أساتذة متعاقدون يرفضون تفكيك المدرسة المغربية

إبراهيم مغراوي من مراكش

عاد الأساتذة المتعاقدون بجهة مراكش آسفي، الأحد، إلى الاحتجاج من جديد بتنظيم مسيرة انطلقت من باب دكالة وجابت أهم شوارع مدينة مراكش، تنديدا بنظام التعاقد.

ورفع المحتجون لافتات تحمل عبارات تندد بالنظام المذكور، من قبيل "لا للتعاقد لا لتفكيك المدرسة"، و"الادماج في الوظيفة"، و"قم للمعلم وفّه التبجيلا"، تعبيرا عن استنكارهم لهذه الصيغة من العمل التي وصفوها بأنها "أخطر مخطط تصفوي تخريبي يستهدف تكريس الهشاشة وتخريب المدرسة العمومية"، كما رددوا شعارات من قبيل "ما دار والو ما دار والو.. أمزازي يمشي بحالو".

المسيرة التي عرفت مشاركة أساتذة من كل مناطق جهة مراكش أسفي، كأسفي وقلعة السراغنة والصويرة والرحامنة واليوسفية، وعرفت إنزالا أمنيا كبيرا، طالبت بالإدماج الفوري لهذه الفئة من نساء ورجال التعليم الذين فرض عليهم التعاقد في سلك الوظيفة العمومية، ودعت الحكومة إلى الرجوع إلى نظام التوظيف عن طريق المباراة.