24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|24
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:48
|07:14
|13:25
|16:46
|19:26
|20:40
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- فصول تعزز التعليم الأولي بين الدار البيضاء وسطات
- "العزيف".. تجربة روائية ترحل بالقارئ إلى عوالم الواقعية السحرية
- "حقائب الأموال" تغري المغاربة .. وملايير وهمية تتبخر في السماء
- الدرك يحجز 110 لترات من "الماحيا" بأيت أورير
- الوجه الآخر لمدينة أصيلة يخدش سُمعة "جوهرة الشمال المغربي"
عائلات ريفية تتوجس من مصير عشرات "الحراكة" صوب إسبانيا (5.00)
الجالية الصحراوية بإسبانيا تتمرد على قرارات قيادة جبهة البوليساريو (5.00)
شباب يطالبون بالهجرة السرية ومافيات التهريب تُروّع شمال المملكة (5.00)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
صغار أمتار يستفيدون من إعذار جماعي بشفشاون
احتضن المركز الصحي الجماعي لأمتار بإقليم شفشاون، الأحد، عملية ختان استفاد منها أطفال ساكنة الجماعة القروية والمداشر القريبة منها التي تعاني من الهشاشة الاجتماعية وصعوبة الولوج إلى الخدمات الصحية.
النشاط الإحساني رأى النور بمبادرة تقف وراءها جمعية "الساحل للتنمية"، بتعاون مع جمعية "الأوراش الاجتماعية المغربية" و"منتدى الصداقة والتواصل والعاملين الاجتماعيين" و"منتدى التواصل الثقافات"، بتنسيق مع مندوبية وزارة الصحة بإقليم شفشاون.
العملية الخيرية التي احتضنها المركز الصحي الجماعي سالف الذكر، جاءت بدعم من المجلس الجماعي أمتار، وعرفت إقبالا مكثفا من طرف الراغبين في الاستفادة.
وفي هذا الصدد، قال محمد أبو يعلى، رئيس جمعية الساحل للتنمية، إن عدد المستفيدين بلغ 115 طفلا، مضيفا أنه تم تمكين الأسر من ملابس ولعب بهدف إدخال الفرحة والسرور على قلوب الفئات المستهدفة ورسم البسمة على وجوه الصغار.