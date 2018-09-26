نسبة 99 % من المغاربة تستخدم الهواتف الذكية وشبكة الإنترنت

هسبريس ـ محمد لديب

كشف بحث ميداني حول مؤشرات تكنولوجيا المعلومات والاتصال لدى الأسر والأفراد اتساع دائرة استخدام الهواتف الذكية والإنترنت في أوساط الأسر المغربية خلال السنوات الأخيرة.

البحث الميداني السنوي، الذي أنجزته الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، بتنسيق مع وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، والمندوبية السامية للتخطيط، خلال الفصل الأول من 2018، أكد أن الهاتف المتنقل عرف تعميما على جميع الأسر تقريبا بنسبة 99.8 في المائة، في الوسط الحضري والقروي. كما بلغ عدد الأفراد المتوفرين على هاتف متنقل 3.9 أفراد لكل أسرة.

المغاربة والهواتف الذكية

وخلصت نتائج هذا البحث السنوي إلى أن حوالي 92 في المائة من الأفراد البالغين 5 سنوات فما فوق مجهزون بهاتف متنقل، 73 في المائة منهم يتوفرون على هاتف ذكي. ويعتبر الأفراد بين 5 سنوات و39 سنة الأكثر تجهيزا بالهاتف الذكي بنسبة تقارب 80 في المائة؛ علما أن حظيرة الهاتف الذكي تقدر بأكثر من 22.6 ملايين هاتف.

وأشار البحث الميداني إلى أن 86 في المائة من الأفراد البالغين أكثر من 5 سنوات والمتوفرين على هاتف ذكي يستعملونه للولوج إلى الإنترنت، أي ما يعادل 19.6 ملايين فرد.

وأورد البحث أن تطبيقات الهاتف المتنقل تستعمل من طرف 93 في المائة من الأفراد المتوفرين على هاتف ذكي. ويبقى الدافع الرئيسي بالنسبة إلى 90 في المائة من الأسر للتوفر على الهاتف الثابت هو الولوج إلى الإنترنت.

المعلوميات والنظم الذكية

في ما يخص التجهيز بالحواسيب أكد البحث الميداني أن 60 في المائة من الأسر تتوفر على حاسوب/لوحة إلكترونية، بنسبة نمو 6 في المائة مقارنة مع 2016. وبلغ النمو حوالي 72 في المائة خلال الفترة ما بين 2010 و2017، إذ يتوفر 20 في المائة من الأفراد المغاربة على حاسوب أو لوحة إلكترونية، و70 في المائة يتوفرون على ربط بالإنترنت، إذ يعتبر الإنترنت المتنقل الوسيلة الرئيسية للولوج إلى الإنترنت لدى الأسر المغربية بنسبة 66.5 في المائة.

وصرح 75 في المائة من الآباء بالتحكم في استعمال أبنائهم للإنترنت؛ وفي المقابل صرح 70 في المائة منهم بأنهم غير مجهزين لمرافقة وتوجيه استخدام أطفالهم للإنترنت.

وبخصوص مستعملي الإنترنت، يفوق المغرب المتوسط العالمي بـ 8 نقاط (54 في المائة من ساكنة العالم تتوفر على ولوج إلى الإنترنت)؛ مع الإشارة إلى أن ثلثي المستعملين يستعملون الإنترنت يوميا، وثلاثة مستعملين من عشرة يلجون إلى الإنترنت على الأقل مرة في الأسبوع.

ويقضي ما يقارب نصف المستعملين أكثر من ساعة على الإنترنت من خلال هاتف منتقل. وتفضل الغالبية العظمى استعمال الإنترنت المتنقل، خصوصا في الوسط القروي.

المغاربة والشبكات الاجتماعية

وبالنسبة للشبكات الاجتماعية كشفت الدراسة أن 94.3 في المائة من المستعملين البالغين أكثر من 5 سنوات يشاركون في المنصات الاجتماعية، و98.4 في المائة من المستعملين البالغين بين 15 و24 سنة يشاركون في الشبكات الاجتماعية، و8 أشخاص من عشرة يترددون على الشبكات الاجتماعية يوميا، نصفهم يخصص لها أكثر من ساعة.

ولا يعتبر مستعملو الإنترنت المغاربة أنفسهم بعد معنيين بأمن أنظمة المعلوميات وحماية البيانات؛ 21.4 في المائة منهم فقط قد يكونون مدركين لمخاطر وتهديدات استخدام الإنترنت بدون حماية لاستعمالاتهم.

كما أن حوالي 76 في المائة من الأفراد لا يقومون بحماية أنفسهم ضد مخاطر الإنترنت لعدم علمهم بالأدوات المتوفرة لهذا الغرض.

وقد تم اعتماد منهجية العينات الاحتمالية في هذا البحث الميداني، والتي مكنت من استهداف عينة من 12000 أسرة وفرد.