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الرئيسية | مجتمع | "قادمون" ترفض الاستفزازات العسكرية الإسبانية

"قادمون" ترفض الاستفزازات العسكرية الإسبانية

"قادمون" ترفض الاستفزازات العسكرية الإسبانية
هسبريس من الرباط
الاثنين 24 شتنبر 2018 - 10:35

طالبت حركة "قادمون وقادرون –مغرب المستقبل" حكومة سعد الدين العثماني بالتعبير الواضح عن رفض الاحتلال الإسباني، الذي ترزح تحته العديد من المناطق الشمالية للمملكة.

وقد جاءت هذه الدعوة بعد الاحتفال العسكري الذي نظمته الدولة الإسبانية بمناسبة ذكرى مرور خمسمائة وإحدى وعشرين سنة على احتلال مدينة مليلية وتكريم الماريسكال خوان شيرلو.

ودعت الحركة في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، إلى "تخصيص يوم وطني للمطالبة باستقلال سبتة ومليلية والجزر الجعفرية"، معبرة عن "رفض كل استفزاز عسكري إسباني بالمنطقة، والمطالبة بإقرار السلم والسلام والأخوة بين الشعوب".

ودعا التنظيم سالف الذكر الأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات الحقوقية إلى التعبير عن رفضها بشكل صريح للاحتلال، والتضامن مع كل ضحايا "أسبنة" سبتة ومليلية والجزر الجعفرية، داعية "دعاة التحرر والاستقلال والحرية في إسبانيا وأوروبا وعبر العالم إلى دعم حق المغرب في استكمال وحدته الترابية، ومطالبة الدولة الإسبانية بتعويض مناطق جبالة والريف عن جرائم الاستعمار ومخلفاته".

ووجهت "قادمون وقادرون –مغرب المستقبل" الدعوة إلى كل ناشطات ونشطاء الحركة، من أجل تنظيم أنشطة إشعاعية وتحسيسية وثقافية حول الاستعمار الإسباني وما اقترفه في حق الشعب المغربي، والمطالبة الجماعية بوقف احتلال المناطق الشمالية للمغرب.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - وطني قح الاثنين 24 شتنبر 2018 - 10:52
حركة قادمون ههه.قادمون من اجل مادا .وقادرون على مادا يا هل ترى.هل بوسعكم فعل شيئ لهدا الشعب المسكين يا هل ترى.الشفوي لا يقدم ولا يؤخر.تصوروا معي سبتة ومليلية تحت الراية المروكية .ستنتشر الازبال والاجرام وسيكفر الحجر والبشر.اسبانيا دايرا فينا خير ومخدما الملايين منا .ازور اسبانيا سنويا كسياحة لا استطيع ان اصف لكم مدى طيبوبة الشعب الاسباني.
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2 - زمان. الأزمنة.تطوان. الاثنين 24 شتنبر 2018 - 10:58
الحكومة المغربية منهمكة في الوقت الحالي في ملف المونديال ولامجال لها للنظر في ما يهم الوطن والمواطن .. وأما قضية تصفية الإستعمار قد تتركها للحكومة الإسبانية التي لها الحق في تخليها عن ذلك متى شاءت وعن طيب خاطرها. وأما المواطن عليه الإنتظار لتحقيق مطالبه من صحة وتعليم وعيش كريم. تنهض يا حكومة العثماني من سباتك العميق وتعمق في قضايا الوطن والمواطن الجدية الضرورية اللازمة حتى لا يتفاقم الوضع إلى أسوء.
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3 - عبدالله الاثنين 24 شتنبر 2018 - 10:59
هاذا هو الكلام الصحيح ، علاه هما والجزاءر غير دايرين العصا في الرويضة ديال المغرب على الصحراء المغربية للله، راه دايرينها باش المغرب ما يطلبش الاراضي المستعمرة لا من اسبانيا ولا الجزاءر.
لقد حان الوقت باش نفيقو هاداك الجمل باراكا من الدل .
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4 - lev الاثنين 24 شتنبر 2018 - 11:01
قافلون وعاجزون . خصكم غير مدينتي سبتة ومليلية . على الأقل طالبو باصلاح التعليم والصحة والعدل . والله ماكتحشمو
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5 - موحا الاثنين 24 شتنبر 2018 - 11:08
الاصح أن تطلبوا بمحاربة الجريمة والجهل الدي يسود في اللبلاد عاد طلبوا مطالب اخرى
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