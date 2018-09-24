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الرئيسية | مجتمع | موظفو التعليم يعودون إلى الاحتجاج وينادون بـ"وحدة المظلومين"

موظفو التعليم يعودون إلى الاحتجاج وينادون بـ"وحدة المظلومين"

موظفو التعليم يعودون إلى الاحتجاج وينادون بـ"وحدة المظلومين"
هسبريس – نور الدين إكجان
الاثنين 24 شتنبر 2018 - 21:00

بعد وقفات "التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشواهد"، يعود المنضوون تحت لوائها إلى خوض معركة احتجاجية تصعيدية أمام الوزارة الوصية، تزامنا مع اليوم العالمي للمدرس، منددين بـ"تجاهل الوزارة لمطالب الأساتذة وعدم ترقيتهم أسوة بالأفواج السابقة، وادعائها أن الملف بيد قطاعات أخرى"، في إشارة إلى وزارتي المالية والوظيفة العمومية.

التنسيقية قالت في بيان لها إنها "تعتزم القيام بإضراب وطني يومي 4 و5 أكتوبر، تصاحبه مسيرة بالعاصمة الرباط، وستباشر اتصالاتها مع البرلمانيين والفاعليين الحقوقيين من أجل التدخل وإنصاف فئة حاملي الشهادات"، محملة وزارة التربية الوطنية مسؤولية "ما ستؤول إليه الأوضاع في حالة عدم الترقية الفورية بأثر رجعي ابتداء من 2016 وتغيير الإطار لجميع الأساتذة حاملي الشهادات".

ودعا المصدر ذاته إلى "توحيد الصفوف والتنسيق والدفع بملف مطلبي موحد، يشمل جميع الفئات المظلومة داخل منظومة التربية الوطنية، من أساتذة الزنزانة 9، وضحايا النظامين، والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، والأساتذة حاملي شهادة الدكتوراه".

وفي هذا الصدد، قال عبد الوهاب السحيمي، عضو المكتب الوطني للتنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشواهد، إن "الأساتذة راسلوا وزارة التربية الوطنية مرتين لكن دون أن تبادر بالجواب أو الجلوس إلى طاولة الحوار، بحجة أنها لا تجالس التنسيقيات في حين إن أطرافا أخرى داخل الدولة سبق وجالست تنسيقيات عديدة، آخرها لقاء عبد الوافي لفتيت بالأساتذة المتدربين".

وأضاف السحيمي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "تبرير الوزارة بشأن عدم الجلوس معنا غير مقبول؛ فالمواثيق الدولية التي وقع عليها المغرب تلزمه بالجلوس مع جميع الحركات الاحتجاجية"، لافتا إلى أن "حل كل مشاكل أسرة التربية والتعليم يكمن في توحيد نضالاتها، حيث سيشكل الأمر صفعة لوزارة أمزازي".

وأردف المتحدث أن "الوزارة تحاول الاستفراد بكل فئة، لكن في حالة التوحيد سيكون التأثير مضاعفا؛ إذ سيشل الإضراب المرفق العمومي، وستكون الأشكال المنظمة في العاصمة الرباط مزلزلة بحضورها غير المسبوق"، مشيرا إلى أنهم يطمحون إلى تقديم مطالب أعمق إلى مصالح الوزارة.

وأكمل السحيمي أن "التنسيقية لن توقف تحركاتها حتى تحقيق مطالبها المتعقلة بالترقية وتغيير الإطار بالشهادة الجماعية، إسوة بأفواج ما قبل سنة 2015، مشددا على أن "الوزارة تخلت عن ترقية موظفي الوزارة دون مبرر أو سبب محدد إلى حدود اللحظة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - Wislani الاثنين 24 شتنبر 2018 - 21:37
المظلومين المتضررين واكل الزمن منهم عتيا ..ضحايا النظامين الأساسيين ..على المسؤولين التسريع السريع بتسوية هذه الفىة المظلومة فعلا...
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3
2 - wood الاثنين 24 شتنبر 2018 - 21:47
المخزن داهية ، فهو دائما يعتمد على قاعدة فرق تسود . فالترقية بالشهادة كان خطأ قانونيا فادحا و رحب به الكثير من رجال التعليم بهذا الهراء لإنه يحسن من الوضعية المالية لأقلية دون أن يكون مضطرا للزيادة في الأجور . و اتجه الكثير منهم للعودة لمدرجات الجامعة تاركين فصولهم الدراسية بمباركة المخزن .و الآن يتراجع عنه بعد استفاد اللألاف من هذا الهراء . و تم تفييئ رجال التعليم الى فئات متعددة لكل فئة مشاكل و مطالب ضيقة و نفعية كالإداريين و أصحاب الشهادات و اولائك الذين غيروا سلك التدريس و الحصيص و الترقية و و و بحيث يتيه المرء في هذه المشاكل . أما القشة التي قسمت ظهر البعير هي عندما أضاف اليهم المخزن المتعاقدين . فالطبقية و الإختلالات الإجتماعية الموجودة في المجتمع يكرسها المخزن في الوظيفة العمومية !!!
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6
3 - Abdo الاثنين 24 شتنبر 2018 - 21:49
الترقية بالامتحان المهني و تكافؤ الفرص ... واحد شاد ماستر لا يعني أنه أفضل من المجاز .... المطلب هو الرفع من نسبة النجاح في الامتحان المهني
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4
4 - محب المغرب الاثنين 24 شتنبر 2018 - 21:52
بكل حس حضاري مسالم فجروا كل الجبهات على التوجه الجديد القديم لوزارة البغرير والبريوات التي لم تر في عهد المسمى أمزازي أمامها سوى الأستاذ كسور قصير لاحماية له من أجل تمرير إصلاحات عليها ألف سؤال الأستاذ ليس كبش فداء وليس هو السور القصير ابحثوا عن مثبطات غالمنظومة في منظومتكم ومذكراتكم وقوانينكم لا في الأستاذ المظلوم
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2
5 - أستاذ الاثنين 24 شتنبر 2018 - 21:56
عاشت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشواهد. ملف عادل ومشروع، يجب ترقية الموظفين حاملي الشواهد بهذه الوزارة وتغيير إطارهم وفق ما هو معمول بالنسبة للقطاعات الوزارية الأهر. لا للظلم نعم للإنصاف
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1
6 - hom الاثنين 24 شتنبر 2018 - 21:58
يجب على العاملين في التعليم الاستحياء فرغم ان قطاعهم يبتلع تلت الميزانية الا انهم سبب تواجد بلادنا في اردل المراتب العالمية وكل تفكيرهم في الجانب المدي والتكتل لاجل خرق القانون متل المتعاقدين الى مازال ماسخنو بلاصتهوم وخرجو للشارع
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-1
7 - غريب الاثنين 24 شتنبر 2018 - 22:01
أمر غريب!!! ؟؟؟ إضرابات في جميع القطاعات ولكن عمري ماشفت لمقدمين (البركاكة) ايديروا الإضراب ؟؟؟
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