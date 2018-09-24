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الرئيسية | مجتمع | البحرية الملكية تحبط عملية للهجرة السرية بمرتيل

البحرية الملكية تحبط عملية للهجرة السرية بمرتيل

البحرية الملكية تحبط عملية للهجرة السرية بمرتيل
هسبريس - و.م.ع
الأحد 23 شتنبر 2018 - 10:01

أفاد بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بأن عناصر البحرية الملكية تمكنت، بتعاون مع الدرك الملكي، من إحباط محاولة للهجرة السرية انطلاقا من شاطئ مارتيل.

وأوضح المصدر أن وحدة قتالية تابعة للبحرية الملكية تنشط على مستوى السواحل المتوسطية تعقبت ليلة 22-23 شتنبر 2018 قاربا كان منطلقا بسرعة فائقة محاولا الوصول إلى شاطئ مرتيل لنقل مرشحين للهجرة السرية.

وأضاف البلاغ أن التنسيق بين هذه الوحدة وزورقين سريعين تابعين للدرك الملكي أجبر القارب على الفرار إلى عرض البحر، مشيرا إلى أن أيا من المرشحين للهجرة السرية لم يتمكن من امتطاء القارب.

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