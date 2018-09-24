سائقو طاكسيات ينقلون مرضى مجانا بالبيضاء

هسبريس من الرباط

تكريسا لمبدأ التضامن والتآزر الذي يتميز به المجتمع المغربي، ارتأى سائقو سيارات الأجرة الصغيرة بمدينة الدار البيضاء، المنخرطون في نقابة الاتحاد المغربي للشغل، نقل المرضى الوافدين على المركب الجامعي ابن رشد، ومستشفى عبد الرحيم الهاروشي، مجانا؛ وذلك يوم الإثنين من كل أسبوع في أوقات الذروة التي تعرف فيها حركة السير في شوارع البيضاء ازدحاما كبيرا.

وتأتي المبادرة، بحسب الصديق بوزهرة، الكاتب العام الجهوي للنقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة بجهة الدار البيضاء-سطات، رغبة من سائقي سيارات الأجرة الصغيرة التابعين للنقابة في التخفيف من آلام المرضى ومعاناتهم، خاصة في ظل الصعوبة التي تكتنف عملية التنقل في العاصمة الاقتصادية.

وسيتم نقل المرضى من المركب الجامعي ومن مستشفى عبد الرحيم الهاروشي إلى وجهاتهم مجانا، كل يوم اثنين في الساعة الثانية عشرة زوالا والخامسة مساء، حيث سيجدون رهن إشارتهم ما بين 50 و80 سيارة أجرة صغيرة سيركبونها دون أن يتحرك عدّادها لأول مرة لعدّ تسعيرة التنقل.