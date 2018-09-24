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الرئيسية | مجتمع | صغار أمتار يستفيدون من إعذار جماعي بشفشاون

صغار أمتار يستفيدون من إعذار جماعي بشفشاون

صغار أمتار يستفيدون من إعذار جماعي بشفشاون
أيوب صدور من شفشاون
الاثنين 24 شتنبر 2018 - 04:35

احتضن المركز الصحي الجماعي لأمتار بإقليم شفشاون، الأحد، عملية ختان استفاد منها أطفال ساكنة الجماعة القروية والمداشر القريبة منها التي تعاني من الهشاشة الاجتماعية وصعوبة الولوج إلى الخدمات الصحية.

النشاط الإحساني رأى النور بمبادرة تقف وراءها جمعية "الساحل للتنمية"، بتعاون مع جمعية "الأوراش الاجتماعية المغربية" و"منتدى الصداقة والتواصل والعاملين الاجتماعيين" و"منتدى التواصل الثقافات"، بتنسيق مع مندوبية وزارة الصحة بإقليم شفشاون.

العملية الخيرية التي احتضنها المركز الصحي الجماعي سالف الذكر، جاءت بدعم من المجلس الجماعي أمتار، وعرفت إقبالا مكثفا من طرف الراغبين في الاستفادة.

وفي هذا الصدد، قال محمد أبو يعلى، رئيس جمعية الساحل للتنمية، إن عدد المستفيدين بلغ 115 طفلا، مضيفا أنه تم تمكين الأسر من ملابس ولعب بهدف إدخال الفرحة والسرور على قلوب الفئات المستهدفة ورسم البسمة على وجوه الصغار.

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