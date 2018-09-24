تنسيقية أساتذة تطالب بهيكلة "الدراسة القانونية"

هسبريس من الرباط

شددت تنسيقية شبكة رؤساء شعب القانون العام بكليات الحقوق والكليات متعددة التخصصات بمختلف الجامعات المغربية على "ضرورة هيكلية وعميقة للجوانب البيداغوجية ذات الصلة بالتكوين في مجال الدراسات القانونية"، معبرة عن "استعدادها تقديم رؤية متكاملة لجوانب الإصلاح التي تهم الدراسات العليا في هذا الحقل المعرفي".

وقالت التنسيقية التي يترأسها حسن طارق، رئيس شعبة القانون العام بكلية السويسي بالرباط، إنها "تتابع باهتمام إرادة السلطة الحكومية المكلفة بقطاع التعليم العالي في مباشرة جيل جديد من الإصلاحات البيداغوجية"، داعية الجهات الحكومية المسؤولة إلى اعتماد مقاربة تشرك الشعب كفضاءات بيداغوجية تمثل الإطار الأكثر تعبيرا عن الانشغالات التربوية للأساتذة.

وأردفت التنسيقية في بلاغ لها أن "الأساتذة هم الأكثر قربا من إكراهات وتحديات ومشاكل العملية التعليمية"، مسجلة ضرورة إسهامهم في اقتراح بدائل جديدة على مستوى هندسة التكوينات القانونية، وزادت: "نتمنى أن يحظى القانون العام في أفق الإصلاح المرتقب بما يستحق من إعادة للاعتبار كحقل علمي حيوي داخل الجامعة وداخل المجتمع، بعيدا عن بعض التصورات السلبية التي ظلت تحملها بعض الجهات الحكومية تجاه مضامين الدراسة والتكوين به".