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الرئيسية | مجتمع | مسيرة حاشدة تنتفض ضد الإجرام بسلا .. والساكنة تنشد تدخل الملك

مسيرة حاشدة تنتفض ضد الإجرام بسلا .. والساكنة تنشد تدخل الملك

مسيرة حاشدة تنتفض ضد الإجرام بسلا .. والساكنة تنشد تدخل الملك
هسبريس من الرباط (صور: ياسين بنميني)
الأحد 23 شتنبر 2018 - 16:00

وسط حضور أمني كثيف، تظاهر المئات من سكان حي القرية بمدينة سلا، اليوم الأحد، بعد الجريمة البشعة التي أدت إلى قتل شاب في مقتبل العمر. وطالب المتظاهرون بإنقاذ قرية ولاد موسى من براثن الإجرام، وتوفير خدمات صحية تليق بالمواطنين.

وكانت مدينة سلا اهتزت قبل أيام على وقع جريمة إقدام أربعة أشخاص على قتل شاب في مقتبل العمر، بطريقة تفوق في بشاعتها جرائم القتل في أفلام الرعب، حيث عمد الجُناة إلى قطْع أطراف الضحية، قبل الانتقال إلى الإجهاز عليه بذبحه من الوريد إلى الوريد.

ورفع المحتجون شعارات غاضبة من قبيل: "الشعب يريد إسقاط الإجرام"، و"نريد سلا بدون إجرام"، "وبالروح بالدم نفديك يا شهيد"، و"مستشفيات بدون طب ولا طبيب"، و"لا للحكرة"، و"سلمية سلمية لا حجرة لا جنوية".

وقالت محتجة غاضبة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: "نحن نطلب من الملك محمد السادس أن يعطي لقرية ولا موسى حقها في التطبيب والمرافق الإدارية والأمنية"، ودعت المتحدثة السلطات الأمنية إلى الاستجابة إلى شكايات المواطنين "قبل أن تقع الفأس في الرأس".

وأضافت: "حنا عيالات أرملات وخايفين على وليدات القرية من الكريساح، راه كاين اللي كتمشي دير الميناج مع السادسة صباحاً ويقدر واحد مسخوط يخرج يقتلها"، قبل أن تشير إلى أن عددا من قاطني الحي لا يستطيعون الذهاب باكرا إلى مقرات عملهم بسبب الخوف من الإجرام.

وطالب المحتجون بخلق مناصب شغل بالمنطقة لامتصاص بطالة الشباب العاطل، وأكدوا أن ارتفاع الإجرام له علاقة وطيدة بعدم وجود فرص عمل، خصوصا في مدينة تُعد واحدة من المدن المغربية التي ينتشر فيها الإجرام.

في مقابل ذلك، أشاد محتجون بالجهود الأمنية المبذولة لتوفير الأمن لساكنة مدينة سلا، وقال أحد المواطنين في تصريح لهسبريس: "الأمن موجود بنسبة 90 في المائة بمنطقة سلا"، مضيفا أن "عناصر الأمن شرفاء ويقومون بواجبهم، ولكن هناك من يتلاعب بالملفات في المحكمة".

وكانت والدة الضحية قالت إن ابنها اضطر إلى مغادرة البيت حوالي الساعة الثالثة والنصف من يوم السبت الماضي، بعد أن توالت تهديدات الجناة الذين ظلوا يلاحقونه منذ مدة، قاصدا مدينة القنيطرة لزيارة أخته، وكان ينوي مغادرة سلا والاستقرار في الرباط حيث يعمل، حفاظا على حياته.

"قال لي لا أستطيع أن أمكث هنا في مدينة سلا بالقرب من هؤلاء المجرمين"، تقول والدة الضحية، مضيفة أنه "تفاجأ بالجناة يطاردونه في الشارع، واضطر للفرار، لكنَّ قواه خارت وسقط أرضا، لينقضوا عليه ويُشهروا أسلحتهم البيضاء في وجهه، قبل الشروع في تمزيق أطرافه وينهوا جريمتهم بتصفيته".

وأضافت الأم أنها حاولت مرارا أن تثني الجناة عن إلحاق الأذى بابنها، بعد أن توالت تهديداتهم له، لكنهم أصروا على تنفيذ جريمتهم، قائلة: "ذهبت عندهم وتحدثت معهم، وكان جوابهم: سنقتله!"، كما اشتكت أمرها إلى والد أحد الجناة، وكان جوابه: "أنا ولدي خايب، إيلا قالّك يْقتل يْقتل!".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (37)

1 - السلاوي الأحد 23 شتنبر 2018 - 16:26
شكون ناض ليكم من النعاس.... ا والله لا تغيرت شي حاجة... البلاد ميؤوس منها..
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41
2 - انشري يا عزيزتي الأحد 23 شتنبر 2018 - 16:28
واش كاضحكو على راسكم قرية ولاد موسى تساوي الاجرام نتوما كاتصدرو الاجرام الأحياء الأخرى والرباط وووووو سكتور 4 و 5 و 6 مصائب دوار جبالة الله يحفظ منو وزيد وزيد
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16
3 - القتال الأحد 23 شتنبر 2018 - 16:28
القتال سيستمر في ظل عدم وجود فرص عمل...معرفتش علاش ولا فاس وسلا ميهاجروش بحال الشرق وابشمال خلاو لبلاد تصفر
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20
4 - brahim الأحد 23 شتنبر 2018 - 16:29
نعم إن القرية أولاد موسى معروف بالاجرام. وكذلك بعض الأحياء في حي انبعاث والواد. نتمنى أن يشمل الأمن جميع الأحياء السكنية في المملكة
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25
5 - hind الأحد 23 شتنبر 2018 - 16:30
البوليس حاظر بكثافة باش يقمع الناس مايعرفش يدير خدمتوا الخرى في محاربة الجريمة ؟
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31
6 - aziz580 الأحد 23 شتنبر 2018 - 16:31
للأسف المغرب أصبح منذ سنين متسيب وضحايا الإجرام ازداد بشكل رهيب جدا اينما رحلت الحمام المدارس حافلات النقل طاكسيات مقاهى أمام بيتك سياح و...و...إلخ الأمن غير كافي لردع المشرملين ودو السوابق أصبحت لدينا صورة خيبة للعالم معدل الجريمة في ارتفاع كل يوم ليس بالنهب والسرقة بل تعدى ذالك الدبح والقتل والاغتصاب ولا ننسى ايضا الانتحار هاعلاش بنادم فضل يموت في البحر حارك ولا يموت فبلادو مقتول
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27
7 - خليلوفيتش الأحد 23 شتنبر 2018 - 16:31
مما أثار إنتباهي هي الجملة الأولى (وسط حضور أمني كثيف،)لماذا لا يكون هذا الحضور الأمني دائما لحماية المواطنين و السهر على سلامتهم الجسدية و ممتلكاتهم و لا فالحين غير فالحضور فالمظاهرات و سليخ الشعب إلى دوا على حقو
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26
8 - rodéo الأحد 23 شتنبر 2018 - 16:31
تقاعس رجال الأمن و في بعض الأحيان جبن بعض رجال الأمن سبب في مقتل الشاب هل لهذا السبب نؤدي ضرائبنا ؟ حتى ينعم رجال الأمن بأجر سخي و راحة البال ؟
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28
9 - موحا الأحد 23 شتنبر 2018 - 16:32
نطلب من الإدارة العامة للأمن الوطني أن تتعامل مع المجرمين كما تعاملت مع الارهابيين لانها تعلم بأن فلان سيقوم بعمل إرهابي وتتدخل قبل أن يحصل شيء لهدا يجب أن تتدخل ضد المجرمين قبل أن يقوموا بجرمتهم
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21
10 - نوميديا الأحد 23 شتنبر 2018 - 16:32
دولة تريد المونديال الذي هو شىء ثانوي و ثمرة العمل بعد الصحة و التعليم و السكن و الأمن. الشعب يطالب، الحق لا يطالب به الحق ينتزع. لكن في دولةً محكومة باسم الدين مًن اجل الدنيا و فيها قضاء يقضي علىً العدالة فحدث ولا حرج. الاعراب ينتقدون اسرائيل وًهم ليس لديهم حتى مراحيضها
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24
11 - عادي الأحد 23 شتنبر 2018 - 16:33
لا المواطن يستطيع اقامة امنه بنفسه و لا امن يدير لهيبا تاعو فلبلاد
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15
12 - سلاوي ولد القرية مهاجر الأحد 23 شتنبر 2018 - 16:33
صراحة يجب إعادة النظر في الأحكام القضائية..... ، "حمل السلاح الأبيض بدون سبب عقوبة سجنية مدتها 5 سنوات" و الله و طبق حتى المنحرف قبل مايهز معاه السلاح الأبيض يبقى يفكر و يعاود فتلك العقوبة
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17
13 - اولاد امحمد الأحد 23 شتنبر 2018 - 16:34
والله إن الحل بيد مسؤولينا، ولكن إرضاءا للمنظمات الحقوقية الدولية وابتعادا عن تعاليم ديننا الاسلامي الحنيف ها هو الشعب يعاني أشد المعاناة مع هؤلاء اللصوص وقطاع الطرق والمجرمين
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15
14 - مواطن مغربي الأحد 23 شتنبر 2018 - 16:35
خرجوا المواطنين يطالبون بسلمية للحصول على الأمن...
وفعلا فقد حضر الأمن إستعدادا لقمع التجمهر كما توضح الصور
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15
15 - omar الأحد 23 شتنبر 2018 - 16:36
حالة الخوف واللاأمن أصبحت تسود مختلف ربوع البلاد.تشديد القبضة الأمنية والعقوبات الزجرية وإخضاع الجناة للأعمال الشاقة والتجنيد هو الكفيل بالردع(ديك الساعة نشوفو داك ولدك الخايب يولي حمل وديع،حيت عمرو يحلم بالحرية)
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16 - مواطنة 1 الأحد 23 شتنبر 2018 - 16:37
الأمن حق لكل المواطنين ، الكل يأدي ضرائب من أجل ذلك ، وعندما تصل الأمور لهذا الحد من الإجرام ويصبح المواطن مهدد هو وعائلته يجب محاسبة المسؤولين عن الأمن وعن عدم القيام بمهامهم من أجل ضمان الأمن لكل المواطنين ، هذه مهمتهم ولأجل ذلك يتقاضون رواتبهم . ما هذا البلد الذي ينتشر فيه الفقر والاجرام ؟
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17 - وعييييييقوا... الأحد 23 شتنبر 2018 - 16:37
أيها المسؤولين امننا و رزقنا و تطبييبنا و تعليمنا أمانة في عنقكم و لم نتسامح معكم امام الله ...
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7
18 - مواطن في المهجر الأحد 23 شتنبر 2018 - 16:39
البلاد مشات...غير الله يحفظ و صافي...الناس ما قدراتش طاب بحقوقها..ولاو عاطيينها للحريك..المسؤولين مازال مهداهمش الله. ها حنا كنجنيو ما حصدنا...
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8
19 - ايت الراصد:المهاجر الأحد 23 شتنبر 2018 - 16:39
باختصار عندما يطالب الشعب بالامن على الأرواح والممتلكات فهذا له مغزى واحد ان الشعب المستضعف يعيش في خوف عام وهذا مايسمى بسياسة ضبط الخوف او التخويف /fear control
اذن فالهجرة الى ارض الامن والامان هي الحل، وهذا مايحدث الان بقوة بالمملكة السعيدة نعم سعيدة لهم وحدهم لاشريك لهم!؟؟؟
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8
20 - بوحاطي الأحد 23 شتنبر 2018 - 16:40
ما ضاع حقه غدا ياخده يوم القيامة امام الله و زيادة و حتى الدين اوصلوا البلاد الى هدا التسيب سيكفيهم الله عن شرهم
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21 - ht.brahim الأحد 23 شتنبر 2018 - 16:40
سياسة المدينة. يجب عدم السماح للمدن بأن تتجاوز حد معينا في نموها و كثافتها . وذلك ب : - منع التوسع العمراني. خلق مدن قمرية لا يقل بعدها عن المدينة الام عن 50km. منع الهجرية القروية إلا بشروط. تشجيع الهجرة المعاكسة نحو البادية وذلك باستصلاح أراضي فلاحية ومنحها لأصحاب الشهادات المعطلين وتحسين ضروف العيش بالبادية. تحديد النسل. إعادة النضر في العقوبات الحبسية خاصة في حالة العود. تحويل جعل النظام التعليمي نظاما شبه عسكري. خلق فضاءات و حدائق واسعة ومناسبة للكثافة السكانية... وكل هذا ممكن إذا انخفضت درجة الفساد العمومي والخصوصي فتصبح سلا مثل سويسلا.
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22 - امين مغربي الأحد 23 شتنبر 2018 - 16:40
الامر واضح بما ان السجن اصبح عندهم مريح احسن من منازل اهلهم فلماذا لا يقتلون ويعترضون سبيل المارة . هؤلاء المجرمون هم الذين يحق لهم التجنيد الإجباري كي يتركون الكسل ويخدمون الوطن .
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23 - براهيم الأحد 23 شتنبر 2018 - 16:40
La prison n'est plus une solution pour mettre fin à cela, et le manque d'effectif et de moyen aggravent les choses...nous devons réfléchir à une solution car si nous perdons la sécurité notre pays deviendra pire qu'une forêt
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24 - خالد الأحد 23 شتنبر 2018 - 16:41
اقسم باللّه اتصل احيانا بالشرطة للحصور الى حي الازدهار ب م ع مكناس ،،،يقولون مرحبا..المخدرات و السكر العلني والتجمع ليلا ممّا يستحيل معه النّوم...
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25 - محمد مرضي الأحد 23 شتنبر 2018 - 16:41
علامات خطيرة جدا على تفكك هذا البلد، على المسؤولين أن يستيقظوا، المغرب قنبلة قد تنفجر في اي لحظة. الله يحد الباس
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26 - مواطن. الأحد 23 شتنبر 2018 - 16:42
المشكل في التشريع يجب علي المشرع المغربي ان يشدد العقبات على المجرمين بسنوات طويلة مع الاعمال الشاقة والحكم على تجار المخدرات بالاعدام كما هو معمول به في بعض الدول لكان انتها المشكل.
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27 - Abdelhak الأحد 23 شتنبر 2018 - 16:42
نعم هذا مطلب رئيسي ومن حق الشعب أن ينادي بهذا. لقد فقدنا الثقة في كل المكونات يجب تذخل الملك لأن الشعب أصبح يشعر بالاحتقار من الجهات المعنية.
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28 - عبد السلام اطراشلي الأحد 23 شتنبر 2018 - 16:44
أين أولائك الذين منحتهم اصواتكم يوم جاؤوا يستعطفينكم أو يشترون منكم اصواتكم وكنتم تقبلون بذلك. ألم يعدوكم بتوفير الشغل والأمن والأمان؟ لما ذا لا تحتجون عليهم وتحاسبوهم على الوعود التي وعدوكم بها. إذا كانت المجالس المنتخبة غير قادرة على حماية منتخبيها '' فنغصوا ''عليهم حياتهم في بيوتهم، في المقاطعة، في الشارع وفي كل مكان حتى ''كرهوهم ''في الترشح للانتخابات.
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29 - مهدي الأحد 23 شتنبر 2018 - 16:46
الوطن بيد الله سويرتي تسلك الكل متدمر مستاء متشائم من مستقبل البلاد اللهم أبدلنا حالا أحسن من حاضرنا
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30 - ali الأحد 23 شتنبر 2018 - 16:46
تحقيق امن المواطنين حق مشروع يكفله الدستور .... الغريب في الامر هو انه على السلطات الامنية في الحالات المشبوهه التحرك قبل وقوع الفعل الاجرامي بغية تفاديه و ليس العكس ؟ فحين أن التقصير فبلاغات متعلقة بحياة او موت شخص يتم اهمالها هذا يعد لا مبالاة بقيمة المواطن المغربي . و تحية لرجال الامن الشرفاء و تضحياتهم .
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31 - Merci الأحد 23 شتنبر 2018 - 16:47
الالاف هاجرت من البادية الى سلا رغم انها لا تتوفر على مصانع كثيرة ,سلا وفاس مدينتان تعانيان من نفس المشاكل:بطالة مرتفعة تعطي اجرام كبير.هجرة قروية ضخمة تعطي احياء عشوائية,غياب دور للشباب ومكتبات وقاعات رياضية بسبب سياسة تخصيص الملايير فقط لبناء المساجد
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32 - منال الأحد 23 شتنبر 2018 - 16:48
يجب زيادة في عدد مخافر الشرطة في القرية لكتافة سكانها مع خدمة المواطن الفعلية واعطاء اهمية في ميدان الصحي نضرا لاهماله الكبيرررررر في المغرب
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33 - karim الأحد 23 شتنبر 2018 - 16:48
ا لدار البيضاء كذلك مملوءة بالمجرمين والمشرملين واصحاب سيليسيون والمتسكعين خاصة في الاحياء الشعبية كسيدي مومن حي التشارك , حي زرهون 1 بالدار البيضاء هناك مجرم خطير يشم السيليسيون ويحمل سيفا ويهدد سكان ومحلات تجارية . ورجال اعوان السلطة يعرفون جيدا الشماكرية واصحاب الشمة ديال السيليسيون. والا فالمغاربة كلهم سينزلون الى الشارع ويتضاهرون ضد الاجرام.
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34 - محمد السني الأحد 23 شتنبر 2018 - 16:50
اكيد , بلد يسير الى ما لا تحمد عقباه. بلد يسير الى المجهول...
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35 - Hassane الأحد 23 شتنبر 2018 - 16:50
اتمنى من المسؤولين تدارك الوضع المغرب على صفيح ساخن
صدق من قال الضغط يولد الانفجار... شخصيا اضنه بركان
بالدول الديموقراطية عند فشل مسؤول سياسي او اداري او ايا كان يقدم استقالة و يرفقها باعتدر و في بعض الاحيان يحاسب.... اما نحن فيجيد من فلسفته و تجارته بالوهم
اليوم ليس كالامس الشعب اصبح يعي حقوقه ولا كلام في المقاهي و في جل الامكن سوى سخط على المسؤولين
مهزلة ان ترى المواطنين يطلبون سوى ابسط الحقوق الامن الصحة التعليم العمل
شبابنا اليوم هم من اقدموا على الاستقالة من الوطنية بقصدهم البحر لكن الى متى... ?
و ما يزيد الطين بلة هو ان ترى المدينتين السليبتين سبتة ومليلية في ازدهار و نمو و امن ووووو رغم تواجدهم على تراب الوطن... يعني المشكل ليس في الوطن او التموقع الجغرافي المشكل الحقيقي في التسيير و السرقة و النهب و التستر على المفسيد
لا حياة لمن تنادي الحصول تداركوا قبل ان تدركوا...
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36 - chouaib tanger الأحد 23 شتنبر 2018 - 16:51
الامن كايحضر بكثافة غير وقت يكزن الشعب يطالب بحقوقو!!!!
هاد الامن فين كان نهار السيدة مشات ديكلارات بلي حياة ولدها معرضة لخطر القتل على يد مجرمين... ولا انتم متبعين المقولة ديال حتى يتزاد و نسميوه سعد راه حشوما و على الدولة اخذ هذه الوقائع بجدية ومعاجلتها رغم اننا عارفين ماغادي يكون والو ولكن الضغط يولد الإنفجار قد يأتي بأي وقت فحذار يا دولة الوعود و الأكاذيب وسياسة توهيم الشعب لن تجدي و حبل الكذب قصير.
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37 - Haj الأحد 23 شتنبر 2018 - 16:53
هده الظاهرة أصبحت معروفة في بعض المدن في المغرب هدا رأيته كدلك في 04 عصابة تطارد شخصا بي جميع أنواع الأسلحة في غياب الأمن وفي الآخير ثم كسر السيارات وتعدو على النوافد والسبب هو الأمن والغريب بقرب قشلة بورنازيل واش القشلة والمخزنية لي فيها نعسين او المدربيين غير على الثرانات والمثقفين
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