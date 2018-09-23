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الرئيسية | مجتمع | حناجر "الأساتذة المتعاقدين" تصدح برفض الترسيب وتلوح بالتصعيد

حناجر "الأساتذة المتعاقدين" تصدح برفض الترسيب وتلوح بالتصعيد

حناجر "الأساتذة المتعاقدين" تصدح برفض الترسيب وتلوح بالتصعيد
هسبريس - نور الدين إكجان (صور: سهيل الرميدي)
الأحد 23 شتنبر 2018 - 19:20

امتثالا لقرار "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، كانت جهات المملكة صباح الأحد على موعد مع وقفات احتجاجية متفرقة للأساتذة المتعاقدين، الذين يطالبون بالتراجع عن خطة التعاقد وترسيمهم في الوظيفة العمومية، إسوة بزملائهم الذين يمارسون قبل دخول نظام التعاقد حيز التطبيق، رافعين شعار "نعم للإدماج، لا للترسيب وطرد الأساتذة".

الاحتجاجات التي نظمت أمام أكاديميات أكادير ومراكش والدار البيضاء وطنجة، وغيرها، سُجلت كذلك أمام وزارة التربية الوطنية بالعاصمة الرباط، حيث حج الأساتذة من مختلف المؤسسات التعليمية بجهة الرباط سلا القنيطرة للاحتجاج على "سياسة الآذان الصماء التي تنهجها وزارة التربية الوطنية" ضد مطالبهم، وتنديدا بتصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، بخصوص وضعية المتعاقدين.

وقفة الرباط التي حضرها الأساتذة مرتدين لوزرهم البيضاء وواضعين شارات حمراء، رفعت خلالها شعارات قوية منددة بضرب مجانية التعليم ومطالبة بالإدماج الفوري للأساتذة المتعاقدين، من قبيل: "علاش جينا واحتجينا .. الادماج لي بغينا"، و"صمدو صمدو للادماج .. صمدو صمدو للترسيم"، و"ومن هنا مغانمشيش .. وبالإدماج يمشي كلشي"، مشددين على ضرورة فتح قنوات الحوار مع وزارة التربية الوطنية.

رجاء آيت سي، أستاذة متعاقدة، قالت إن "هذه المحطة النضالية تأتي في سياق تنزيل البرنامج النضالي المُسطر سلفا من طرف التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، مضيفة إلى أن "مطالب الأساتذة واضحة ومشروعة يتقدمها إسقاط التعاقد، والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية".

وأبرزت آيت سي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "العديد من الأساتذة المرسبين معتصمون أمام مقر الوزارة منذ أزيد من أسبوعين، لا لشيء سوى لإنصافهم، بعد أن اجتازوا امتحاناتهم الكتابية والشفوية، ثم وجدوا أنفسهم عرضة للضياع".

وأردفت المتحدثة أن "تصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، بخصوص وضعية المتعاقدين، هدفها هو التشويش وزرع أحلام واهية في صفوف الأساتذة"، مشيرة إلى أنهم لن يتنازلوا عن مطالبهم، وسيسطرون خطوات تصعيدية مستقبلا تزامنا مع المجلس الوطني المقبل.

بدوره، قال ناصر اليزيدي، أستاذ متعاقد، إن "الأساتذة يرفضون مخطط السخرة والعبودية الذي يسمى التعاقد"، مضيفا: "لن نتنازل عن حقوقنا وعن المدرسة العمومية التي تتجه نحو الإفلاس وإنهاء المجانية".

واعتبر المتحدث أن "مخطط التعاقد هجوم على أبناء الشعب وحقهم في التعليم"، مؤكدا أن "كل هذه الاحتجاجات التي بوشرت ستليها معركة أكبر، ينتقل فيها الأساتذة إلى التنسيق مع الإطارات ومع آباء وأولياء التلاميذ".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - نبض الشارع الأحد 23 شتنبر 2018 - 19:28
غريب أمر هؤلاء المتعاقدين..لا نعرف بالضبط مايريدون .فاقد الشيء لا يمكن ان يعطيه كيف لفوجي 2016 و2017 ان يعلموا اطفالنا وهم غير مكونين ولا يعرفون من البيداغوجيا والديداكتيك الا الاسم لكن حتى الدولة تتحمل المسؤولية في وضع عقد مع جحافل من المعطلين والحرفيين واصحاب الاعمال الحرة دون والنتيجة مع الاسف مزيدا من تعقيد الامور في المنظومة المعطوبة.
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-5
2 - طالب الأحد 23 شتنبر 2018 - 19:33
اتمنى تفعيل التعاقد على شغيلة الاطباء ولن ترى من يتظاهر ضده خاصة مع تحفيزات مالية ,, لانه في صالحهم وصالح الوطن
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-3
3 - درواس من فاس الأحد 23 شتنبر 2018 - 19:36
يجب محاكمة بنكيران على الاحتقان اللي وصلت اليه البلاد..مستقبل البلد يلفه الغموض في ظل سياساته التفقيرية اللي بداها هادي 8 سنين فجميع القطاعات الاجتماعية. كيف للمرء الحديث عن جودة التعليم في ظل نهج الدولة لسياسة التهميش و الحيف و اقصاء حقوق من أوكلت اليهم مهمة تنزيل الاصلاح و الارتقاء بالمنظومة كاملة..الله يدير تاويل ديال الخير و صافي.
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-2
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