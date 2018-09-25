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الرئيسية | مجتمع | بحضور وزير التربية .. برلمانيون ينتفضون أمام "إقحام الدارجة"

بحضور وزير التربية .. برلمانيون ينتفضون أمام "إقحام الدارجة"

بحضور وزير التربية .. برلمانيون ينتفضون أمام "إقحام الدارجة"
هسبريس - محمد الراجي (صور: منير محيمدات)
الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 14:00

وجّه نواب برلمانيون انتقادات لاذعة إلى وزارة التربية الوطنية لسماحها بإقحام بعض الكلمات الدارجة ضمن المقررات الدراسية في الطور الابتدائي، التي خلفت ردود فعل واسعة وأثارت موجة من المعارضة والرفض.

وأجمع نواب فرق الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب، في اجتماع لجنة التعليم والثقافة، المخصص للتهييئ للدخول المدرسي والمهني والجامعي، على رفض إقحام مفردات دارجة في المقررات الدراسية، واعتبروها "مخالفة للدستور وتهديدا لهويتنا".

وقالت ممثلة فريق التجمع الدستوري: "هناك تضارب حول عدد المفردات الدارجة التي تم إقحامها في المقررات الدراسية، وبغض النظر عن عددها، فإنها تشكل ضربا لهويتنا، حيث إن اللغتين الرسميتين لبلدنا هما العربية والأمازيغية، وبالتالي فإقحام الدارجة في المقررات المدرسية هو فعل يتعارض مع دستور المملكة".

في السياق نفسه، قال ممثل المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية إن "الدارجة المغربية غيرُ مضبوطة المعارف، وتختلف من منطقة إلى أخرى، ولا يمكن التدريس بها، لكن يمكن أن يشرح بها الأساتذة مضامين الدروس للتلاميذ"، مشددا على أن "الدستور حسم هذه المسألة، وإقحام الدارجة في المقررات المدرسية هو ضرب لهويتنا".

وذهب ممثل فريق العدالة والتنمية إلى وصف كلمات الدارجة التي تضمنتها بعض الكتب المدرسية بـ"المفردات الدخيلة على الكتب المدرسية"، قائلا: "هذا إقحام غير مقبول ويشكل تجاوزا للدستور، وهو تشويش غريب على الدخول المدرسي في ظرفية تتطلب توفير الأجواء المناسبة لتنزيل الرؤية الاستراتيجية للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي".

بدوره، عبر ممثل الفريق الاستقلالي عن رفض الحزب لتضمين المقررات الدراسية مفردات دارجة، قائلا: "التطاول على اللغتين الرسميتين للدولة خط أحمر، وسنقف في وجه أي محاولة من هذا النوع بيقظة تامة"، كما ألحّ على حماية اللغتين الرسميتين، العربية والأمازيغية، "اللتين هما مصدرا للتنمية وليس التخلف كما يعتقد بعض الناس".

وفي مقابل رفض إقحام الدارجة في المقررات الدراسية، حثّ النواب البرلمانيون على تشجيع التلاميذ على تعلم اللغات الحية ذات الانتشار الواسع، بدل اللجوء إلى الدارجة، حيث قال ممثل المجموعة النيابية للفريق التقدمي: "إذا استمررنا في إقحام الدارجة في المقررات الدراسية، فقد يتخرّج في الجامعات غدا طلبة لا يستطيعون حتى تحرير خطاب بأي لغة من اللغات".

وأثار الاختلاف بين مضامين المقررات الدراسية وعدم اعتماد مقرر واضح، انتقادات النواب البرلمانيين، الذين دعوا إلى توحيدها وعدم تغييرها إلا بعد مضي فترة زمنية كفيلة بتقييمها.

من جهة ثانية، طالب النواب البرلمانيون وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي بمضاعفة الجهود لإصلاح المنظومة التربوية، خاصة في ظل الاهتمام الذي يحظى به هذا القطاع من طرف الملك، حيث قال ممثل الفريق الاشتراكي إن "الأهمية التي يعطيها الملك لقطاع التعليم يجب أن تكون منطلقا للوصول إلى الإصلاح المطلوب".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (18)

1 - عبد السلام الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 14:17
أراد النواب المحترمين إظهار حرصهم على مصالح الوطن من خلال معارك ''العجاج واطشاش ''التي أثيرت حول إقحام بعض الكلمات من الدارجة المغربية في بعض المقررات الدراسية. ليفتخروا أمام ناخبيهم بالفتوحات التي حققوها.
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12
2 - ذا امزغي نسوس الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 14:19
لغتنا هي لغة أشرف الخلق ،ولغة الصحابة الكرام ولا البيت الاطهار،والثابعين بإحسان ولغة أهل الجنة .
لغة ارتضاها أسلافنا المرابطين والموحدين.
لغتنا التي لن نرضى عنها بديلا العربية هويتنا فخرنا و عزتنا.
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5
3 - hassia الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 14:25
أحمد الله أن أولادى درسو بلغة أفهمها ويفهمها الشارع ويتكلم بها التاجر,الموضف والمسؤول
أعلم أولادى الدارجة ليتواصلو مع أصلهم المغربى,عائلة ومجتمع.كما علمتهم أيات قرأنية قصيرة للعبادة
من مغاربة العالم
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4 - harrokki الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 14:27
Ils dorment en se grattant leurs gros ventres et une fois le peuple réagi ils se réveillent pour suivre le peuple !!! Qui fait quoi dans ce pays !!!?? A titre d'info : le gros ventre chez les simples d'esprits est un signe de richesses .
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5
5 - Zorif الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 14:30
كل ما قتل التعليم في المغرب هي المزايدات السياسية كيف لامي لا يستطيع تكوين جملة مفيدة ان يفتي و يقرر مصير التعليم؟ و ابرز مثال طريقة تعريب التعليم في المغرب فلم يكن هناك اي تفكير و لا تمحيص و هو ما اوصل التعليم الى ما وصل اليه.
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6 - مغربي الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 14:31
هاد الناس كي اضك علينا حشوما عليكم
كي اتشهاو بغىير اتنز على شعب
وهدرو على الفقر ااجرام اصحة ارشوة الحريك التعليم فين عمرو كان مزيان فالمغرب...
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5
7 - عبد الحق. الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 14:35
التعليم في بلادنا مرآة للواقع , فلا منهجية تتلاءم مع العصر , ومع خصوصية مجتمعاتنا , ولا معرفة تتوافق مع مستوى المتمدرسين , ولا جدية عند أغلب الأساتذة الذين لا يؤدون واجبهم تأسيا بجل المسؤلين في الادارات العامة , فجل التلاميذ في مستوى الثانية بكالوريا مثلا لا يستطيعون كتابة سطرين أو ثلاثة أسطر صحيحة في الحقل الأدبي , أو في اللغات الحية , وما يسمى بالنجاح ما هو الا انتقال من مستوى الى آخر أعلا منه بالغش والنفخ في النقط , والنتيجة : تفريخ أجيال عاطلة بعشرات الآلاف , غير مؤهلة , والدفع بالكثير الى " الحريك " مما يؤدي الى غرق جلهم , وتنامي الجريمة , وظاهرة الانتحار . ولا أغالي اذا شبهت البلاد بسفينة دون ربان .
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-2
8 - معلم الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 14:43
باركا من الطنز، وفين عمركم ديتوها فالتلاميذ ولا قرايتهم؟ و عمنا سمعنا شي برلماني قدم شي مقترح قانون باش يحسن جودة التعليم. غير حيت الموجة بغيتو تركبوا عليها. فين كاقراووا ولادكم بعدا؟ حتا هوما بغرير بحال ولادنا؟ لا أظن.
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4
9 - Rachid الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 14:43
il faut que ces gens là il parlent et maîtrisent l'arabe correctement et qu'ils interdisent les panneaux publicitaires avec un langage Whatsapp
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10 - مغربي حتى النخاع الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 14:44
هذا ما جناه علينا عيوش و رفاقه و ما جنينا على أحد
الله ياخد الحق
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11 - Hasna khouribga الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 14:47
الدرجة المغربية ضرورية في المدرسة المغربية وهي لغة فرضت وجدها اردتم ام لم .....هولاء البرلمانيون لا يجب عليهم مناقشة مثل هده المواضيع لانها ليست في تخصصهم.ان ابناء هولاء البرلمانين تجدونهم يدرسون اولادهم في البعتاث و المعاهد الكبرى اللغات الانجليزية و الفرنسية و تضحكون على الشعب بالعربية الفصحى ...ان هدا الموضوع خاص بعلماء اللسانين الدين يؤكد اغلبهم ان الدارجة ضرورية في المراحل الاولى من الدراسة...لغات الام +الانجليزية =التطور
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12 - عساس في المدرسة الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 14:48
السﻻم عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه سياسة للشعب المداويخ . في نظري يجب أن تلغى بعض المواد من التدريس ﻷنها ﻻ توفيد أبناء المداويخ في المستقبل .مثل التاريخ والجغرافيا والرقص والغناء . يجب تعلم اللغات الأجنبية والمواد العلمية . التي يتطلبها الزمان . يجب على الوزارة التقليل من الكتب المدرسية . وعدم تغيير الكتب كل عام . وتكون المقررات الدراسية موحدة في المغرب. هذا إﻻ كانو كيفكرو في الشعب المغربي حقاً من غير تمثيلية هندية.
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13 - Hamham الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 14:59
الكتب التي اصدرت من وزارة التربية الوطنية و التي تبين ادخال الدارجة في مضامينها من هو المسؤول هل الوزير ام نورالدين عيوش .اذا كان الوزير فلماذا هذه الحملة على عيوش لانه ليس على رأس الوزارة و بالتالي الانتقادات التي ملأت الفيسبوك كان عليها ان توجه الى الوزير و المطالبة باستقالته لانه خان وطنا لغته الرسمية هي اللغة العربية و الامازيغية التي مازالت حبرا على ورق ؟؟؟؟؟؟
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14 - مغربي حتى النخاع الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 15:06
بين النواب و الوزارة و مرتجلي السياسة التعليمية يبقى المواطن المغلوب على أمره الحلقة الضائعة في هذا المسلسل ,
و لا زال التعليم في بلدنا يمشي على رجل واحدة منذ نصف قرن
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0
15 - ملاك الكازوية الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 15:10
هولاء البرلمانين يدرسون ابناءهم في المعاهد العليا و البعتاث باللغة الانجليزية و الفرنسية و يضحكون علينا باللغة العربية الفصحى .لمادا لان هدفهم هو تكليخ الشعب باللغة العربية التي ليست لغة العلوم...نريد تدريس باللغة الانجليزية و الفرنسية فقط...
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16 - عبد الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 15:11
كفاكم نفاقا .جعلتم التعليم ميدان تجارب مند زمان ,وتدرسون اولادكم في البعثاث الاجنبية وفي المدارس الخصوصية التي تهتم بالغات الاجنبية.اين هو المشكل ادا تعلم التلميد في المرحلة الاولى بالدارجة مع تعلم اللغة العربية ايضا ؟؟ الطفل يتكلم الدارجة في المنزل في الشارع مع المعلم وهدا ما يجعله يجد صعوبة في التاقلم مع المدرسة في البداية.جل الدول المتقدمة يعلمون الطفل الصغير اللغات المحلية,فكفاكم نفاقا ايها المغاربة.وادا اردنا ان نتقدم فلندرس جميع المواد باللغة الانكليزية وخاصة العلمية
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17 - أكثر من 450 مليون مستهلك الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 15:14
يجب تعريب الدارجة وليس العكس.
اليوم الدارجة أقرب إلى اللغة العربية من الستينات مثلا، و الفضل يعود إلى الإعلاميات أي التلفزة بالخصوص.
لذا لا أفهم كيف تخلت التلفزة المغربية عن عرض و دبلجة المسلسلات و الأفلام و البرامج إلى اللغة العربية الفصحة. خاصة 2M التي هي تلفزة عمومية و مزانيتها من مال الشعب.
البرامج المدبلجة إلى اللغة العربية الفصحة تعرب الدارجة، و تساعد الجميع في التمكن من اللغة العربية. و هذا منجم لخلق فرص العمل للأدباء و الفنانين و الخريجين، و هي فرصة للتصدير.
بطبيعة الحال اللغة الأمازيغية و اللغات الأجنبية مهمين أيضا.
يجب التفكير في المدى الإقتصادي لهذه اللغة عوض المدى الإديولوجي الضيق، لأنه هناك أكثر من 450 مليون مستهلك رسمي لهذه اللغة.
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18 - باركا من الظنز الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 15:14
الهاء الشعب بولوا زعما راه درتوا شى حاجة،فين كتقروا اولادكم ا المنفاقين ؟ الشعب يريد اصلاح حقيقي و ادماج الاساتذة فى اسلاك الوظيفة و اسقاط التعاقد المشؤوم.
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