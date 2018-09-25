عائلات "معتقلي الريف" تدعم تتويج الزفزافي بـ"جائزة ساخاروف"

هسبريس – نورالدين إكجان

بعد الدعم الكبير الذي لقيه ملف ناصر الزفزافي للظفر بـ"جائزة ساخاروف لحرية الفكر"، تواصل عائلات معتقلي الريف حشدها لمختلف الفعاليات الوطنية والأوروبية من أجل مساندة أيقونة الحراك.

وفي هذا الصدد، قالت جمعية "ثافرا للوفاء والتضامن"، التي تشكل إطارا جامعا لعائلات المعتقلين، إن "فوز ناصر (بجائزة ساخاروف) يمثل تأكيدا على واقعية ومصداقية الوثيقة المطلبية للحراك ومحوريتها في تحقيق تنمية مستدامة بالريف تقطع جذريا مع سياسة التفقير والتهميش والتهجير الممنهجة".

وأضافت الجمعية في بيان لها أن "الجائزة مهمة وتمثل انتصارا رمزيا للحراك الشعبي بالريف، ولكل الحركات الاحتجاجية بالمغرب والعالم، ضد المقاربة القمعية للدولة وتغول أجهزتها الأمنية"، معلنة وقوفها الكامل مع مبادرة ترشيح المعتقل السياسي ناصر للزفزافي لنيل جائزة ساخاروف. وأهابت "ثافرا" بـ"الهيئات الحقوقية المحلية والوطنية والدولية، وبكل الفعاليات الحرة، الانخراط بفعالية في دعم ناصر الزفزافي عبر كل الوسائل والقنوات المتاحة".

وأردفت الجمعية ذاتها أن "فوز ناصر الزفزافي بهذه الجائزة سيمثل دعما معنويا قويا لكل المعتقلين السياسيين، ومعتقلي الرأي في الريف، والمغرب، وإقرارا إضافيا ببراءتهم، ونداءً لوضع حد لمعاناة عائلاتهم النفسية والمادية، والتزاما أخلاقيا بدعم التغيير الديمقراطي الحقيقي في المغرب".

وأكملت "ثافرا"، التي يرأسها أحمد الزفزافي، أن "خطوة الدعم تأتي كذلك إيمانا ببراءة المعتقلين السياسيين للحراك الشعبي بالريف، وبمشروعية وعدالة ملفهم المطلبي، وبشرعية نضالاتهم السلمية التي يضمنها الدستور المغربي وتكفلها المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان"، مناشدة "برلمانيات وبرلماني الاتحاد الأوربي التصويت بكثافة على ناصر الزفزافي لنيل جائزة ساخاروف لهذه السنة".

وفي هذا الصدد، قال أحمد الهايج، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن "ترشيح ناصر وفوزه بجائزة ساخاروف ستكون له فائدة كبيرة على ملف معتقلي حراك الريف وإطلاق سراحهم وإسقاط التهم التي يتابعون بها"، مضيفا أنها "خطوة ممهدة للعديد من الإجراءات المستقبلية".

وأبرز الهايج، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لم تتواصل إلى حدود اللحظة مع أي نائب أوروبي من أجل الدعم"، ونادى بـ"تنظيم أكثر لمبادرة المساندة يجعلها عملية وناجعة على مستوى حشد الدعم اللازم لناصر الزفزافي للظفر بجائزة ساخاروف لحرية الفكر".

وأردف الفاعل الحقوقي أن "نقاش الدعم طرح داخل حفل الإنسانية الذي أقيم بالعاصمة الفرنسية باريس؛ إذ تناولته العديد من اللقاءات التي نظمتها هيئات ومنظمات حقوقية"، لافتا إلى أن "نشاط 2 أكتوبر لإطلاق المعتقلين السياسيين بالمغرب، سيعيد طرح المسألة بحضور شخصيات أوروبية ومغاربية وازنة".

يذكر أن جائزة ساخاروف تعد من بين أعرق الجوائز التي يمنحها الاتحاد الأوروبي للمدافعين عن حقوق الإنسان، وتمكنت أسماء مرموقة من الفوز بها يتقدمها الجنوب إفريقي نيلسون مانديلا، والباكستانية مالالا زاي، والتونسي محمد البوعزيزي. وأحدثت سنة 1988، واستمدت اسمها من العالم النووي السوفياتي أندريه ديميترفيتش ساخاروف.