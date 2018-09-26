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الرئيسية | مجتمع | مهاجرون يروون تفاصيل صادمة عن ترحيلهم إلى جنوب المملكة

مهاجرون يروون تفاصيل صادمة عن ترحيلهم إلى جنوب المملكة

مهاجرون يروون تفاصيل صادمة عن ترحيلهم إلى جنوب المملكة
هسبريس - عبد السلام الشامخ
الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 10:00

"كنّا نتبوّلُ داخل الحافلة التي أقلَّتنا من شمال المغرب إلى جنوبه في ظروف صعبة تنعدمُ فيها أدنى شروط العيش..كنّا نتبول في زجاجات فارغة أو في أماكن صغيرة مخصصة لهذا الغرض. الكل كان مختنقاً داخل الحافلة وكلما دنونا نحو الجنوب إلا وزادت قوة الرائحة الصادرة من تحت الكراسي "المشققة""، يحكي مهاجر إيفواري كواليسَ عملية ترحيل مئات المهاجرين الأفارقة من مدينة الناظور وطنجة صوب الجنوب، وكان واحداً منهم.

ويضيف المهاجر الإفريقي القادمُ من "بلاد العاج"، والطامحُ إلى العبور صوب أوروبا، في حديثه لمجموعة مناهضة العنصرية والدفاع عن الأجانب والمهاجرين، المعروفة اختصاراً بـ Gadem: "لم يسمحوا لنا بالهبوط ونحن في الطريق، وهو ما دفع عدداً منا إلى قضاء حوائجه الطبيعية في مكانه، دون أن يبالوا بوجود الأطفال بيننا ونساء حوامل؛ وكانوا يدفعوننا كالحيوانات".

ويسردُ مهاجرٌ آخر قَدِمَ هو الآخر من دول الساحل الإفريقي: "لقد ألقوا بنا في الأحراش بعيداً عن المدار الحضري، وهناك من وجد نفسهُ على بعد 52 كيلومترا من الدار البيضاء على الطريق السريع". ويضيف هذا المهاجر الغيني: "كنا ستة، ثلاث نساء وثلاثة رجال.. مشينا لمدة أربع ساعات، من الساعة 2 صباحا حتى الساعة 6 صباحا، حتى وصلنا إلى محطة الاستراحة".

ويحكي مهاجر غيني آخر تفاصيل مطاردته من قبل أحد أفراد الأمن في مدينة طنجة قائلا: "أخبرنا بأنه لا يريد أن يؤذينا..كما أخبرنا بأن فرنسا تدفع المغرب إلى طرد المهاجرين حتى لا يصلوا إلى أوروبا"، مشيرا إلى أنه فرَّ إلى الغابات المجاورة للمحطة الطرقية، وزاد: "مكثنا هناك لمدة أسبوعين. وذات يوم جاءت الشرطة بطائرة مروحية.. قاموا بتمشيط المكان.. كان هناك أكثر من 30 سيارة بالإضافة إلى شاحنات وحافلات".

"هاجمت السلطات ميناء طنجة. ضربونا [...] وأصبتُ في ذراعي.. سحبوني من شعري وقالوا: لن نسمع لكم.. أنت حامل؟ من هو والده، أعتقدُ أن رجال الميناء كلهم آباء ابنك"، تقول مهاجرة غينية في بوحها لمجموعة مناهضة للعنصرية والدفاع عن الأجانب والمهاجرين، قبل أن تضيف: "لقد وصفوني بالعاهرة الحاملة لفيروس الإيدز.. ضربوني، أهانوني، وواحد من رجال الشرطة اقترب من فمي وبصق عليَّ وخاطبني بأبشع النعوت".

وتشير تقديرات موقع "ميدل إيست" إلى أنه جرى اعتقال أزيد من 6500 مهاجر بين يوليوز وشتنبر، معظمهم من جنوب الصحراء الكبرى، نزحوا قسراً نحو المغرب. وتقول مجموعة مناهضة العنصرية إن "عملية الترحيل بدأت منذ شهور، لاسيما في الصيف، وشملت جميع أنحاء إقليم الناظور وطنجة". وبالنظر إلى أن الاعتقالات كانت جماعية، فإن المجموعة تقدّر أن يكون معدل الاعتقال وصلَ إلى حوالي 500 شخص في يوم أو أكثر.

ويبرز المنبر ذاته أن "عمليات الاعتقال تتم خارج أي إطار قانوني، إذ لم يتم تقديم أي مذكرة توقيف أو وثيقة رسمية أخرى تثبت أن هذه العمليات جزء من تحقيق قضائي وأنها تشملُ الأشخاص المستهدفين بهذه الاعتقالات خلال عمليات إنفاذ القانون".

وقالت مجموعة مناهضة العنصرية وفقا لما نقله "ميدل إيست" إن "طالبي اللجوء المسجلين لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR) جرى اعتقال بعض منهم أيضا؛ كما جرى اعتقال بعض المهاجرين رغم أن لهم تأشيرات دخول، وتم نقلهم إلى الجنوب"، مشيرة إلى أن "هذه العمليات يمكن وصفها بأنها تمييزية لأنها تستهدف فقط الأجانب السود بغض النظر عن وضعهم القانوني، دون مبرر أو أساس".

ويقول مهاجر إيفواري أيضاً إنه بمجرد وصوله إلى مركز الشرطة رأى شخصاً ملقى على الأرض، قال إنه مريض، وزاد موضحا: "كانت الشرطة تضربه وتطلب منه النهوض..كان عليه النهوض"..أما هو فأورد أنه لم يتلق أي ضربات.

ويسرد المهاجر ذاته: "حاول البعض الفرار من الحافلة المتوجهة صوب الجنوب، وذلك بالقرب من القنيطرة، حيث قفز شخصان مكبلان بالأصفاد إلى بعضهما البعض؛ توفي الأول على الفور نتيجة لإصاباته في الرأس، أما الثاني فتوفي بعد يومين من الغيبوبة. وقد تم التعرف على هويتي الهالكين؛ ويتعلق بمهاجر مالي كان عمره 16 سنة فقط، وقد دفن في المغرب، والآخر كان من غامبيا".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (19)

1 - سعيد السوسي الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 10:16
بعبارة اوضع هؤلاء لم يستصيغوا طردهم من المغرب .
مجرد كلام فارغ ، يجب على الاتحاد الاروبي ان يستتمر في دول جنوب الصحراء رغم ان العقلية الافريقية لا تحبد العمل في بلدها و حلمهم هو اروبا
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-1
2 - مهاجر الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 10:18
ارحمو من في الارض يرحمكم من في السماء
يأيها القوم الضالم
علاش الضرب والشتم والحكرة
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31
3 - المهجرين قتلوهم الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 10:20
تفاصيل صادمة عن قتل مهاجرين مغاربة برصاص البحرية الملكية المغربية ، بتهمة محاول الهروب من السجن الكبير الذي يسمى وطنا .
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22
4 - محب لفريق الجيش الملكي الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 10:22
الانسانية منعدمة للأسف للأمن المغربي .. المغرب يحصل على ميزانيات ضخمة لإواء المهاجرين من جنوب الصحراء أين تذهب تلك الأموال لمدا لا يتم استخدامها لصالح هؤلاء المهاجرين
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8
5 - محب لفريق الجيش الملكي الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 10:22
الانسانية منعدمة للأسف للأمن المغربي .. المغرب يحصل على ميزانيات ضخمة لإواء المهاجرين من جنوب الصحراء أين تذهب تلك الأموال لمدا لا يتم استخدامها لصالح هؤلاء المهاجرين
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-5
6 - متتبع الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 10:22
هاته الاحداث تقع في كل البلدان ، لذلك لا داعي للتهويل.
موقع المغرب كبوابة افريقية نحو اوروبا يفرض عليه بين الفينة والاخرى بمثل هكذا تعامل، ليس انتقاصا من حقوق الافارقة جنوب الصحراء ولكن لان سيادته على أراضيه تلزمه بتوفير الحد الادنى من الامن والسلامة خاصة مع تزايد تدفق المهاجرين الافارقة بشكل رهيب نحو المغرب.
هناك العديد من الافارقة (بالآلاف) يعيون جنبا الى جنب مع المغاربة و يقومون بأشغالهم خاصة التجارية منها وعلى مرآى ومسمع من الناس و لا يتعرضون لاي مضايقات.....
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7
7 - إنسانة الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 10:23
مساكين حسبنا الله ونعم الوكيل في من تعامل بقسوة مع هؤلاء المهاجرين الذين هربو من سندان الحرب ليقعو في سندان لعنصرية
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8
8 - بدر الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 10:26
خدمو ولاد البلاد و سالاو بقا غير البراني راه خصنا المغاربة يخدمو بعداا نتوما جايبين لينا المشاكل بحال الى حنا اوروبا.. الهدف راه باين الضغط على الاتحاد الاوروبي
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3
9 - Tarik الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 10:33
Le jour ou vous êtes venus a pieds nus traversant plusieurs pays désertique c'était mieux ??? franchement ces gens là exagèrent trop ils foutent le bordel partout en suite ils se plaignent d'être des victimes ils ne savent pas tout les problèmes qu'ils créent au pays avec les voisins du nord combien nous dépensent d'argent qui pourrait être utiliser a d'autre projets pour aider les Marocains a travailler chez eux au lieu de mettre leur vies en danger pour traverser l'atlantique sur des radeaux au lieux de le dépenser a faire des allée retours avec vous du nord au sud sans compter les dépense pour mobiliser les garde frontières partout pour essayer de vous surveiller ,allez vous plaindre chez vos dirigeants au lieux de porter vos problèmes chez les autre ,on a plus que marre de pleurnichardes
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3
10 - brahim44 الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 10:34
لايعقل ان يتم ترحيلهم من طنجة ويرمون فوق رؤوس أهل تزنيت المحافظين...!!! ينظفون الشمال من فوظى الافارقة ويرمى بهم تحت اعين الداخلية والمسؤولين والناخبين في شوارع تزنيت .!!اصبحت اكادير بصفة عامة مقرا لجمع نفايات المغرب من الفساد والمفسدين.والان من النازحين من دول الساحل والصحراء.سياسة ممنهجة لتغيير تقافة أمة وشعب.!!!
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6
11 - باسم الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 10:39
لقد أطلقوا الرصاص على أبناء الوطن وقتلوا سيدة كانت تطمح في العيش الكريم خارج وطنها الذي خذلها فما بالك بالاجانب
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12 - سفر المغاربة الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 10:41
و كأنه يسرد قصة سفر المغاربة أبناء البلد على متن الحافلات المتهالكة. إحمد الله على أنك لم تمن في حادثة كما يحدث للمغاربة.
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13 - BRAHIM الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 10:41
لا عجب فالعقلية المخزنية تتعامل بهدا المنطق أساسا حتى مع أبناء الوطن . ناهيك عن مهاجر سري كل همه هو المرور من المغرب ألى أروبا
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14 - رباطي امازيغي مغربي الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 10:44
هذه نتيجة سياسة رابح رابح.
لا المهاجرين ربحو ولا المغاربة ربحو شي وزة. الرابح معروف والخاسر معروف
وشكرا هسبريس خوكم العسكري
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15 - رشيد الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 10:49
اصبحنا كدولة السويد في استقبال المهاجرين . ومن رق قلبه او رق قلبها عفوا لان بصراحة بعض النساء هن الذين رق قلبهن لهؤلاء الغزاة الذين اصبحوا يزاحمون المغاربة في ارزاقهم. اتمنى ان يغتصبن من طرفهم حتا يعرفون حقيقة تمسكنهم. وللاسف كون مجتمعنا محافظ اغتصابات بالجملة حدثت والنساء لا تبوح بها خوفا من الفضيحة والعار. لي صديق اغتصبوا امه فاصيب بازمة نفسية حادة والسبب انها كانت تطعمهم يوميا كابناء سبيل . والقصص كثيرة جدا.
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16 - مغربي الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 10:53
صراحة لا أكذب عليكم ، إنهم يكذبون ، لأنني أعرف ما يفعله المهاجرون الغير النظامين ، يكذبون من أجل تمويه الرأي العام ، مع العلم بأن هدفهم هو الذهاب إلى أوربا عبر طنجة والناضور و.... لا أحب ذكر السرقة والكريساج الذي يتعرض له المغاربة من بعض طرف هذه الفئة المهاجرة وما يفعلونه ببعض المدن ، على سبيل المثال.. الدار البيضاء وفاس ولا وزددددد
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17 - TAGADA الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 10:53
Pourquoi exactement le sud ? est-ce ce que le sud n appartient pas au maroc ou une politique de sabotage !? il faut que l état renvoie ces immegres elegaux africans et de moyen orient vers lr pays tt simplement ni droit de l homme walahoume yohzanoune,on a notre propre problèmes.
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18 - طحن مو ومال دين مو الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 10:56
المخزن ماعمرو دار شي خدمة نيشان والجزائر الشقيقة مشات بهم ازيد من ثلاثة الاف كيلوميتر وحطاتهم في النيجر الشن طن صافي سالا الموظوع.
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19 - hassan الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 10:57
جميعا نطالب السلطات المغربية بترحيل الوحوش لبلادها و إقفال الحدود كما فعلة الجارة الجزائر.
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