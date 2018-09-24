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الرئيسية | مجتمع | سائقو طاكسيات ينقلون مرضى مجانا بالبيضاء

سائقو طاكسيات ينقلون مرضى مجانا بالبيضاء

سائقو طاكسيات ينقلون مرضى مجانا بالبيضاء
هسبريس من الرباط
الاثنين 24 شتنبر 2018 - 16:01

تكريسا لمبدأ التضامن والتآزر الذي يتميز به المجتمع المغربي، ارتأى سائقو سيارات الأجرة الصغيرة بمدينة الدار البيضاء، المنخرطون في نقابة الاتحاد المغربي للشغل، نقل المرضى الوافدين على المركب الجامعي ابن رشد، ومستشفى عبد الرحيم الهاروشي، مجانا؛ وذلك يوم الإثنين من كل أسبوع في أوقات الذروة التي تعرف فيها حركة السير في شوارع البيضاء ازدحاما كبيرا.

وتأتي المبادرة، بحسب الصديق بوزهرة، الكاتب العام الجهوي للنقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة بجهة الدار البيضاء-سطات، رغبة من سائقي سيارات الأجرة الصغيرة التابعين للنقابة في التخفيف من آلام المرضى ومعاناتهم، خاصة في ظل الصعوبة التي تكتنف عملية التنقل في العاصمة الاقتصادية.

وسيتم نقل المرضى من المركب الجامعي ومن مستشفى عبد الرحيم الهاروشي إلى وجهاتهم مجانا، كل يوم اثنين في الساعة الثانية عشرة زوالا والخامسة مساء، حيث سيجدون رهن إشارتهم ما بين 50 و80 سيارة أجرة صغيرة سيركبونها دون أن يتحرك عدّادها لأول مرة لعدّ تسعيرة التنقل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - خالد الاثنين 24 شتنبر 2018 - 16:08
الحمد لله. يارب العالمين. هده بادرة إنسانية طيبة. شكرا لكم كم انتم كرماء و لطفاء. اعانكم الله في عملكم الخيري هدا شكرا لكم. العقبة للوزراء لعمل عمل كهدا.
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28
2 - محمد الزموري الاثنين 24 شتنبر 2018 - 16:14
ماأرحمك ياألله الحمد لله الدنيا ما زالت بخير جزاكم الله خير وجعلها في ميزان حسناتكم من نفس على عبد كربا من كرب الدنيا نفس عليه الله كربا في الآخرة وهذه المبادرات ليست بغريبة على المغاربة وحفظكم الله
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11
3 - مول النعناع الاثنين 24 شتنبر 2018 - 16:21
دبا كلشي غادي يمرض باش يركب فابور
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-6
4 - بشير الاثنين 24 شتنبر 2018 - 16:23
ولكن كيف لاصحاب الطاكسيات ان يميزوا بين المرضى الحقيقيين الذين برغبون في التنقل الى المشفى والاخرين المزيفين الذين يريدون استغلال الفرصة المجانية .كم من عمل خيري افسده الاشرار!
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5 - hayat الاثنين 24 شتنبر 2018 - 16:24
الله بجازبكم بخير والله يجعلها في ميزان حساتتكم
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