"عناية" تناقش الوسائل البديلة لحل المنازعات‎

هسبريس من الرباط

نظم مركز "عناية" درسا افتتاحيا برسم موسمه الثقافي الجديد، ألقته نجاة المغرواي، مديرة الهيئة الدولية للتحكيم والعلوم القانونية، في موضوع "الاعتماد على الوسائل البديلة لحل المنازعات في إطار مسلسل إصلاح القضاء".

وجاء في تقديم رئيس مركز عناية، مصطفى غلمان، أن "إعادة النظر في أساليب تحصين العدالة من الضغط وطول الانتظار والحسم في آليات التنفيذ القضائي رهينة بالأدوار الجديدة التي يراهن عليها المشرع المغربي في إمكانية التحسيس بمدى أهمية الوسائل البديلة لحل النزاعات"، مضيفا أن "تثمين روح القانون فيما يخص الرهان على إيلاء الأهمية للوساطة والتحكيم يبشر باندماج مستقبلي للعدالة المنصفة والتوافقية، كما أن العدالة بحاجة ماسة إلى تفعيل وسائل هي بالأحرى جزء من كيان الأمة وعمود فقري لحضارتها وثقافتها".

وفي كلمة تأطيرية له بالمناسبة، تحدث النقيب مولاي عبد اللطيف احتيتيش عن حل النزاعات بالبدائل والأدوات القضائية الجديدة، بعد أن قام بسرد تاريخها وجذورها الممتدة عبر سيرورات وتقاطعات، معبرا عن اندهاشه من الثورة الحديثة التي أضاءت محاكم الغرب طيلة عقود عديدة، حيث اندمجت منظومة العدالة في أمريكا مثلا في الواقع والمعيش، وأصبحت جزءا من ثقافته وتربيته.

ودعا احتيتيش إلى تحقيق قوة هذا الرهان وإدماجه ضمن عمليات تدبير إصلاح شامل لقطاع العدالة والقضاء بالمغرب، منوها بالمشرع المغربي الذي مكّن بموجب قانون رقم 05/08، الصادر بالظهير الشريف المؤرخ في 30 نونبر 2007 المعدل لقانون المسطرة المدنية، الأطراف المتنازعة من آلية تخول اختيار وسيط لحل منازعاتهم واختيار مسطرة الوساطة بشكل تفاوضي.

العرض الذي ألقته الخبيرة نجاة المغراوي وجاء ليدعم الكلمة التأطيرية وينفتح على جملة من الأسئلة الراهنية، سلطت من خلاله الضوء على الإطار القانوني للجوء الدولة وأشخاص القانون العام إلى التحكيم والوساطة، مختتمة بالتساؤل حول "مدى كفاية القوانين المنظمة للتحكيم لجعل المغرب يعتمد على هذه الوسيلة في حل المنازعات الإدارية بالشكل الذي اعتمدته دول جد متطورة في هذا المجال، كمصر مثلا، أم إن هذه القوانين لم تفعل التحكيم وجعلت دوره محدودا في حل المنازعات الإدارية كما هو الشأن بالنسبة لفرنسا".

وفي تدخل علمي لتوجيه النقاش حول المفاهيم الأساسية المترتبة عن نتائج الحوار المفتوح في هذا اللقاء، أنار المحامي ميلود لغدش، رئيس اللجنة المغربية للاتحاد الدولي للمحامين بباريس، جوانب أساسية في المقارنات بين التحكيم والوساطة الاتفاقية.

وجاءت كلمة النقيب عمر أبو الزهور لتكمل وتؤثث أوجه الاختلاف بين التحكيم والوساطة الاتفاقية، وموقف التشريعات المقارنة من لجوء أشخاص القانون العام إلى التحكيم، وتجربة التشريع الفرنسي في هذا المجال. مدللا بكون التحكيم الفرنسي نظاما استثنائيا للتقاضي يجوز بموجبه للدولة وباقي أشخاص القانون العام إخراج بعض المنازعات الإدارية الناشئة عن علاقة قانونية عقدية أو غير عقدية، وطنية كانت أو أجنبية، من ولاية القضاء الإداري لكي تحل بطريق التحكيم بناء على نص قانوني يجيز ذلك.

وقد عاد النقيب أبو الزهور ليضرب أمثلة كثيرة في مضمار بناء ثقافة وخلق تقاليد قادرة على مواجهة صعاب العصر، قائلا: "إن العدالة بحاجة ماسة إلى مواصلة البحث عن وسائل بديلة وإضافية لأجل الرفع من مستوى نصرة الفكرة الإنسانية في أبعادها القيمية الكبرى القائمة على التصالح والتسامح والسلم الجماعي".

وفي نهاية اللقاء، جرى نقاش بين جميع المتدخلين والحضور، أغنى الدرس وأوصى بتثمين مثل هذه المواضيع المغيبة في برامج الهيئات المعنية.