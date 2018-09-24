انعكاسات مشاريع الدولة على المغاربة .. فساد وفقر وإقصاء وعطالة

هسبريس - عبد الرحيم العسري

معطيات صادمة تلك التي كشفها التقرير السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول التفاوتات المجالية والاجتماعية في المغرب، إذ أورد أن عشرات البرامج والأوراش التي وضعتها الدولة للحد من الفقر والإقصاء الاجتماعي والفوارق الطبقية كان تأثيرها محدوداً على الساكنة.

وأقر التقرير الرسمي بأن الفوارق في المغرب تشكل أكثر من أيّ وقت مضى تحدياً كبيرا اعتباراً للتحوّلات الكبرى التي عرَفَها المجتمع في السّنوات الأخيرة، وذلك بالنظر إلى تنامي رفض الفوارق ووعي المواطنين المتزايد بحقوقهم وتعبيرهم أكثر فأكثر عنْ عدم رضاهم مُقارنَةً مع حاجياتهم وانتظاراتهم.

وأظهر التقرير أن "فئة الشباب تعد الأكثر تضرُّراً منْ مشكل البطالة، بمعدّل بَلَغَ 26.5 في المائة سنة 2017، مقابل 10.2 في المائة كمتوسِّطٍ وَطَنِيّ؛ بلْ إنّ هذه النسبة تتجاوز 40 في المائة في صفوفِ الشباب في الوسَطِ الحَضَرِيّ"؛ وهو رقم مهول اعتبره عدد من الخبراء دليلا على فشل عدد من السياسات الحكومية التي تستهدف الشباب.

محمد حركات، أستاذ الحكامة والمالية العامة بجامعة محمد الخامس بالرباط، أكد أن تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يدل على وجود عجز في الحكامة بخصوص إلمام الدولة بمشاكل الشباب وقضاياهم المختلفة.

وقال حركات، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن التقرير وقف على إشكالية عدم وجود حظوظ الولوج نفسها إلى سوق الشغل بسبب تفشي الرشوة والزبونية والمحسوبية، مضيفا أن "الفوارق الاجتماعية والمجالية تظهر أنها عميقة ما بين الرجال والنساء، خاصة في العالم القروي".

ويرى الباحث أن المعطيات الصادرة عن المجلس تشير إلى "هيمنة اقتصاد الريع في ريادة الأعمال، الأمر الذي أدى إلى ظهور أغنياء جدد بدون بذل أي مجهود في العمل، في وقت يجب أن تكون الترقية الاجتماعية مبنية على الجهد والمثابرة والاستحقاق".

وأورد حركات أن الحركة الاجتماعية في المغرب باتت جامدة، لعدة أسباب منها ما هو متعلق بالتمويل والاستثمار ومناخ العمل، بالإضافة إلى وجود ولوج غير متكافئ في تمويل المشاريع، خصوصا لدى المقاولات الصغرى.

وحمل أستاذ الحكامة والمالية العامة بجامعة محمد الخامس بالرباط جانبا من المسؤولية إلى النخب المحلية والجهوية، "التي فشلت على مستوى القيادات المحلية"، موردا: "هناك نوعا من الغباء الاقتصادي لدى هذه القيادات المحلية التي لم تستطع خلق فرص استثمارية جيدة؛ كما أن المجالس المنتخبة بعيدة كل البعد عن قضايا المواطنين، وهو الأمر الذي يتقل كاهل الدولة بمشاكل محلية مرتبطة بالفقر".

ودعا حركات إلى ضرورة تقييم مختلف المشاريع الاستثمارية للوقوف على الحصيلة وتدارك النقائص المسجلة، محذرا من فقدان المواطن المغربي الثقة في مؤسسات الدولة.

وكان تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أكد أن إقصاء الشباب من سوق الشغل يعود إلى عدة عوامل، من بينها إعطاء الأولويّة للأشخاص الذين يتوفّرون على الخبْرة والتجربة، وإشكالية عدم ملاءمة التكوين لسوق الشغل، وانتشار سلوكات تمييزيّة مرتبطة بالحيْف والفساد والمحسوبية والتدخّات؛ و"هي سلوكات تُساهم في تراجُع قيم الجدارة والاستحقاق وفي فُقدان العديد من الأشخاص الثّقةَ في الولوج إلى الشّغل كوسيلة من وسائل الارتقاءِ الاجتماعيّ"، وفق تعبيره.