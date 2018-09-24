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الرئيسية | مجتمع | جمعية الرحالة تنظم حملة للتبرع بالدم بطنجة

جمعية الرحالة تنظم حملة للتبرع بالدم بطنجة

جمعية الرحالة تنظم حملة للتبرع بالدم بطنجة
هسبريس من طنجة
الاثنين 24 شتنبر 2018 - 03:55

نظمت جمعية الرحالة لهواة المشي، بمركز تحاقن الدم بطنجة، حملة التبرع بالدم تحت شعار "مشاة في طرق الخير".

زهير حمان، رئيس الجمعية، أوضح لهسبريس أن عملية التبرع، التي استمرت حوالي 5 ساعات متواصلة بمشاركة 50 متبرعا، "جاءت إثر الخصاص الذي يعرفه مركز تحاقن الدم، خصوصا بعد انقضاء فترة الصيف وما تعرفه مدينة طنجة من حوادث متنوعة جراء الاقبال السياحي الكبير عليها".

كما أورد المتحدث أن 45 عضوا من الجمعية تمكنوا فعلا من التبرع بالدم، بينما تعذّر على خمسة أعضاء آخرين الانخراط في هذه الحملة الاجتماعية الخيرية لأسباب مختلفة كالرضاعة واستعمال الدواء وغيرها.

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