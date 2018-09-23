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الرئيسية | مجتمع | شباب يطالبون بالهجرة السرية ومافيات التهريب تُروّع شمال المملكة

شباب يطالبون بالهجرة السرية ومافيات التهريب تُروّع شمال المملكة

شباب يطالبون بالهجرة السرية ومافيات التهريب تُروّع شمال المملكة
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الأحد 23 شتنبر 2018 - 15:00

عاشت مدينة مرتيل، ليلة أمس السبت، حدثاً استثنائياً عندما تظاهر عشرات الشباب مطالبين السلطات الأمنية المحلية بالسماح لهم امتطاء قوارب الموت بعد ظهور قارب مطاطي لمهربي البشر بالقرب من شاطئ المدينة.

وبعد أن قام بتهريب عشرات الشباب انطلاقاً من شاطئ "سيدي قنقوش" بطنجة و"بليونش" بالفنيدق قبل أيام، ظهر الزورق المطاطي نفسه بساحل مرتيل، حيث يقوم بنقل الراغبين في الهجرة السرية مجاناً وبطريقة مثيرة للانتباه في تحدّ واضح للسلطات الإسبانية والمغربية.

وتضاربت الأنباء إن كانت عصابات تهريب البشر استطاعت فعلاً نقل عدد من الشباب الذين كانوا بالقرب من شاطئ مرتيل، بينما ذكرت مصادر محلية أن زورقا تابعا للبحرية الملكية طارد الزورق السريع الذي كان على متنه مهربو البشر، حيث تمكن من الفرار في اتجاه شاطئ أزلا.

وتزامناً مع وجود قارب الهجرة السرية المثير للجدل بالقرب من كورنيش مارتيل، احتشد العشرات من المواطنين أغلبهم من الشباب على طول الشاطئ لعلهم يحظون بفرصة العبور إلى الضفة الأخرى، ورفع عدد منهم شعارات من قبيل: "الشعب يُريد الحركة فابور".

وقال محمد بنعيسى، رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إنه بمجرد أن عُلم بعودة الزورق المطاطي السريع "الفانطوم" إلى ساحل الشمال حتى شرع المئات من شباب مرتيل وتطوان في التوافد على الشاطئ.

وأوضح الناشط الحقوقي أن الخطوات التي تقوم بها مؤخرا شبكات تهريب المخدرات والبشر بشمال المغرب باتت جد مستفزة، موردا أن "الأمر يشكل فعلا قلقا اجتماعيا حقيقيا وانتهاكا صريحا للسيادة المغربية، يظهر أن هذه الشبكات التي تنشط منذ عشرات السنين بالمنطقة قادرة على خلخلة الوضع في الحدود بين الضفتين".

وبالرغم من المجهودات التي تبذلها الحكومة المغربية في مجال محاربة الهجرة السرية، فإن عشرات الحالمين بعبور المتوسط ما زالوا يتوافدون على شمال المغرب في انتظار أقرب فرصة لتغيير الواقع الاجتماعي المغربي بنظيره الإسباني.

وكشفت الحكومة المغربية أنه جرى إحباط 7 آلاف و200 محاولة للهجرة في صفوف المغاربة مع نهاية غشت 2018، بالمقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2017 التي جرى فيها إحباط ما مجموعه 8 آلاف و100 محاولة.

وبلغ عدد محاولات الهجرة المحبطة 39 ألف حالة، فيما بلغ مع نهاية الشهر ذاته من العام الجاري 54 ألف حالة، وفقا للأرقام الصادرة عن الناطق الرسمي باسم الحكومة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (19)

1 - شمقمق الأحد 23 شتنبر 2018 - 15:07
اتركو الناس تبحت عن غد افضل فكل الافق اصبحت مسدودة بعدما تم تمليك البحر والجو والبر عن طريق الريع لاسر معروفة
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28
2 - amine الأحد 23 شتنبر 2018 - 15:09
مطلب مشروع ، إتركو الناس تضبر على راسها ، راكم موفرتو والو لهاذ الشعب المغلوب على أمره
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3 - adil الأحد 23 شتنبر 2018 - 15:09
دولة أنانية ، لا تريد خيرا لشباب اليوم
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18
4 - عمر الأحد 23 شتنبر 2018 - 15:12
عاجبكوم هادشي ألمسؤولين حتى واحد ما باغي يعيش معاكم أش تاتسناو تخويو الكراسى
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19
5 - مهاجر الأحد 23 شتنبر 2018 - 15:14
انها ليست حكاية من نسل الخيال بل حقيقة ايها الاخوة. في الاسبوع الماضي وصل شابين من الاسرة الى الضفة الاخرى بلا درهم و لا فرنك. الامر فيه ان.. المغرب فتح على اروبا ابواب جهنم و الامر بدأ بعد التصديق على التجنيد فهل من المحللين من يفسر ما يحدث في هذا البلد؟ قامت القيامة يا لطيف الله
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16
6 - الحاج بوشيخيخي عبد الله الأحد 23 شتنبر 2018 - 15:14
كولشي باغي يهرب تقول رانا عايشين في حرب طاحنة وفين هي الثروة ?????
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15
7 - غوبر فريد الأحد 23 شتنبر 2018 - 15:16
نتيجة حتمية لسياسة نيني يامومو وتوزيع الوعود والاحلام وتكريس الحكرة وسيطرة لوبي الفساد السياسي والسلطوي وتفشي الفساد والرشوة واللاعقاب واللامسائلة وتكريس العام زين وكلشي بخير بتجاهل مختلف الأزمات الخطيرة .
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9
8 - youssef b الأحد 23 شتنبر 2018 - 15:17
السؤال الذي يجب على الدولة ان تسأل نغسها،لماذا يفضل المواطنين الهجرة الى اسبانيا وعدم البقاء في المغرب؟،لماذا الاسباني يعيش احسن من المغربي رغم ان المغرب فيه ثروات طبيعية اكثر من اسبانيا؟
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9 - مغربي قح الأحد 23 شتنبر 2018 - 15:19
ربنا اخرجنا منها فان عدنا فإنا ضالمون.
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10 - أستاد الأحد 23 شتنبر 2018 - 15:23
انا أستاد قضيت سنوات في التعليم بأجر لا يتعدى 5500 درهم لاتوفر لي عيش كريم أفكر في الحريك
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11 - مصطفى كاراطيكا الأحد 23 شتنبر 2018 - 15:23
من حق الشباب يحلم بالهجرة خير ليه ميتدفن في المغرب وهو على قيد الحياة واي حياة ذل ومعاناة و كلوشي غادي ضدو
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12 - وطني الأحد 23 شتنبر 2018 - 15:24
ان من بين العوامل الرئيسية التي رفعت من وتيرة هده الهجرة مؤخرا هي التجنيد الاجباري التي طرحت وصودق عليها في ظرف لا يتعدى 20 يوما
لان الشباب ينتظرون من المسؤولين اصحاب القرار معالجة مشاكلهم من الجدر و بالطرق الحقيقية فإدا بهم زادوا الطين بلة بالتجنيد الاجباري
المرجو معالجة مشاكل شبابنا بالطرق الحديثة والاقتداء وراء بعض الدول التي تقدمت في هدا المجال مؤخرا
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13 - naciri الأحد 23 شتنبر 2018 - 15:24
وا حسرتاه على الشباب المغربي المانيا تشتري الشباب بوزنه ذهبا والمغاربة يباعون برخص التراب لو فتحت الحدود لن يبقى في المغرب الا النواب والوزراء ولن يتعدى المائتين
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14 - طنجاوي الأحد 23 شتنبر 2018 - 15:25
شكون يشرحلي كيفاش زودياكات كيدورو فالشواطئ فالشمال ، بلا تدخل ديال السلطات .
( الله يحفظ الشباب لي غامرو و الله يجازي لي كان السبب ) .
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15 - محمود الأحد 23 شتنبر 2018 - 15:25
القانون الألماني لا يجرم الهروب من السجن و يعزي ذلك الى ان الهروب و الطموح للحرية غريزة في اي كاءن حي ،الإسبان هم أولى بمحاربة الهجرة السرية مع ذلك يستقبلونهم .لا تستغربوا اذا سمعتم ان الحكومة المغربية أصدرت قانونا تمنع المغاربة من قضاء حاجتهم .
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16 - Samir الأحد 23 شتنبر 2018 - 15:27
حتى مشً ما هرب من الدار العرس، كو كان الخير في الدار حتى واحد ما يخوي. حلو باب القفز خلي الطير يطير بعيد و يشم نسيم الحرية. الانسان المغربي كطائر الحسون ، مسدود عليه في قفز ضيق. العفووووو.
انشري يا هسبريس الله يرحم الوالدين
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17 - ناصح امين الأحد 23 شتنبر 2018 - 15:29
اما ان توفروا للناس ما يجدوه في الضفة الاخرى من شغل باجور جيدة ومسكن يتناسب مع امكانياتهم واطعمة ذات جودة عالية وباثمة مناسبة ورعاية صحية وتعليم في المستوى او اتركوا الناس وشأنهم

الهجرة الى اوربا كلها منافع لكم ، فهي تنقص من عدد المطالبين بالشغل والصحة والتعليم الخ ، وترفع رصيد المغرب من العملة الصعبة

وبدل افشال محاولات الهجرة التي لا تؤدي احدا نظفوا شوارعنا ممن يذبح البشر كما تذبح الخرفان في العيد
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18 - لطيفة الأحد 23 شتنبر 2018 - 15:29
خلليوهوم امشيو ابنيو مستقبلهم الله اسهل عليهم مساكن
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19 - الموت ولا الم... الأحد 23 شتنبر 2018 - 15:29
الشباب الذين سيمتطون الأمواج للهجرة هم كثيرون وشاهدنا ما هي كل الوسائل التي يستعملونها من بينها التعلق بالشاحنات التسلل ال البواخر الدولية استعمال قوارب مهترئة، ولاكن لسوء الحظ نسبة كبيرة تموت بالدهس تحت العجلات أو تسقط من حافة الباخرات أو تختنق في أماكن ضيقة أو بسبب البرد القارس أو الحرارة المرتفعة على أي يبدو أن هذه الزوارق المطاطية والسريعة تقوم بعمل نبيل رغم انه غير قانوني حيث توفر على الأقل نوعا ما من السلامة في المغامرة مقارنتا مع اولائك الشبان الذين قضوا اسبوعا كاملا وهم تائهين في وسط البحر....
مؤخرا ضهرت صورا مرعبة لجثث شبان في وسط البحر وهي عالقة، من المرجح أنهم غادروا من الريف في الأسابيع الماضية...انها هول الكارثة ولاكن حكومة العثماني صماء
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