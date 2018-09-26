طلبة يشتكون تأخّر المنح بدار الحديث الحسنية

هسبريس - محمد الراجي

بفارغ الصبر ينتظر طلبة دار الحديث الحسنية بالرباط إفراج إدارة المؤسسة عن المنَحة الدراسية التي تُعينهم على مواصلة الدراسة، إذ لم يستفيدوا من منحتيْ شهريْ دجنبر من السنة الماضية وشهر غشت الماضي إلى حد الآن، حسب الإفادات التي حصلت عليها هسبريس.

وقال مصدر من طلبة دار الحديث الحسنية إنّ عدمَ صرْف منحة الدراسة للطلبة خلّف استياء عميقا في صفوفهم، إلى حدّ أنّ بعض الطلبة الذين يعتمدون على المنْحة كمصدر لتدبير شؤونهم اليومية لم يلتحقوا بالدراسة بمقر دار الحديث في الرباط بعد.

وأفاد أحد الطلبة، في تصريح لهسبريس، بأنّ طلبة دار الحديث الحسنية بالرباط يُعوّلون كثيرا على المنحة الدراسية الشهرية لتدبير مصاريفهم اليومية، على اعتبار أنهم لا يستفيدون من السكن في الأحياء الجامعية، كما هو الحال بالنسبة للطلبة الجامعيين.

وتبلغ المنحة التي يحصل عليها طلبة دار الحديث الحسنية 1500 درهم شهريا، بالنسبة لطلبة سلْك الإجازة، و2000 درهم بالنسبة لطلبة سلكيْ الماستر والدكتوراه. "وهذا المبلغ بالكاد يكفي لأداء سومة إيجار السكن"، يقول الطالب الذي تحدث لهسبريس.

واعتاد طلبة دار الحديث الحسنية التوصل بالمنحة الدراسية نهاية كل شهر، ليُفاجؤوا خلال السنة الفارطة بقرار عدم الاستفادة من منحة شهر دجنبر الماضي، بداعي أنّهم استفادوا من المنحة شهر غشت، وهو شهر عطلة.

واجتمع طلبة دار الحديث الحسنية مع إدارة المؤسسة لإيجاد حل لهذا الإشكال، لكنّ الاجتماع لم يُفض إلى أيّ نتيجة، إذ نأت الإدارة بنفسها عن تحمّل مسؤولية تأخر المنح، وألقتها على وزارة المالية، المخوّل لها التأشير على صرْفها، حسب إفادة أحد الطلبة.

هذا المعطى أكده مصدر من إدارة دار الحديث الحسنية، في اتصال مع هسبريس، بقوله: "سبب تأخر صرْف المنح الدراسية للطلبة يعود إلى المساطر الإدارية المتّبعة، إذ يتعيّن أن تؤشر عليها وزارة المالية، وتحوّلها إلى جامعة القرويين، قبل أن تصل إلينا؛ ونحن لسنا مسؤولين عن أي تأخر في صرفها"؛ لكنه أكّد أنّ "الطلبة ليس من حقهم أن يطالبوا بمنحة شهر غشت".

وفيما لا يعرف طلبة دار الحديث الحسنية ما إنْ كانت ستُصرف لهم منحة شهر غشت أم لا، يطالبون إدارة المؤسسة بـ"الخروج عن صمتها، وتقديم التوضيحات اللازمة للطلبة، ومراسلة وزارة المالية لحل هذا الإشكال".