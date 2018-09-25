24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|25
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:48
|07:14
|13:24
|16:45
|19:24
|20:39
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- انتقادات نقابية تطال تدبير مشفى القرب بتيفلت
- نقل المرضى بالمجان
- مركز تحاقن الدم بطنجة
- مقاولون مغاربة بمونتريال
- سائقو الحافلات بمدينة فاس
الشركات الصناعية المغربية تتلمس الخُطى نحو الخروج من الركود (5.00)
- انعكاسات مشاريع الدولة على المغاربة .. فساد وفقر وإقصاء وعطالة - (83)
- رصيف الصحافة: المغرب يستعد لإطلاق قمره الثاني "محمد السادس ب" - (59)
- سفير فرنسي سابق بالجزائر: تقارب الرباط وباريس يزعج بوتفليقة - (53)
- سائقو طاكسيات ينقلون مرضى مجانا بالبيضاء - (45)
- الدارجة في التعليم المغربي .. تقديرات فردية أم "اختراق لغوي"؟ - (41)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
عائلات "معتقلي الريف" تدعم تتويج الزفزافي بـ"جائزة ساخاروف"
بعد الدعم الكبير الذي لقيه ملف ناصر الزفزافي للظفر بـ"جائزة ساخاروف لحرية الفكر"، تواصل عائلات معتقلي الريف حشدها لمختلف الفعاليات الوطنية والأوروبية من أجل مساندة أيقونة الحراك.
وفي هذا الصدد، قالت جمعية "ثافرا للوفاء والتضامن"، التي تشكل إطارا جامعا لعائلات المعتقلين، إن "فوز ناصر (بجائزة ساخاروف) يمثل تأكيدا على واقعية ومصداقية الوثيقة المطلبية للحراك ومحوريتها في تحقيق تنمية مستدامة بالريف تقطع جذريا مع سياسة التفقير والتهميش والتهجير الممنهجة".
وأضافت الجمعية في بيان لها أن "الجائزة مهمة وتمثل انتصارا رمزيا للحراك الشعبي بالريف، ولكل الحركات الاحتجاجية بالمغرب والعالم، ضد المقاربة القمعية للدولة وتغول أجهزتها الأمنية"، معلنة وقوفها الكامل مع مبادرة ترشيح المعتقل السياسي ناصر للزفزافي لنيل جائزة ساخاروف. وأهابت "ثافرا" بـ"الهيئات الحقوقية المحلية والوطنية والدولية، وبكل الفعاليات الحرة، الانخراط بفعالية في دعم ناصر الزفزافي عبر كل الوسائل والقنوات المتاحة".
وأردفت الجمعية ذاتها أن "فوز ناصر الزفزافي بهذه الجائزة سيمثل دعما معنويا قويا لكل المعتقلين السياسيين، ومعتقلي الرأي في الريف، والمغرب، وإقرارا إضافيا ببراءتهم، ونداءً لوضع حد لمعاناة عائلاتهم النفسية والمادية، والتزاما أخلاقيا بدعم التغيير الديمقراطي الحقيقي في المغرب".
وأكملت "ثافرا"، التي يرأسها أحمد الزفزافي، أن "خطوة الدعم تأتي كذلك إيمانا ببراءة المعتقلين السياسيين للحراك الشعبي بالريف، وبمشروعية وعدالة ملفهم المطلبي، وبشرعية نضالاتهم السلمية التي يضمنها الدستور المغربي وتكفلها المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان"، مناشدة "برلمانيات وبرلماني الاتحاد الأوربي التصويت بكثافة على ناصر الزفزافي لنيل جائزة ساخاروف لهذه السنة".
وفي هذا الصدد، قال أحمد الهايج، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن "ترشيح ناصر وفوزه بجائزة ساخاروف ستكون له فائدة كبيرة على ملف معتقلي حراك الريف وإطلاق سراحهم وإسقاط التهم التي يتابعون بها"، مضيفا أنها "خطوة ممهدة للعديد من الإجراءات المستقبلية".
وأبرز الهايج، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لم تتواصل إلى حدود اللحظة مع أي نائب أوروبي من أجل الدعم"، ونادى بـ"تنظيم أكثر لمبادرة المساندة يجعلها عملية وناجعة على مستوى حشد الدعم اللازم لناصر الزفزافي للظفر بجائزة ساخاروف لحرية الفكر".
وأردف الفاعل الحقوقي أن "نقاش الدعم طرح داخل حفل الإنسانية الذي أقيم بالعاصمة الفرنسية باريس؛ إذ تناولته العديد من اللقاءات التي نظمتها هيئات ومنظمات حقوقية"، لافتا إلى أن "نشاط 2 أكتوبر لإطلاق المعتقلين السياسيين بالمغرب، سيعيد طرح المسألة بحضور شخصيات أوروبية ومغاربية وازنة".
يذكر أن جائزة ساخاروف تعد من بين أعرق الجوائز التي يمنحها الاتحاد الأوروبي للمدافعين عن حقوق الإنسان، وتمكنت أسماء مرموقة من الفوز بها يتقدمها الجنوب إفريقي نيلسون مانديلا، والباكستانية مالالا زاي، والتونسي محمد البوعزيزي. وأحدثت سنة 1988، واستمدت اسمها من العالم النووي السوفياتي أندريه ديميترفيتش ساخاروف.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (16)
اود ان ينال هذه الجائزة رغم ان مطالب الحراك لم تستجاب، بهذا سيترك الريف والمغرب بصمتا أخرى في تاريخ النظال من أجل الحرية والعدالة الاجتماعية.
وأنوه أيضا بالمبادرة لدفع القيمة التي يحصل عليها من أجل مساعدة علاج مرضى السرطان...كم انت كبير يا ناصر والعار قم العار من وضعك وراء القضبان
الحق ينتصر دائما مهما اراد الكارهون
فمن سيفوزبهاإذن.هوالذي يستحق
والمؤشرات كلهاتوحي بأنه حقوقي
بالدرجة الأولى وعصامي واجه
الدولة المخزنية بكل ماأوتي
من حكمة وتبصر.وجاهلت حقوقه
الأسودداخل السجون السيئ الذكر
والكلاب مطلوقة كأنهالم تقترف
ذنبا ولاسرقت درهماولادينارا
انه وسيم الخلقة والخلق خفيف الظل وازن الشخصية كاريزما وشجاعة قل من يمتلكهما اعانك الله يا اخي وفك اسرك وفك اسر جميع المناضلين
باذن الله الجائزة ستكون لك ولا احد يستحقها اكثر منك
السيد فغيابات السجن أسير وحاسدينو وضاربينو بالعين.
و سنطيحة صحيحة عن هاد العياشة
نوضو تكلموا على حقوقكوم ولا خلليو اللي بغى يصلح الأوضاع المزرية ديال لبلاد.