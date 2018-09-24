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الرئيسية | مجتمع | أساتذة متعاقدون يرفضون تفكيك المدرسة المغربية

أساتذة متعاقدون يرفضون تفكيك المدرسة المغربية

أساتذة متعاقدون يرفضون تفكيك المدرسة المغربية
إبراهيم مغراوي من مراكش
الأحد 23 شتنبر 2018 - 23:54

عاد الأساتذة المتعاقدون بجهة مراكش آسفي، الأحد، إلى الاحتجاج من جديد بتنظيم مسيرة انطلقت من باب دكالة وجابت أهم شوارع مدينة مراكش، تنديدا بنظام التعاقد.

ورفع المحتجون لافتات تحمل عبارات تندد بالنظام المذكور، من قبيل "لا للتعاقد لا لتفكيك المدرسة"، و"الادماج في الوظيفة"، و"قم للمعلم وفّه التبجيلا"، تعبيرا عن استنكارهم لهذه الصيغة من العمل التي وصفوها بأنها "أخطر مخطط تصفوي تخريبي يستهدف تكريس الهشاشة وتخريب المدرسة العمومية"، كما رددوا شعارات من قبيل "ما دار والو ما دار والو.. أمزازي يمشي بحالو".

المسيرة التي عرفت مشاركة أساتذة من كل مناطق جهة مراكش أسفي، كأسفي وقلعة السراغنة والصويرة والرحامنة واليوسفية، وعرفت إنزالا أمنيا كبيرا، طالبت بالإدماج الفوري لهذه الفئة من نساء ورجال التعليم الذين فرض عليهم التعاقد في سلك الوظيفة العمومية، ودعت الحكومة إلى الرجوع إلى نظام التوظيف عن طريق المباراة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - hamid zahouri الاثنين 24 شتنبر 2018 - 00:13
وجب إنقاذ التعليم من الهاوية. ..الأمور لا تبشر بالخير. .و الخطوة الأولى إدماج الأساتذة المتعاقدين لأن الإستقرار يعني العطاء. ..
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