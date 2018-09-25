الشنتوف نائبا لرئيس الاتحاد العربي للقضاة

هسبريس من الرباط

تم بالعاصمة تونس عقد اجتماع تأسيسي "لاتحاد القضاة العرب"، حضرته عدد من الهياكل القضائية العربية تنتمي لدول تونس، ولبنان، وموريتانيا، والمغرب، وفلسطين، وليبيا، واليمن، بالإضافة إلى حضور قاض من سلطنة عمان.

وقد أسفر الاجتماع، بعد نقاش دام حوالي 13 ساعة، على المصادقة على النظام الأساسي للاتحاد وانتخاب هياكله الإدارية المسيرة، حيث اختير الفلسطيني أحمد الأشقر رئيسا للاتحاد.

تشكيل الهياكل عرف، وفق بلاغ لنادي القضاة توصلت به هسبريس، تسمية عبد اللطيف الشنتوف نائبا أول للرئيس، والتونسي إبراهيم بوصلاح نائبا ثانيا للرئيس، وأميرة العمري من تونس أمينا عاما، واليمنية روضة العريقي نائبة للأمين العام، والليبي حمزة الأخضر رئيسا للجمعية العمومية، واللبناني فيصل مكي نائبا لرئيس الجمعية العمومية للاتحاد، وجمال الفهيدي رئيسا للهيئة الاستشارية، وفاطمة قرط من تونس نائبة لرئيس الهيئة الاستشارية.

كما تم اختيار محاسن قدور، من تونس، مسؤولة عن مالية الاتحاد، ورياض الحامدي، من ليبيا، أمينا عاما مساعدا لشؤون العضوية والانخراط، وأماني سلامة أمينا عاما مساعدا لإدارة المشاريع والعلاقات الخارجية، والموريتاني الشيخ خليل بومينة أمينا عاما مساعدا للدراسات والنشر، وأسامة الكيلاني أمينا عاما مساعدا للتكوين والتدريب، والفلسطيني ناصر جرار أمين عاما مساعدا للإعلام.