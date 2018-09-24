رئيس تيسة يوضح حقيقة اتهامه بـ"الابتزاز الجنسي"

رشيد الكويرتي من فاس

اتهمت "صاحبة" حساب على "فيسبوك" عادل كماح، الرئيس بالنيابة لمجلس الجماعة الترابية تيسة، بالابتزاز الجنسي، ونشرت، السبت، ما قالت إنها رسائل بعث بها إليها عبر تطبيق "واتساب" يطالبها فيها باصطحاب إحدى صديقتها إلى مكتبه، الذي يستغله بفاس بصفته محام، مقابل تمكينها من وظيفة ببلدية تيسة.

وتتضمن المحادثة المذكورة، اطلعت عليها هسبريس، رسائل منسوبة لرئيس بلدية تيسة تشير إلى أنه طالب "المعنية بالأمر" باستدراج صديقتها إلى مكتبه مقابل تحقيق رغبتها في الحصول على فرصة عمل. وقالت المعنية إنه أبدى إعجابه بصديقتها بعد اطلاعه على صورة رقمية تجمعهما منشورة على حائطها بـ "فيسبوك".

ونشر الحساب المذكور، الذي تقول فيه صاحبته "فرح الفايز" إنها يتيمة وفي حاجة إلى شغل، رسائل "واتساب" تشير إلى أن مصدرها الرقم الهاتفي الشخصي لرئيس جماعة تيسة، قبل أن يتم تعطيل الحساب بعد أن تم تقاسم منشوره على نطاق واسع.

ونفى عادل كماح أية علاقة له بالرسائل المذكورة، وقال في تصريح أدلى به لهسبريس إن "الحساب المعني وهمي، ورسائل واتساب المنشورة فيه مفبركة باستعمال برامج في متناول الجميع"، متهما خصومه السياسيين بالوقوف وراء هذا الفعل لأجل تقويض سمعته الطيبة التي يحظى بها في تسيير بلدية تيسة، مشيرا إلى أنه كمحام لا يمكنه أن يرتكب مثل هذا السلوك الذي يدينه.

وأضاف كماح أن من يقفون وراء هذه الحملة ضده "اختاروا الوقت المناسب لنشر مزاعمهم"، مشيرا إلى أن ذلك يأتي قبيل إعادة انتخاب رئيس جديد لمجلس بلدية تيسة، إذا ما تم تأييد قرار العزل في حق الرئيس السابق خلال المرحلة الاستئنافية من القضاء الإداري.

وطالب رئيس جماعة تيسة "الفتاة المزعومة"، التي تتهمه بابتزازها جنسيا مقابل تشغيلها، بالخروج من "فيسبوك" إلى أرض الواقع، واصفا ما تم الإقدام عليه في حقه بالأساليب الصبيانية، التي قال إنه يمكن لأي واحد أن يكون ضحية لها.

وكشف رئيس بلدية تيسة أنه سيتقدم، يوم غد الاثنين، بشكاية إلى النيابة العامة بفاس في شأن هذه القضية، مشيرا إلى أن للمصالح الأمنية الإمكانيات اللازمة للوصول إلى صاحب الحساب الوهمي على "فيسبوك" لكشف الحقيقة وإنصافه.

وقد بادر عادل كماح إلى تقاسم المنشور المذكور على حائطه بـ "فيسبوك"، معلقا على ذلك بالقول: "كيف لي أنا رجل القانون أن أبتز فتاة كتابة، وهي بإمكانها، مع دخول القانون الجديد حيز التنفيذ، أن ترسلني للسجن؟ هل حقا أبدو غبيا لهذا القدر!!".