"رفاق منيب" يرفضون الإساءة إلى سمعة الأساتذة

هسبريس - عبد الإله شبل

تعيش النقابة الوطنية للتعليم العالي غليانا واسعا، على إثر مقاطعة عدد من الأساتذة لأشغال اجتماع اللجنة الإدارية المنعقد اليوم الأحد، والذي سيعرف المصادقة على تعديلات القانونين الداخلي والأساسي للنقابة.

وقرّر الأساتذة الجامعيون الديمقراطيون، التابعون للحزب الاشتراكي الموحد، مقاطعة الاجتماع المذكور، بسبب ما أسموه اختيار المكتب الوطني للنقابة "الانسحاب الطوعي من مهمته النضالية النبيلة في الدفاع عن الجامعة العمومية وعن الأستاذ الباحث".

ورفض أساتذة حزب "نبيلة منيب" المشاركة في اجتماع اللجنة الإدارية، مستغربين من كون جدول أعمالها اختار نقطة فريدة بدل مناقشة الدخول الجامعي الذي "یتمیز بمجموعة من المستجدات والمؤشرات الخطیرة، والتي تستلزم الیقظة النقابیة العالمة والتعبئة الجماعیة المواطنة والواعیة للدفاع عن مستقبل الجامعة المغربیة وعن التعلیم العالي العمومي وعن المصالح المادیة والمعنویة للسیدات والسادة الأساتذة الباحثین".

وأكد قطاع الجامعیین الدیمقراطیین بالدار البیضاء، في بلاغ له، أن المشھد الجامعي يعرف تحولات عمیقة وخطیرة "تستدعي مواقف واضحة ومسؤولة من النقابة الوطنیة للتعلیم العالي؛ ومن بینھا، على سبیل المثال لا الحصر، المصادقة على مشروع قانون إطار جدید لمنظومة التربیة والتكوین والبحث العلمي والذي سیرھن مستقبل التعلیم العالي العمومي ومصیر الأستاذ الباحث، ویمھد لضـرب مجانیة التعلیم العالي العمومي".

وندد الأساتذة الجامعيون بما تتعرض له "الجامعة العمومیة من فبركة حملات دعائیة مغرضة تستھدف النیل من سمعة الجامعة العمومیة ونساء ورجال التعلیم العالي، واستفحال مظاھر التعسف الإداري من خلال توقیف بعض السادة الأساتذة دون احترام للمقتضیات القانونیة".

ولفت هؤلاء الغاضبون إلى أنه في الوقت الذي كان يجب أن يتم تخصیص اجتماع مجلس التنسیق الوطني واجتماع اللجنة الإداریة لمناقشة ھذه المستجدات الخطیرة، ارتأى مكتب النقابة "خیار الانسحاب الطوعي من مھمته النضالیة النبیلة في الدفاع عن الجامعة العمومیة وعن الأستاذ الباحث، وتبخیس دور الأجھزة التقریریة الوطنیة وإضفاء الطابع الشكلي على أشغالھا".

وحمّل قطاع أساتذة الحزب الاشتراكي الموحد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي مسؤولیة ھدر الزمن النقابي وإضعاف العمل النقابي، مطالبين بضرورة "تعزیز العمل المحلي والجھوي، لمواجھة المخططات التي تحاك ضد الجامعة العمومیة والبحث العلمي والدفاع عن الحقوق والمطالب المشروعة للأساتذة الباحثین وتحسین وضعیتھم المادية والمعنویة".