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الرئيسية | مجتمع | عائلات "معتقلي الريف" تدعم تتويج الزفزافي بـ"جائزة ساخاروف"

عائلات "معتقلي الريف" تدعم تتويج الزفزافي بـ"جائزة ساخاروف"

عائلات "معتقلي الريف" تدعم تتويج الزفزافي بـ"جائزة ساخاروف"
هسبريس – نورالدين إكجان
الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 14:30

بعد الدعم الكبير الذي لقيه ملف ناصر الزفزافي للظفر بـ"جائزة ساخاروف لحرية الفكر"، تواصل عائلات معتقلي الريف حشدها لمختلف الفعاليات الوطنية والأوروبية من أجل مساندة أيقونة الحراك.

وفي هذا الصدد، قالت جمعية "ثافرا للوفاء والتضامن"، التي تشكل إطارا جامعا لعائلات المعتقلين، إن "فوز ناصر (بجائزة ساخاروف) يمثل تأكيدا على واقعية ومصداقية الوثيقة المطلبية للحراك ومحوريتها في تحقيق تنمية مستدامة بالريف تقطع جذريا مع سياسة التفقير والتهميش والتهجير الممنهجة".

وأضافت الجمعية في بيان لها أن "الجائزة مهمة وتمثل انتصارا رمزيا للحراك الشعبي بالريف، ولكل الحركات الاحتجاجية بالمغرب والعالم، ضد المقاربة القمعية للدولة وتغول أجهزتها الأمنية"، معلنة وقوفها الكامل مع مبادرة ترشيح المعتقل السياسي ناصر للزفزافي لنيل جائزة ساخاروف. وأهابت "ثافرا" بـ"الهيئات الحقوقية المحلية والوطنية والدولية، وبكل الفعاليات الحرة، الانخراط بفعالية في دعم ناصر الزفزافي عبر كل الوسائل والقنوات المتاحة".

وأردفت الجمعية ذاتها أن "فوز ناصر الزفزافي بهذه الجائزة سيمثل دعما معنويا قويا لكل المعتقلين السياسيين، ومعتقلي الرأي في الريف، والمغرب، وإقرارا إضافيا ببراءتهم، ونداءً لوضع حد لمعاناة عائلاتهم النفسية والمادية، والتزاما أخلاقيا بدعم التغيير الديمقراطي الحقيقي في المغرب".

وأكملت "ثافرا"، التي يرأسها أحمد الزفزافي، أن "خطوة الدعم تأتي كذلك إيمانا ببراءة المعتقلين السياسيين للحراك الشعبي بالريف، وبمشروعية وعدالة ملفهم المطلبي، وبشرعية نضالاتهم السلمية التي يضمنها الدستور المغربي وتكفلها المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان"، مناشدة "برلمانيات وبرلماني الاتحاد الأوربي التصويت بكثافة على ناصر الزفزافي لنيل جائزة ساخاروف لهذه السنة".

وفي هذا الصدد، قال أحمد الهايج، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن "ترشيح ناصر وفوزه بجائزة ساخاروف ستكون له فائدة كبيرة على ملف معتقلي حراك الريف وإطلاق سراحهم وإسقاط التهم التي يتابعون بها"، مضيفا أنها "خطوة ممهدة للعديد من الإجراءات المستقبلية".

وأبرز الهايج، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لم تتواصل إلى حدود اللحظة مع أي نائب أوروبي من أجل الدعم"، ونادى بـ"تنظيم أكثر لمبادرة المساندة يجعلها عملية وناجعة على مستوى حشد الدعم اللازم لناصر الزفزافي للظفر بجائزة ساخاروف لحرية الفكر".

وأردف الفاعل الحقوقي أن "نقاش الدعم طرح داخل حفل الإنسانية الذي أقيم بالعاصمة الفرنسية باريس؛ إذ تناولته العديد من اللقاءات التي نظمتها هيئات ومنظمات حقوقية"، لافتا إلى أن "نشاط 2 أكتوبر لإطلاق المعتقلين السياسيين بالمغرب، سيعيد طرح المسألة بحضور شخصيات أوروبية ومغاربية وازنة".

يذكر أن جائزة ساخاروف تعد من بين أعرق الجوائز التي يمنحها الاتحاد الأوروبي للمدافعين عن حقوق الإنسان، وتمكنت أسماء مرموقة من الفوز بها يتقدمها الجنوب إفريقي نيلسون مانديلا، والباكستانية مالالا زاي، والتونسي محمد البوعزيزي. وأحدثت سنة 1988، واستمدت اسمها من العالم النووي السوفياتي أندريه ديميترفيتش ساخاروف.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (16)

1 - تائب الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 14:40
لماذا لم يتم دعم ترشيح المناضلة الفلسطينية عهد التميمي لنفس الجائزة . مجرد سؤال .
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-14
2 - فنا ادبيا نعم لكن الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 14:41
الفردية نعم لكن اين الإبداع من كل هذا
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-11
3 - 29-09-2018 bruxse-denhaag الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 14:42
عاش الاحرار والحرائر اين ما كانو والحرية الحرية للرهائن والمختطفين
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22
4 - الوطن لهم والوطنية لنا الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 14:42
تجاهل الدولة لمطالب المجتمع المدني العادلة يجعل من الانفصاليين أبطالا فعندما تحتقر الشعب وتضغط عليه دون رحمة فلا تتوقع أن يحبك بل وقد يبيعك بفلس للغريب.
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7
5 - محمد الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 14:45
قيل أن البرلمان الأوربي رشحه واو البرلمان في ديسمبر ٢٠١٧ و لم نسمع خبر بعدها و ها هي القصة تعاد تصور معي البرلمااان الأوربي و فشل و طبعا ستنجح جماعة
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-16
6 - sinoh الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 14:52
اكات من اصح دعمه للمنافسة على احسن لاعب ضد كرستيانو وميسي لانه لعب دور الذي اعطي له بكل براعة
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-14
7 - مواطن مهجر الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 14:52
الزفزافي ناصر يمثل كل مواطن يريد الحياة الكريمة فوق الأرض التي ترعرع فيها ويمثل أيضا مصداقية المبادرة المستقلة في الدفاع عن الحقوق مواجها اجهزة السلطة بكل ثقلها وتهديداتها، لا يهم ان كان في إطار سياسي ام لا والرسالة لها عبرة نبيلة.
اود ان ينال هذه الجائزة رغم ان مطالب الحراك لم تستجاب، بهذا سيترك الريف والمغرب بصمتا أخرى في تاريخ النظال من أجل الحرية والعدالة الاجتماعية.
وأنوه أيضا بالمبادرة لدفع القيمة التي يحصل عليها من أجل مساعدة علاج مرضى السرطان...كم انت كبير يا ناصر والعار قم العار من وضعك وراء القضبان
الحق ينتصر دائما مهما اراد الكارهون
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8
8 - وجدي الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 14:56
اعتقد ان القائمين على هده الجائزة هم حتما من الجهات التي تهدف الى ضرب استقرار المغرب.فهم يريدون من وراء منحها للشخص المندفع المدعو زفرافي الى تمجيده وتصييره بطلا من لا شيء حتى يقتدي به اخرون سواء في بلدته او في مدينة اخرى.صدقوني لست ممخزنا واكره المخزن وادنابه ولكن هدا السجين شخص عادي جدا اعرفه عن قرب مستواه جد محدود يردد الخطب والشعارات المملاة عليه طبعا.ويؤطر خطاباته بنزعة شعوبية دينية ثورية لكسب الاستعطاف.فالتمجيد المبالغ فيه للهوية الريفية هو ما ادى الى الالتفاف به من قبل الشباب الطائش
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-6
9 - ولد حميدو الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 14:59
أغلبية الأوربيين لا يعرفون حتى موقع المغرب فبالاحرى أن يهتموا بالاشخاص
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-8
10 - المقاطع المحبوب الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 15:00
إن لم يفزالزفزافي بهذه الجائزة
فمن سيفوزبهاإذن.هوالذي يستحق
والمؤشرات كلهاتوحي بأنه حقوقي
بالدرجة الأولى وعصامي واجه
الدولة المخزنية بكل ماأوتي
من حكمة وتبصر.وجاهلت حقوقه
الأسودداخل السجون السيئ الذكر
والكلاب مطلوقة كأنهالم تقترف
ذنبا ولاسرقت درهماولادينارا
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8
11 - حسونة السوسي الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 15:01
حصول الزفزافي على الجائزة هو نصر للزفزافي ونصر للخارجين عن القانون المسجونين بأحكام قضاة مغاربة .. وبالعكس فهو ضرب للقضاء والقانون المغربي .. وهو تشجيع للاحتجاجات و أعمال العنف وتشجيع نيل الامتيازات بالعنف والتواطؤ مع منظمات أجنبية. ... !!
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-1
12 - خالد الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 15:02
حتي الخوانه الصبحت تعطا لهم الجواءز نحن في زمن غريب
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-10
13 - سخاروف الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 15:05
كلما رايت صورة هذا الشاب ناصر الزفزافي الا واجد نفسي ابتسم وقلبى منشرح
انه وسيم الخلقة والخلق خفيف الظل وازن الشخصية كاريزما وشجاعة قل من يمتلكهما اعانك الله يا اخي وفك اسرك وفك اسر جميع المناضلين
باذن الله الجائزة ستكون لك ولا احد يستحقها اكثر منك
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4
14 - زكرياء الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 15:08
من هو الزفزافي هل هو اديب عل هو مخترع هل هو محارب هل....استحيوا فمن اعطاه الجائزة ليس الا من المحرضين لا غير و بدأوا يظهرون متخفين تحت قناع الجوائز
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-5
15 - ايت الراصد:المهاجر الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 15:08
انني جد واثق ان المخزنية ستتحرك في الكواليس لمنع حصول أيقونة حراك الريف ناصر الزفزافي على هذه الجائزة الا انه سيحصل على هذه الجائزة الرمزية والتي تؤكد على ان التضحيات التي قدمها احرار الريف العظيم لاقت صدى عالميا في مجال الدفاع عن حقوق الانسان ..وفضحت غياب العدالة في هذه المملكة...
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4
16 - قيلو عليكم السيد الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 15:09
شي وحدين تابعين الزفزافي حتى على جائزة !!!
السيد فغيابات السجن أسير وحاسدينو وضاربينو بالعين.
و سنطيحة صحيحة عن هاد العياشة
نوضو تكلموا على حقوقكوم ولا خلليو اللي بغى يصلح الأوضاع المزرية ديال لبلاد.
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7
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