم و هذا لا يمكن أن يتم إلا من خلال مكافحة العش بمختلف أنواعه .فمن جهة هناك الغش في الامتحانات الذي لا تتخذ صد مرتكبيها إجراءات صارمة و هو ما أدى إلى أن طلبة ضبطوا في حالة غش بالهاتف النقال تسجلوا بعد ذلك بالماستر...و بعضهم بالدكتوره .هذه الأخيرة التي تعرف قرصنة من العديد من المسجلين فيها الذين يعمدون إلى سرقة دراسات و أبحاث اجنبية و إدراجها في اطروحاتهم و بعضه أصبح الآن يدرس بالجامعة ...باختصار يجب اتخاذ إجراءات صارمة لتخليق الجامعة و بالتالي ال فعلا من جودة التعليم
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10 - حسن السبت 22 شتنبر 2018 - 22:19
طالم ان وجود نفس الوجوه التي تربت على الفساد والنهب والسرقه ونهب انوال الشعب في اماكنها فلن يتحقق اي شيئ الحل الوحيد هو ازاحه جميع هذه الوجوه بصفه عامه وابعادها عن المسؤولية لكي يتحقق هذا الحلم
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11 - مغربي السبت 22 شتنبر 2018 - 22:25
هذا كلام فضفاض لا يغني و لا يسمن من جوع ، الدولة رخصت للخواص لبناء مؤسسات لتعليم أبناء الأغنياء ككليات الطب و الهندسة فأصبح ابناء البورجوازيين بعد أن فقدوا التنافسية مع الفقراء يدرسون الطب بمعدلات بسيطة ، وكذلك المدارس التحضيرية للمهندسين ، الدولة لا تمتلك الارادة لاصلاح التعليم ، انتهى
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12 - الحقيقة. السبت 22 شتنبر 2018 - 22:28
أستاذ السلم التاسع أقدمية 7 سنوات يتقاضى 4186 درهم. والمجتمع ينظر اليك كأنك تتقاضى 9000 درهم. فمنهم من يعتبرك بخيلا. ومنهم من يقول لك تبارك الله تكونو كضربو بريكة وينصحك ويقول لك تهلا فالواليدين بواحد 2000 وكري ب 1500 وكول مع راسك واحد 2000
والوليدات كاع 1500 وجمع واحد 1000 لدواير الزمان.
فتجيبه اه ضروري داكشي لي كاين لهلا يخطيك.
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13 - abdo s السبت 22 شتنبر 2018 - 22:28
لست من المتشاءمين حتى لا اتهم ؛ الاسطوانة الفارغة نسمعها دائما النهوظ بقطاع التعليم النهوظ بقطاع التعليم ...... ولسان حال تعليمنا يغني عن التعليق حاله لا يسر عدوا ولا حبيبا ، حاله حال كثييييير من القطاعات ينخرها الإفلاس نريد الفعل لا القول لو كان التعليم كما يدعون لما انتشر التعليم الخاص الدي يستنزف دماء الفقراء مضحين بالغالي أمامهم ووراءهم لانقاد ابناءهم لدى المدارس الخاصة
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14 - samir السبت 22 شتنبر 2018 - 22:28
الاستاذ نفسه لم يعد يعي أين تتجه بوصلة التعليم بكثرة البرامج والتغييرات والتدخلات المدعوة اصلاحية
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